 Налоговой милицией ликвидирован подпольный цех по незаконному производству алкоголя в Киеве: изъято подакцизных товаров на 2,8 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины было установлено, что в одном из сел Бориспольского района размещено хозяйственное помещение ангарного типа без почтового адреса, в котором осуществляется незаконное изготовление фальсифицированного алкоголя с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство подакцизных товаров.

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Алкоголь производили путем смешивания концентрата пищевых добавок со спиртом. Полученную спиртосодержащую смесь сомнительного качества фасовали в упаковки по типу Bag-in-Box.

На основании постановлений суда проведены обыски в указанном ангаре, двух автомобилях, которыми фальсификат перевозили и в хозяйственных постройках на территории одного из гаражных кооперативов г. Киев, где хранился готовый фальсификат.

По результатам обысков из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение почти 5 тыс. литров алкоголя (коньяк, водка, виски, ром), фальсифицированного под известные торговые марки ориентировочной стоимостью почти 1,2 млн грн, разлитого в упаковки тетрапак и пластиковые бочки, более 5,7 тыс. литров спирта на сумму почти 1,6 млн грн, 2 автомобиля и оборудование для незаконного производства ЛВИ.

Общая стоимость изъятых ТМЦ составляет почти 3,2 млн грн.





























Продолжается следствие.