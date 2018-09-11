 "Не понравилось поведение молодых людей", - киевская полиция задержала пожилую женщину, которая ранила девушку из пневматического оружия. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева, в полдень поступило сообщение, что в больницу доставили 20-летнюю девушку с ранением в руку, предварительно - из пневматического оружия.
"На место происшествия прибыли экипажи патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции. Свидетели инцидента указали правоохранителям на дом, откуда раздался выстрел.
Работники полиции провели обыск в этой квартире. В помещении изъяли патроны, шарики к пневматической винтовке и помповое ружье. Полицейские пообщались с 61-летней хозяйкой, которая призналась, что это она стреляла из окна своей квартиры. По словам задержанной, ей не понравилось поведение молодых людей", - говорится в сообщении.
Следователи Голосеевского управления полиции внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Сейчас расследуются причины и мотивы совершенного правонарушения.
Если она с ночи не терпела...
А були б у всіх оточуючих пневмати- вона б не посміла і рушницю з кобури витягти!
Ось чому я за легалізацію пневмата в Україні!
Тільки раби не мають зброї!
5 год ·
Про сьогоднішнє звернення опоблоку до ГПУ з вимогою повернути справи про напад на мене в одеську поліцію.https://www.facebook.com/sternenko/videos/2253590471583956/
сиділи мабуть під вікном і матюкалися россійською...
а бабця зі "Свободи", або ще гірше, родичка Фаріон...
їй це як червона ганчірка. от вона й "шмальнула" з помповика...
Ї ПРАВИЛЬНО ЗРОБИЛА!!!
українській молоді - українські матюки!!!