 Мама Героя Небесной Сотни Александра Храпаченко нуждается в помощи в лечении онкозаболевания, - глава фонда "Скарбниця Надії" Рева

Об этом пишет на странице в Facebook глава фонда "Скарбниця Надії" Марьяна Рева, информирует Цензор НЕТ.
"Очень просим о помощи для Татьяны Храпаченко. Напомню всем, что Татьяна Храпаченко, мама Героя Небесной Сотни Александра Храпаченко борется с раком. Благодаря добрым людям благотворительный фонд "Скарбниця Надії" купил и передал для женщины 6 флаконов необходимых лекарств на общую сумму 71500 грн. Мы видели Татьяну несколько дней назад. Она имеет хорошее настроение и вид и говорит: "Чувствую, что эти лекарства мне помогают. На первое капание муж вез меня на такси, я не имела силы вообще, а сейчас я смогла сама к вам прийти", - сообщила Рева.
"Мама Саши очень стесняется просить о помощи. Папа Володя говорит, что они имеют несколько тысяч гривен, которые им передали в руки добрые люди и тут же говорит, что одна поездка Татьяны в Киев на обследование и консультацию врача обойдутся им в сумму не менее 5 тысяч гривен.
На пятницу, 14 сентября для Татьяны нужно купить 3 флакона препарата для химиотерапии Вектибикс. Цена вопроса - 36 тысяч гривен. Мы же соберем такую сумму? Правда? Мы все имеем большой долг перед женщиной, которая отдала сына для того, чтобы жизнь страны и каждого из нас изменилась к лучшему", - резюмировала глава фонда.
Напомним, Александр Храпаченко - активист Евромайдана, начинающий театральный режиссёр, был убит выстрелом снайпера на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 г. Герой Украины.
Марьяна Рева (координатор) – (098) 45-26-916
КАРТКА ПРИВАТБАНК № 5169 3305 1506 8762
(карта открыта на главу фонда "Скарбниця Надії",
Реву Марьяну Владимировну и привязана к текущему счету фонда)
Назначение платежа: добровольное пожертвование
ПРИВАТБАНК
БФ "Скарбниця Надії"
ЄДРПОУ 37685693
р/р 26007054713460
КБ "ПриватБанк"
МФО 333391
Назначение платежа: добровольное пожертвование
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Также есть возможность отправить деньги в долларах и в евро (через IBAN):
В евро (in euros):
UA373052990004731219106415908
В доларах (in US dollars):
UA593052990005363542306795106
Назначение платежа: добровольное пожертвование для Татьяны Храпаченко.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Если вы проживаете в США, деньги SWIFT-ом можно отправить через організацію Connect International:
Bank Name: Citibank NA
Swift Code: CITIUS33ADR
Address: 100 Citibank Drive, P.O. Box 769004, San Antonio, TX 78245-9004
Phone Number: +18003749700
Name: Connect International
Address: 4366 Auburn Blvd., Ste 3, Sacramento, CA 95841
Phone: +19164814063
Account Number: 000206460800
ABA Routing number: 321171184
Designation/Purpose of payment:
Hands of Help
200 грн отослал и за него тоже.