 Житель Донецка пытался скрыто перевезти на временно оккупированные территории $25 тыс. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
Так, на КПВВ "Марьинка" был проведен осмотр автомобиля Honda Pilot, который двигался в сторону временно оккупированных территорий.
В ходе проведения углубленного досмотра личных вещей пассажира указанного транспортного средства, зарегистрированного в г. Донецк, было выявлено 25 тыс. долларов США наличными, которые гражданин пытался скрыто переместить через линию разграничения.
Материалы и изъятые наличные переданы работникам Национальной полиции для принятия решения согласно действующему законодательству.
А попался бы дыровцам - лежал бы уже дета в канаве без денег и без машины с дыркой в голове.
мордору с Украины в оккупированный Донбасс нет смысла перевозить деньги.
ведь более 400 км границы контролирует мордор.
кому война в Украине а кому и .....