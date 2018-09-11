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 Общество, Фоторепортаж
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 Житель Донецка пытался скрыто перевезти на временно оккупированные территории $25 тыс. ФОТОрепортаж

Сотрудники спецподразделения налоговой милиции ГФС Украины, который включен в состав Объединенных сил, совместно с пограничниками предотвратили незаконное перемещение через линию разграничения крупной партии валюты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Так, на КПВВ "Марьинка" был проведен осмотр автомобиля Honda Pilot, который двигался в сторону временно оккупированных территорий.

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В ходе проведения углубленного досмотра личных вещей пассажира указанного транспортного средства, зарегистрированного в г. Донецк, было выявлено 25 тыс. долларов США наличными, которые гражданин пытался скрыто переместить через линию разграничения.

Житель Донецка пытался скрыто перевезти на временно оккупированные территории $25 тыс 01
Житель Донецка пытался скрыто перевезти на временно оккупированные территории $25 тыс 02
Житель Донецка пытался скрыто перевезти на временно оккупированные территории $25 тыс 03

Материалы и изъятые наличные переданы работникам Национальной полиции для принятия решения согласно действующему законодательству.

Источник: https://censor.net.ua/p3085644
 
   
 Топ комментарии
 
Это ж можно пять крутых нашлемных ночника купить.
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Таки да... ну значит в кассе банка не перепрошивали аппараты.
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Ну наконец то и заводилы под раздачу стали попадать ))
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Это ж можно пять крутых нашлемных ночника купить.
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Не скрепно это как-то - тащить в узкий мир буржуинские деньги.
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ВТБ, Дніпропетровськ, чек недійсний, нема такого міста.
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В банкоматах ВТБ вполне может быть старое название.
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25 000 баксів одним махом, що це за банкомат?
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Таки да... ну значит в кассе банка не перепрошивали аппараты.
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Навальному віз, це ж американські гроші.
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По ходу воров задержали, бабло увозили, вырученное от грабежей от Львова до Харькова. Интересно хоть додумаются прогнать задержанных по базе
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І поклали в банк, все логічно, всі злодії так роблять. В нас теж, вкрав сусід в сусіда курку, продав і бігом в банк.
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если есть пропуск на пересечение линии разграничения значит сбу проверяло.
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Повезло!!!
А попался бы дыровцам - лежал бы уже дета в канаве без денег и без машины с дыркой в голове.
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Може це сам ВТБ вимиває готівку з України.
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Эммм... Да как-то для банка мелковато. Да и смысла не имеет. Они могут вполне легально покупать и выводить безналом.
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Ну спіймали то одного, плюс в деяких гадських справах нал краще.
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Так ничего ж не мешает уже на Роисе обналичить и в ДыРу завезти с той стороны.
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Не знаю як зараз транзакції від нас до мордви, але з валютою там туго стає.
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Ну как бы да. Но думаю, что это не потому, что они не могут купить.
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Пусть путлу напишет жалобу , он у него найдёт ещё $25 тыс.
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это говорит о том откуда в том числе финансируется война.
мордору с Украины в оккупированный Донбасс нет смысла перевозить деньги.
ведь более 400 км границы контролирует мордор.
кому война в Украине а кому и .....
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І хто це такий слабенький, що війну може фінансувати а с податківцями не може домовитись?
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Заробітчанин повертався з ненависної Гейропи. Зробив у геїв.
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Цензор.НЕТФотоОбществоЖитель Донецка пытался скрыто перевезти на временно оккупированные территории $25 тыс. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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