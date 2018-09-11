 "Не понравилось поведение молодых людей", - киевская полиция задержала пожилую женщину, которая ранила девушку из пневматического оружия. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева, в полдень поступило сообщение, что в больницу доставили 20-летнюю девушку с ранением в руку, предварительно - из пневматического оружия.

"На место происшествия прибыли экипажи патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции. Свидетели инцидента указали правоохранителям на дом, откуда раздался выстрел.

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Работники полиции провели обыск в этой квартире. В помещении изъяли патроны, шарики к пневматической винтовке и помповое ружье. Полицейские пообщались с 61-летней хозяйкой, которая призналась, что это она стреляла из окна своей квартиры. По словам задержанной, ей не понравилось поведение молодых людей", - говорится в сообщении.

Следователи Голосеевского управления полиции внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Сейчас расследуются причины и мотивы совершенного правонарушения.

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