 "Урожайный на сепаров день", - задержан зампредседателя оккупационной администрации Севастополя Кизименко, - Луценко. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко подчеркнул: "Урожайный на сепаров день.

Крымские управления СБУ и прокуратуры на основании судебного решения задержали гражданина Кизименко, который после оккупации объявил себя "заместителем Председателя Севастопольской городской государственной администрации".

Следствие считает, что на этом посту он способствовал созданию оккупационных органов власти, передавал оккупантам служебную документацию, а также способствовал РФ подрывной деятельности против Украины".