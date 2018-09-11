 ГПУ установила имена 900 участников так называемой "Крымской самообороны", помогавших оккупации полуострова в 2014-м, - Луценко. ФОТО

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал об этом в своем Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Прокуратура АР Крым (базируется в г.Киев) и Национальная полиция установила личности 900 человек, которые входили в состав незаконно созданного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", которое с 2014 года способствует государству-агрессору в оккупации полуострова Крым, сообщил Луценко.

"В настоящее время прокуратурой АРК и ГУ Нацполиции в АРК и г.Севастополь установлены полные анкетные данные 900 человек, которые входили в состав незаконно созданного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", – написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети.

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По словам Генпрокурора, в 2018 году по результатам собранных доказательств 74 представителям незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" сообщили о подозрениях по ст. 260 Уголовного кодекса (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Украины. Они объявлены в розыск.

"8 человек, которые создали, финансировали и координировали деятельность НВФ (незаконного вооруженного формирования, – ред.); 15 человек, которые руководили так называемыми ротами НВФ "Самооборона Крыма"; 41 человек, входивший в вооруженные формирования", – сообщил генпрокурор.

Кроме того, по словам Луценко, сейчас прокуратура собирает доказательства участия представителей указанного формирования в захвате предприятий, учреждений, организаций, нападениях на граждан, которые поддерживают проукраинскую позицию, и их похищениях, а также совершении других уголовных преступлений.

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