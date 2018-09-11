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 Воина 58-й ОМБ Владислава Карпуна, погибшего на Донбассе, похоронили в Полтавской области. ФОТО

11 сентября, в селе Рублевка Котелевского района Полтавской области состоялось прощание с украинским воином Владиславом Николаевичем Карпуном.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Влтава.

Владислав Николаевич Карпун,1998 года рождения, старший солдат, стрелок зенитно-ракетного взвода 58-й отдельной мотопехотной бригады, который 7 сентября около 13.40 получил тяжелые ранения во время обстрела наших позиций в районе села Новгородское Донецкой области. После оказания неотложной медицинской помощи был эвакуирован в госпиталь, где врачи в течение шести часов боролись за его жизнь, но 8 сентября в час ночи военнослужащий скончался от полученных ран.

Владислав Карпун родился 27.07.1998 года. На военной службе по контракту в ВС Украины находился с августа 2016 года. После обучения в 169-м учебном центре был доставлен в свое подразделение.

У него остались мать, сестра, жена и сын.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин 58-й ОМПБр Владислав Карпун погиб от ранения, полученного во время обстрела наемниками РФ позиций ООС на Донбассе

Воина 58-й ОМБ Владислава Карпуна, погибшего на Донбассе, похоронили в Полтавской области 01

Воина 58-й ОМБ Владислава Карпуна, погибшего на Донбассе, похоронили в Полтавской области 02
Воина 58-й ОМБ Владислава Карпуна, погибшего на Донбассе, похоронили в Полтавской области 03

Источник: https://censor.net.ua/p3085695
 
 
Цензор.НЕТФотоОбществоВоина 58-й ОМБ Владислава Карпуна, погибшего на Донбассе, похоронили в Полтавской области. ФОТО
 
 
 
 
 
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