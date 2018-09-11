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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Гоблин Крыма, опиум для народа, новости от деда Панаса. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Гоблин Крыма, опиум для народа, новости от деда Панаса. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Почем опиум для народа?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы разорвем общение с Константинополем, и половина православных не будет признавать константинопольского патриарха", - митрополит РПЦ Илларион о возможной автокефалии украинской церкви. ВИДЕО

Гоблин Крыма, опиум для народа, новости от деда Панаса. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Мордор не сдается...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ответные действия Московского Патриархата последуют в самое ближайшее время", - РПЦ о константинопольских экзархах в Киеве

Гоблин Крыма, опиум для народа, новости от деда Панаса. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Гоблин Крыма

Гоблин Крыма, опиум для народа, новости от деда Панаса. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Открытие сезона

Гоблин Крыма, опиум для народа, новости от деда Панаса. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Скоро...

Гоблин Крыма, опиум для народа, новости от деда Панаса. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Новини від діда Панаса

Гоблин Крыма, опиум для народа, новости от деда Панаса. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Человеку плохо...

Гоблин Крыма, опиум для народа, новости от деда Панаса. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Дешевая колбаса

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3085649
 
   
 Топ комментарии
 
шикарно! но ОНО оказалось пострашнее фильма, так можно и заикой стать Гоблін Криму, опіум для народу, новини від діда Панаса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2288
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о, козломордый мокшанец, под украинским прокси исполняет наставления гебельса "обвиняй других в том, в чем сам грешен"
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как может макать тот,кто еще с колен никак не встанет? сиди уж ровно на бутылке...а то кадырка заругается.
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Им теперь опиум заменит выбросы из домика фирташа. Дышать не надышаться. Счас такие глюки пойдут, что льоня космос отдыхает.
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Шановні дописувачі! Не придумайте запостити фотожабу з Гриценком! Скінчиться баном!
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Тут сторонники каждой из политсил постоянно рассказывают, что Цензор то тимошенковский, то порошенковский, то гриценковский и т.д. Гоблін Криму, опіум для народу, новини від діда Панаса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2290 И СПУшным когда-то называли...

ИМХО Бутусов - человек адекватный и под определенного политика лезть не будет. Так что это всё - гон.
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Да, не продержался мой постик -- ответ Вам.
Вы правы.
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шикарно! но ОНО оказалось пострашнее фильма, так можно и заикой стать Гоблін Криму, опіум для народу, новини від діда Панаса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2288
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Не жаба )))
Гоблін Криму, опіум для народу, новини від діда Панаса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8747

Ватные экхсперты любят употреблять слово заробиточане, дескать, бегут из Украины, но картинки говорят об обратном.
Стырено из беларуского паблика, где достаточно ватного г...
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"Не дождётесь!"
Планы на 2035 год

Гоблін Криму, опіум для народу, новини від діда Панаса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5697

Завершая поездку на Дальний Восток, самый человечный великий вождь посетил судостроительный комплекс «Звезда» в городе Большой Камень.
Ну, казалось бы, посетил себе и посетил - вроде бы ничего особенного. Если бы не одно высказывание в ходе посещения:

"Знаю, что уже утверждён перспективный план загрузки предприятия до 2035 года. Рассчитываю, что он будет выполнен. И не просто рассчитываю, а внимательно буду за этим следить, потому что это, может быть, одно из ключевых условий успешной работы предприятия."

Как говорится, не дождетесь...
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Лучший коммент:

" В советском союзе ужасный дефицит, и автомобилем владеет лишь одна семья из семи. Очередь на покупку транспорта доходила аж до 10 лет. И чтобы купить средство передвижения, нужно было не только внести определенную сумму денег, но и пройти некоторые процедуры. Так вот, мужчина, покупает в салоне машину, вносит деньги и проходит все процедуры.
- Ну вот и все, все бумаги оформлены и деньги внесены, приходите через 10 лет - говорит продавец.
- А утром или после обеда? - спрашивает мужчина.
- Какая вам разница? Это же целых 10 лет. - недоумевает продавец.
- Просто утром должен прийти сантехник. - отвечает мужчина. "

Путин - человек советской закалки. Горизонт планирования - десятилетия.
https://polka.d3.ru/plany-na-2035-god-1655671/?sorting=rating
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Подробности:

Страшно далеки они от народа

Путин посетил судоремонтный завод "Звезда" и поинтересовался зарплатой у рабочих.

Президент попросил назвать конкретную сумму, после чего его собеседница замялась, а потом призналась, что занимает руководящий пост, на котором получает 100 тысяч рублей.

Тогда Владимир Путин попросил озвучить среднюю зарплату на предприятии. Пока рабочие размышляли, какую цифру назвать, глава государства предположил, что средняя заработная плата достигает 90 тысяч рублей. В этот момент невысокая работница старшего возраста не выдержала и брякнула: "Что Вы? 30 - 40 тысяч".

Собравшиеся стали в мягкой форме убеждать женщину, что она не права. Президент Путин сказал, что работница озвучила среднюю зарплату по всему Приморскому краю. А начальница, у которой "все хорошо и прекрасно", отрапортовала: "Отдел кадров говорит, (что средняя зарплата) - 70 тысяч".

"Отдел кадров знает", - согласился президент. "Да, мы ей (сотруднице отдела кадров) доверяем", - подтвердила женщина-руководитель.

Неловкость ситуации в Кремле осознали, и соответствующий материал с расшифровкой разговора Путина с рабочими с сайта Кремля удалили, но в кэше гугла можно посмотреть.
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Бував(при совку) в Большом Камнє і не раз...
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***
давай поговорим еще про осень
возьмем перцовку сала кус
помянем лето и зарежем
арбуз
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Да! Горят риго-барыжные пуканы, прямо пылают! "Абынеюльки" тоже в ступоре. Нет результата ваших, выродки, стараний, рейтинг "вароффки" с каждым днем все выше. ЮВТ - через полгода - Президент Украины!
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Президент Украины? Ну если только на своей косе и на своем билборде повесится.
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Гоблін Криму, опіум для народу, новини від діда Панаса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5571

Какие партии тратят больше всего на рекламу до выборов?



Согласно даным КВУ Политические партии потратили на рекламу до начала выборов 60 миллионов гривен. Из парламентских партий больше всех потратила "Батьківщина" (24,8 млн грн.), из внепарламентских - "Основа" (8,8 млн грн.)
Всего за последние месяцы "массированные рекламные кампании, имеющие признаки политической рекламы" проводили 15 политических партий и кандидатов в президенты, - сообщают в Комитете избирателей.
По сравнению с первым кварталом 2018 года общие траты партий на рекламу выросли почти вдвое (177,1 млн грн. против 100,1 млн грн.)
При этом официально кампания по выборам президента стартует только за 90 дней до голосования, в начале января 2019 года, - подчеркивают в Комитете избирателей.
И напоминают: в 2014 году Юлия Тимошенко призывала отказаться от "никчемной рекламы". Анатолий Гриценко предлагал запретить политическую рекламу, а Олег Ляшко и Олег Березюк даже зарегистрировали законопроект с таким запретом.
P.S Я так понимаю, что Ю.В играет в игру с Ляшком кто больший популист.
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Так все ж с лишней хромосомой!
Как Вы забыли?!
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Не знаю кому як, а мені фотожабики сподобались Гоблін Криму, опіум для народу, новини від діда Панаса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2213
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГоблин Крыма, опиум для народа, новости от деда Панаса. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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