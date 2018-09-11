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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (1375) Киев (16458) налоговая милиция (1319) ГФС (2765)

 Налоговой милицией ликвидирован подпольный цех по незаконному производству алкоголя в Киеве: изъято подакцизных товаров на 2,8 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №4 ликвидировали подпольный цех, где незаконно изготавливали фальсифицированные ликеро-водочные изделия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины было установлено, что в одном из сел Бориспольского района размещено хозяйственное помещение ангарного типа без почтового адреса, в котором осуществляется незаконное изготовление фальсифицированного алкоголя с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство подакцизных товаров.

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Алкоголь производили путем смешивания концентрата пищевых добавок со спиртом. Полученную спиртосодержащую смесь сомнительного качества фасовали в упаковки по типу Bag-in-Box.

На основании постановлений суда проведены обыски в указанном ангаре, двух автомобилях, которыми фальсификат перевозили и в хозяйственных постройках на территории одного из гаражных кооперативов г. Киев, где хранился готовый фальсификат.

По результатам обысков из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение почти 5 тыс. литров алкоголя (коньяк, водка, виски, ром), фальсифицированного под известные торговые марки ориентировочной стоимостью почти 1,2 млн грн, разлитого в упаковки тетрапак и пластиковые бочки, более 5,7 тыс. литров спирта на сумму почти 1,6 млн грн, 2 автомобиля и оборудование для незаконного производства ЛВИ.

Общая стоимость изъятых ТМЦ составляет почти 3,2 млн грн.

Налоговой милицией ликвидирован подпольный цех по незаконному производству алкоголя в Киеве: изъято подакцизных товаров на 2,8 млн грн 01
Налоговой милицией ликвидирован подпольный цех по незаконному производству алкоголя в Киеве: изъято подакцизных товаров на 2,8 млн грн 02
Налоговой милицией ликвидирован подпольный цех по незаконному производству алкоголя в Киеве: изъято подакцизных товаров на 2,8 млн грн 03
Налоговой милицией ликвидирован подпольный цех по незаконному производству алкоголя в Киеве: изъято подакцизных товаров на 2,8 млн грн 04
Налоговой милицией ликвидирован подпольный цех по незаконному производству алкоголя в Киеве: изъято подакцизных товаров на 2,8 млн грн 05
Налоговой милицией ликвидирован подпольный цех по незаконному производству алкоголя в Киеве: изъято подакцизных товаров на 2,8 млн грн 06
Налоговой милицией ликвидирован подпольный цех по незаконному производству алкоголя в Киеве: изъято подакцизных товаров на 2,8 млн грн 07
Налоговой милицией ликвидирован подпольный цех по незаконному производству алкоголя в Киеве: изъято подакцизных товаров на 2,8 млн грн 08
Налоговой милицией ликвидирован подпольный цех по незаконному производству алкоголя в Киеве: изъято подакцизных товаров на 2,8 млн грн 09
Налоговой милицией ликвидирован подпольный цех по незаконному производству алкоголя в Киеве: изъято подакцизных товаров на 2,8 млн грн 10
Налоговой милицией ликвидирован подпольный цех по незаконному производству алкоголя в Киеве: изъято подакцизных товаров на 2,8 млн грн 11
Налоговой милицией ликвидирован подпольный цех по незаконному производству алкоголя в Киеве: изъято подакцизных товаров на 2,8 млн грн 12

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3085648
 
   
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що в черговий раз підтверджує, що краще свого якісного сЄма - БІМБЕРУ - та виноградної чачі , може бути ще лиш більш якіснішший у Товариша Налоговой милицией ликвидирован подпольный цех по незаконному производству алкоголя в Киеве: изъято подакцизных товаров на 2,8 млн грн - Цензор.НЕТ 5028
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Знову достали з нафталіну цей "гнаний" орган.
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Цензор.НЕТФотоОбществоНалоговой милицией ликвидирован подпольный цех по незаконному производству алкоголя в Киеве: изъято подакцизных товаров на 2,8 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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