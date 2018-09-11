 Житель Донецка пытался скрыто перевезти на временно оккупированные территории $25 тыс. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Так, на КПВВ "Марьинка" был проведен осмотр автомобиля Honda Pilot, который двигался в сторону временно оккупированных территорий.

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В ходе проведения углубленного досмотра личных вещей пассажира указанного транспортного средства, зарегистрированного в г. Донецк, было выявлено 25 тыс. долларов США наличными, которые гражданин пытался скрыто переместить через линию разграничения.







Материалы и изъятые наличные переданы работникам Национальной полиции для принятия решения согласно действующему законодательству.