 "Урожайный на сепаров день", - задержан зампредседателя оккупационной администрации Севастополя Кизименко, - Луценко. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Луценко подчеркнул: "Урожайный на сепаров день.
Крымские управления СБУ и прокуратуры на основании судебного решения задержали гражданина Кизименко, который после оккупации объявил себя "заместителем Председателя Севастопольской городской государственной администрации".
Следствие считает, что на этом посту он способствовал созданию оккупационных органов власти, передавал оккупантам служебную документацию, а также способствовал РФ подрывной деятельности против Украины".
- Пиздуйте нахуй!
После того, как «директор» пропагандистского телеканала «Миллет» Эрвин Мусаев на конференции ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в Варшаве представился с трибуны: «Республика Крым, Россия», ему выключили микрофон. http://atr.ua/news/178050-posle-slov-krym-rossia-propagandistu-iz-milleta-na-konferencii-obse-vyklucili-mikrofon …
11.02.2015 журналист лайфньюз (lifenews) лает гавкает в Минске
https://www.youtube.com/watch?v=yu4eGzioyF4
наверно, тоже Минские соглашения считает предательством...
коллаборант.
Я розумію,дуже складно ,але ці слова мають протилежні значення.
купит правл=о жить у нас, а если хватит бабла, то и должность получит.
.....
Взагалі для перехідного періоду було б непогано кожному дозволяти отримувати заробіток з бюджету не більше 4 років протягом 10 років. Щоб кожна чиновницька морда знала як то воно є- створювати додану вартість.
СИЛЬНО!!!
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