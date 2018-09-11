 Гоблин Крыма, опиум для народа, новости от деда Панаса. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Почем опиум для народа?
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы разорвем общение с Константинополем, и половина православных не будет признавать константинопольского патриарха", - митрополит РПЦ Илларион о возможной автокефалии украинской церкви. ВИДЕО
Мордор не сдается...
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ответные действия Московского Патриархата последуют в самое ближайшее время", - РПЦ о константинопольских экзархах в Киеве
Гоблин Крыма
Открытие сезона
Скоро...
Новини від діда Панаса
Человеку плохо...
Дешевая колбаса
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ИМХО Бутусов - человек адекватный и под определенного политика лезть не будет. Так что это всё - гон.
Вы правы.
Ватные экхсперты любят употреблять слово заробиточане, дескать, бегут из Украины, но картинки говорят об обратном.
Стырено из беларуского паблика, где достаточно ватного г...
Пляж в краснодарском селе Архипо-Осиповка после шторма и дождей.Бархатный сезон
Планы на 2035 год
Завершая поездку на Дальний Восток, самый человечный великий вождь посетил судостроительный комплекс «Звезда» в городе Большой Камень.
Ну, казалось бы, посетил себе и посетил - вроде бы ничего особенного. Если бы не одно высказывание в ходе посещения:
"Знаю, что уже утверждён перспективный план загрузки предприятия до 2035 года. Рассчитываю, что он будет выполнен. И не просто рассчитываю, а внимательно буду за этим следить, потому что это, может быть, одно из ключевых условий успешной работы предприятия."
Как говорится, не дождетесь...
" В советском союзе ужасный дефицит, и автомобилем владеет лишь одна семья из семи. Очередь на покупку транспорта доходила аж до 10 лет. И чтобы купить средство передвижения, нужно было не только внести определенную сумму денег, но и пройти некоторые процедуры. Так вот, мужчина, покупает в салоне машину, вносит деньги и проходит все процедуры.
- Ну вот и все, все бумаги оформлены и деньги внесены, приходите через 10 лет - говорит продавец.
- А утром или после обеда? - спрашивает мужчина.
- Какая вам разница? Это же целых 10 лет. - недоумевает продавец.
- Просто утром должен прийти сантехник. - отвечает мужчина. "
Путин - человек советской закалки. Горизонт планирования - десятилетия.
https://polka.d3.ru/plany-na-2035-god-1655671/?sorting=rating
Страшно далеки они от народа
Путин посетил судоремонтный завод "Звезда" и поинтересовался зарплатой у рабочих.
Президент попросил назвать конкретную сумму, после чего его собеседница замялась, а потом призналась, что занимает руководящий пост, на котором получает 100 тысяч рублей.
Тогда Владимир Путин попросил озвучить среднюю зарплату на предприятии. Пока рабочие размышляли, какую цифру назвать, глава государства предположил, что средняя заработная плата достигает 90 тысяч рублей. В этот момент невысокая работница старшего возраста не выдержала и брякнула: "Что Вы? 30 - 40 тысяч".
Собравшиеся стали в мягкой форме убеждать женщину, что она не права. Президент Путин сказал, что работница озвучила среднюю зарплату по всему Приморскому краю. А начальница, у которой "все хорошо и прекрасно", отрапортовала: "Отдел кадров говорит, (что средняя зарплата) - 70 тысяч".
"Отдел кадров знает", - согласился президент. "Да, мы ей (сотруднице отдела кадров) доверяем", - подтвердила женщина-руководитель.
Неловкость ситуации в Кремле осознали, и соответствующий материал с расшифровкой разговора Путина с рабочими с сайта Кремля удалили, но в кэше гугла можно посмотреть.
давай поговорим еще про осень
возьмем перцовку сала кус
помянем лето и зарежем
арбуз
Какие партии тратят больше всего на рекламу до выборов?
Согласно даным КВУ Политические партии потратили на рекламу до начала выборов 60 миллионов гривен. Из парламентских партий больше всех потратила "Батьківщина" (24,8 млн грн.), из внепарламентских - "Основа" (8,8 млн грн.)
Всего за последние месяцы "массированные рекламные кампании, имеющие признаки политической рекламы" проводили 15 политических партий и кандидатов в президенты, - сообщают в Комитете избирателей.
По сравнению с первым кварталом 2018 года общие траты партий на рекламу выросли почти вдвое (177,1 млн грн. против 100,1 млн грн.)
При этом официально кампания по выборам президента стартует только за 90 дней до голосования, в начале января 2019 года, - подчеркивают в Комитете избирателей.
И напоминают: в 2014 году Юлия Тимошенко призывала отказаться от "никчемной рекламы". Анатолий Гриценко предлагал запретить политическую рекламу, а Олег Ляшко и Олег Березюк даже зарегистрировали законопроект с таким запретом.
P.S Я так понимаю, что Ю.В играет в игру с Ляшком кто больший популист.
Как Вы забыли?!