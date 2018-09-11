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 Политика Украины
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 ГПУ установила имена 900 участников так называемой "Крымской самообороны", помогавших оккупации полуострова в 2014-м, - Луценко. ФОТО

74 из них объявили в розыск.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал об этом в своем Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Прокуратура АР Крым (базируется в г.Киев) и Национальная полиция установила личности 900 человек, которые входили в состав незаконно созданного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", которое с 2014 года способствует государству-агрессору в оккупации полуострова Крым, сообщил Луценко.

"В настоящее время прокуратурой АРК и ГУ Нацполиции в АРК и г.Севастополь установлены полные анкетные данные 900 человек, которые входили в состав незаконно созданного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", – написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети.

ГПУ установила имена 900 участников так называемой Крымской самообороны, помогавших оккупации полуострова в 2014-м, - Луценко 01

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По словам Генпрокурора, в 2018 году по результатам собранных доказательств 74 представителям незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" сообщили о подозрениях по ст. 260 Уголовного кодекса (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Украины. Они объявлены в розыск.

"8 человек, которые создали, финансировали и координировали деятельность НВФ (незаконного вооруженного формирования, – ред.); 15 человек, которые руководили так называемыми ротами НВФ "Самооборона Крыма"; 41 человек, входивший в вооруженные формирования", – сообщил генпрокурор.

ГПУ установила имена 900 участников так называемой Крымской самообороны, помогавших оккупации полуострова в 2014-м, - Луценко 02

ГПУ установила имена 900 участников так называемой Крымской самообороны, помогавших оккупации полуострова в 2014-м, - Луценко 03

Кроме того, по словам Луценко, сейчас прокуратура собирает доказательства участия представителей указанного формирования в захвате предприятий, учреждений, организаций, нападениях на граждан, которые поддерживают проукраинскую позицию, и их похищениях, а также совершении других уголовных преступлений.

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Источник: https://censor.net.ua/p3085658
 
 
 Топ комментарии
 
хороший список...считай вся оставшаяся жизнь этой "самообороны" коту под хвост .теперь ходи и оглядывайся-толи хунтовская рдг поймает,то ли небезразличные украинцы,толи бывшие соседи отблагодарят за поломанные судьбы.и за границу-ни-ни...уже в базы данных залиты.
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Всіх "на карандаш" і список правосєкам.
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Напоминает мультик про козленка который умел считать до десяти "Он и нас сосчитал!" Да срать они хотели на все эти списки. Они что в Украину собираются ехать?
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Велике досягнення за чотыры роки. Треба ще десять,щоб зрозумиты як их покараты ))
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хороший список...считай вся оставшаяся жизнь этой "самообороны" коту под хвост .теперь ходи и оглядывайся-толи хунтовская рдг поймает,то ли небезразличные украинцы,толи бывшие соседи отблагодарят за поломанные судьбы.и за границу-ни-ни...уже в базы данных залиты.
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Хунтовская дрг поймает. Рассмешил. Они туда только свой выводок на летний отпуск жопы греть привозят ТэрорЫсты сраные
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распад и неуважение‏ @VictorKvert2008 24 ч.24 часа назад

Сын директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина - Андрей Нарышкин - обратился за видом на жительство в Венгрии. По данным газеты Direkt36, вид на жительство, который стоит 300 тысяч евро с головы, просили также его жена и двое его дочерей.
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То ли ФСБ камазом задавит на всякий случай.
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Всіх "на карандаш" і список правосєкам.
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Где найти идейных правосеков, а не тех решал шо счас есть?
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Шо это за клоуны: командующий полком, командир полка...
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Напоминает мультик про козленка который умел считать до десяти "Он и нас сосчитал!" Да срать они хотели на все эти списки. Они что в Украину собираются ехать?
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Да вот уже не один и не два раза ловили этих клоунов при попытках тут безвиз оформить.
А мож они сюда воды попить едут. ГПУ установила имена 900 участников так называемой "Крымской самообороны", помогавших оккупации полуострова в 2014-м, - Луценко - Цензор.НЕТ 7606 Хз, но едут, не смотря ни на что.
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а им никуда не проехать...только в козляндию по мосту.а дальше ,с ослаблением мордора станет еще интереснее. ГПУ установила имена 900 участников так называемой "Крымской самообороны", помогавших оккупации полуострова в 2014-м, - Луценко - Цензор.НЕТ 735некотрых повыдают,как в сербии милошевича
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ГПУ ни кого установить не могла, это работа оперативных работников СБУ, МВД и др.
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Як на мене тим ледацюгам від цього ні холодно, ні жарко.
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а того кто развернул самолет со спецназом в воздухе когда был занят парламент крыма, тоже нашли ??????????? или слабо???????
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всем героев! спасли Крым от оскатинивания и бесчестия
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Досвидос, слюнявый. ГПУ установила имена 900 участников так называемой "Крымской самообороны", помогавших оккупации полуострова в 2014-м, - Луценко - Цензор.НЕТ 6287
Вы конечно там здорово облагородились, оздоровились и разбогатели за это время.

Воды хочешь?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГПУ установила имена 900 участников так называемой "Крымской самообороны", помогавших оккупации полуострова в 2014-м, - Луценко. ФОТО
 
 
 
 
 
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