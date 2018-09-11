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Все про:Луценко (7117) оккупация (6625) Севастополь (1426)

 "Урожайный на сепаров день", - задержан зампредседателя оккупационной администрации Севастополя Кизименко, - Луценко. ФОТО

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о том, что задержан представитель оккупационной администрации в Севастополе Олег Кизименко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко подчеркнул: "Урожайный на сепаров день.

Крымские управления СБУ и прокуратуры на основании судебного решения задержали гражданина Кизименко, который после оккупации объявил себя "заместителем Председателя Севастопольской городской государственной администрации".

Следствие считает, что на этом посту он способствовал созданию оккупационных органов власти, передавал оккупантам служебную документацию, а также способствовал РФ подрывной деятельности против Украины".

Урожайный на сепаров день, - задержан зампредседателя оккупационной администрации Севастополя Кизименко, - Луценко 01

Источник: https://censor.net.ua/p3085674
 
   
 Топ комментарии
 
- Крым, Россия?!
- Пиздуйте нахуй!
"Урожайный на сепаров день", - задержан зампредседателя оккупационной администрации Севастополя Кизименко, - Луценко - Цензор.НЕТ 5379 После того, как «директор» пропагандистского телеканала «Миллет» Эрвин Мусаев на конференции ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в Варшаве представился с трибуны: «Республика Крым, Россия», ему выключили микрофон. http://atr.ua/news/178050-posle-slov-krym-rossia-propagandistu-iz-milleta-na-konferencii-obse-vyklucili-mikrofon …
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На камери затримали, а потім тихенько відпустите
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Приїхав по кАлбАсу, чи по сало? Чи за безвізом до геїв?
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Вкотре вже кажу - на писюна собі того прибора надягни!
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На камери затримали, а потім тихенько відпустите
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Приїхав по кАлбАсу, чи по сало? Чи за безвізом до геїв?
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ну тут же зрада волает,что ему ничо не будет,шо никто не арестует.начитался цензоровских зрадоботов-и поверил
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такий же самий ідіот, як і ті два "новічка-дурачка"....конспіратор бля...
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- Крым, Россия?!
- Пиздуйте нахуй!
"Урожайный на сепаров день", - задержан зампредседателя оккупационной администрации Севастополя Кизименко, - Луценко - Цензор.НЕТ 5379 После того, как «директор» пропагандистского телеканала «Миллет» Эрвин Мусаев на конференции ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в Варшаве представился с трибуны: «Республика Крым, Россия», ему выключили микрофон. http://atr.ua/news/178050-posle-slov-krym-rossia-propagandistu-iz-milleta-na-konferencii-obse-vyklucili-mikrofon …
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Эта шалупонь вся на подбор

11.02.2015 журналист лайфньюз (lifenews) лает гавкает в Минске
https://www.youtube.com/watch?v=yu4eGzioyF4

наверно, тоже Минские соглашения считает предательством...
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Югик наклал в штаны про Сейшелы в интевью и создает розовый шум...
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Йугик, ты гнида не зли людей. Задержан ето далеко не арестован и тем более ето будет фантастикой если его хотябы посадят. Реальность что его на работу к себе возьмете чтобы как вы говорите он не ушол в боевики.
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Ему поле оккупации надо было сразу бросать квартиру и ехать в Украину в общежитие
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нет ему после оккупации нужно бьіло объявлять себя "заместителем Председателя Севастопольской городской государственной администрации", что он кстати и сделал.

коллаборант.
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Не колаборант, К О Л А Б О Р А Ц І О Н І С Т.
Я розумію,дуже складно ,але ці слова мають протилежні значення.
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Масло масляное.)) Значение -предатель, сотрудничающий с врагами своей родины, своего народа ◆ Оказавшись при власти… коллаборанты в той или иной степени становились соучастниками преступлений .Синонимы-коллаборационист.
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проще говоря вата - и она вне закона!!! "Урожайний на сепарів день", - затримано заступника голови окупаційної адміністрації Севастополя Кизименка, - Луценко - Цензор.НЕТ 3262
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как бы уже и не ждут...
купит правл=о жить у нас, а если хватит бабла, то и должность получит.
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І ..далі ... "Урожайный на сепаров день", - задержан зампредседателя оккупационной администрации Севастополя Кизименко, - Луценко - Цензор.НЕТ 7585
.....
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Якщо затримали й відпустили - це викинуті гроші платників податків.
Взагалі для перехідного періоду було б непогано кожному дозволяти отримувати заробіток з бюджету не більше 4 років протягом 10 років. Щоб кожна чиновницька морда знала як то воно є- створювати додану вартість.
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Попалась сука крысянская , у него выбор небольшой - или в прямом эфире TV поцеловать портрет Степана Бандеры, или в тюрьму за измену.
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вот бы еще Гоблина крымского поймали..
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СБУ РЕСПЕКТ!!!

СИЛЬНО!!!

Следующие аксёнов, константинов, йоффе, цеков, донич, поклонская!
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последнюю - в зольдатен бордель - подкладывать под всех
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Понять и простить...это же не погранец который сепаров без согласования с органами прокуратуры покрошил
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Удивляюсь тупости кацапов в их необузданном стремлении заполучить украинскую биометрию.
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Нищенские пенсии и возможность посещать факельные парады гей-славян вынуждают крымчаков покидать русский мир физически и морально
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Скажут спасибо и через месяц отпустят.
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ну задержали , и чьто ???? вот если бы еще и РАССТРЕЛЯЛИ !!! а так посидит поохает и отпустят , бо стояв на блок посту чи ХЛЕБОРЕЗКЕ !!! так КРАИНУ нэ боронять (((((
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Готовий на парі - буде як з насіровим. Або штепою. Або гєпою з допкою. Або... Продовжуйте самі, список довжелезний..
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Ну кто теперь скажет что Луценко не на своем месте, типа он кто-то там Президенту? Это только в африканских бантустанах кумов да сватьев прокурорами назначают. Украина вам не Африка.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Урожайный на сепаров день", - задержан зампредседателя оккупационной администрации Севастополя Кизименко, - Луценко. ФОТО
 
 
 
 
 
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