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 Происшествия, Киевские новости
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 "Не понравилось поведение молодых людей", - киевская полиция задержала пожилую женщину, которая ранила девушку из пневматического оружия. ФОТО

Инцидент произошел в Голосеевском районе Киева. 20-летняя девушка получила ранение предплечья и была доставлена в больницу. Начато уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева, в полдень поступило сообщение, что в больницу доставили 20-летнюю девушку с ранением в руку, предварительно - из пневматического оружия.

"На место происшествия прибыли экипажи патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции. Свидетели инцидента указали правоохранителям на дом, откуда раздался выстрел.

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Работники полиции провели обыск в этой квартире. В помещении изъяли патроны, шарики к пневматической винтовке и помповое ружье. Полицейские пообщались с 61-летней хозяйкой, которая призналась, что это она стреляла из окна своей квартиры. По словам задержанной, ей не понравилось поведение молодых людей", - говорится в сообщении.

Следователи Голосеевского управления полиции внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Сейчас расследуются причины и мотивы совершенного правонарушения.

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Не понравилось поведение молодых людей, - киевская полиция задержала пожилую женщину, которая ранила девушку из пневматического оружия 01

Источник: https://censor.net.ua/p3085699
 
 
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злобный зомбированный "совок", ненавидящий все
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Пневматическое ружьё 12 калибра? Однако бабушка рукодельница!
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Цікаво - котра була година??? в мене виникає теж час від часу бажання щось таке зробити, коли вночі під окнами оруть та регочуть молоді довбойоби...
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"в полдень поступило сообщение, что в больницу доставили 20-летнюю девушку с ранением в руку,Источник: https://censor.net.ua/p3085699"

Если она с ночи не терпела...
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Это как раз статья для тех, кто тут горло дерёт за свободное владение оружием. При той концентрации дебилов, которая имеется в стране, давайте продавать оружие и нас тут через десять лет хоть бы половина осталась.
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Всё правильно, рабам оружие не положено.
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Точно. Вот бабушка оказалась не раб.
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Тем не менее с помпы то она не стреляла "Не понравилось поведение молодых людей", - киевская полиция задержала пожилую женщину, которая ранила девушку из пневматического оружия - Цензор.НЕТ 2463. То есть, какой-то хлебушек в голове всё же присутствует. Вот был бы у нее 9 мм ПМ, жопа была бы молодежи, всех бы положила, а вот с помпы почему-то побрезговала. Странно.
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Меньше надо журналистам трэш гнать. По телевизору один негатив, вот люди мозгами и едут потихоньку. "Не понравилось поведение молодых людей", - киевская полиция задержала пожилую женщину, которая ранила девушку из пневматического оружия - Цензор.НЕТ 8116
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Ех!!!
А були б у всіх оточуючих пневмати- вона б не посміла і рушницю з кобури витягти!
Ось чому я за легалізацію пневмата в Україні!
Тільки раби не мають зброї!
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Любителям Юли слушать с 6:45Сергій Стерненко був в ефірі - з Serhii Sternenko.
5 год ·
Про сьогоднішнє звернення опоблоку до ГПУ з вимогою повернути справи про напад на мене в одеську поліцію.https://www.facebook.com/sternenko/videos/2253590471583956/
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жаль у компании не было огнестрела)))
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оприлюдню свое бачення події:
сиділи мабуть під вікном і матюкалися россійською...
а бабця зі "Свободи", або ще гірше, родичка Фаріон...
їй це як червона ганчірка. от вона й "шмальнула" з помповика...
Ї ПРАВИЛЬНО ЗРОБИЛА!!!
українській молоді - українські матюки!!! "Не понравилось поведение молодых людей", - киевская полиция задержала пожилую женщину, которая ранила девушку из пневматического оружия - Цензор.НЕТ 6525
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Интересно, с какого расстояния бабка из пневматики стреляла? Может, это прирожденный снайпер... Тогда не тягайте ее по ментовкам - выдайте одну из снайперок, закупленных мудрым гарантом, и на передовую... И там ей представится возможность пострелять по плохим людям...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Не понравилось поведение молодых людей", - киевская полиция задержала пожилую женщину, которая ранила девушку из пневматического оружия. ФОТО
 
 
 
 
 
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