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 Мама Героя Небесной Сотни Александра Храпаченко нуждается в помощи в лечении онкозаболевания, - глава фонда "Скарбниця Надії" Рева

До 14 сентября для Татьяны Храпаченко нужно купить 3 флакона препарата для химиотерапии Вектибикс. Цена вопроса - 36 тысяч гривен.

Об этом пишет на странице в Facebook глава фонда "Скарбниця Надії" Марьяна Рева, информирует Цензор НЕТ.

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"Очень просим о помощи для Татьяны Храпаченко. Напомню всем, что Татьяна Храпаченко, мама Героя Небесной Сотни Александра Храпаченко борется с раком. Благодаря добрым людям благотворительный фонд "Скарбниця Надії" купил и передал для женщины 6 флаконов необходимых лекарств на общую сумму 71500 грн. Мы видели Татьяну несколько дней назад. Она имеет хорошее настроение и вид и говорит: "Чувствую, что эти лекарства мне помогают. На первое капание муж вез меня на такси, я не имела силы вообще, а сейчас я смогла сама к вам прийти", - сообщила Рева.

"Мама Саши очень стесняется просить о помощи. Папа Володя говорит, что они имеют несколько тысяч гривен, которые им передали в руки добрые люди и тут же говорит, что одна поездка Татьяны в Киев на обследование и консультацию врача обойдутся им в сумму не менее 5 тысяч гривен.
На пятницу, 14 сентября для Татьяны нужно купить 3 флакона препарата для химиотерапии Вектибикс. Цена вопроса - 36 тысяч гривен. Мы же соберем такую сумму? Правда? Мы все имеем большой долг перед женщиной, которая отдала сына для того, чтобы жизнь страны и каждого из нас изменилась к лучшему", - резюмировала глава фонда.

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Напомним, Александр Храпаченко - активист Евромайдана, начинающий театральный режиссёр, был убит выстрелом снайпера на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 г. Герой Украины.

Мама Героя Небесной Сотни Александра Храпаченко нуждается в помощи в лечении онкозаболевания, - глава фонда Скарбниця Надії Рева 01
Мама Героя Небесной Сотни Александра Храпаченко нуждается в помощи в лечении онкозаболевания, - глава фонда Скарбниця Надії Рева 02

Марьяна Рева (координатор) – (098) 45-26-916

КАРТКА ПРИВАТБАНК № 5169 3305 1506 8762
(карта открыта на главу фонда "Скарбниця Надії",
Реву Марьяну Владимировну и привязана к текущему счету фонда)

Назначение платежа: добровольное пожертвование

ПРИВАТБАНК
БФ "Скарбниця Надії"
ЄДРПОУ 37685693
р/р 26007054713460
КБ "ПриватБанк"
МФО 333391
Назначение платежа: добровольное пожертвование

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Также есть возможность отправить деньги в долларах и в евро (через IBAN):

В евро (in euros):
UA373052990004731219106415908
В доларах (in US dollars):
UA593052990005363542306795106

Назначение платежа: добровольное пожертвование для Татьяны Храпаченко.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Если вы проживаете в США, деньги SWIFT-ом можно отправить через організацію Connect International:

Bank Name: Citibank NA
Swift Code: CITIUS33ADR
Address: 100 Citibank Drive, P.O. Box 769004, San Antonio, TX 78245-9004
Phone Number: +18003749700

Name: Connect International
Address: 4366 Auburn Blvd., Ste 3, Sacramento, CA 95841
Phone: +19164814063
Account Number: 000206460800
ABA Routing number: 321171184

Designation/Purpose of payment:
Hands of Help

Источник: https://censor.net.ua/p3085642
 
 
 Топ комментарии
 
Марьяна, Вы делаете доброе дело, а ещё напишите Пете на Фейсбук, он тогда на трибуне стоял, когда пацаны под пули шли.
200 грн отослал и за него тоже.
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МОЛОДЕЦ ! петя - это петя . Мы - Украина !
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куля у лоб - куйня!- послал на смерть патриотов кроль. херои таки вмырають! - опровергли всеобщую аксиому парубий с пашинским
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странно, что эта новость рядом с той, что семьи получили помощь....А зачем ехать в Киев то? Онкологи есть везде.
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Онкологи есть везде. Шанс дают в Киеве , Минске , Израиле . Мы ей поможем .
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не хочу быть непонятой, но вы знаете что это за препарат и когда его назначают? Не хочу дискуссий , хорошо помню этого парня.
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Извините, зачем тогда скажем целый онкодиспансер с кандидатами в Черкассах? Я там допустим работала и далеко неплохого мнения ровно как и об областной больнице.
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Марьяна, Вы делаете доброе дело, а ещё напишите Пете на Фейсбук, он тогда на трибуне стоял, когда пацаны под пули шли.
200 грн отослал и за него тоже.
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При чём тут петя ? К тебе обратились за помощью .
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ты чего не видел, ясно написал - ОТОСЛАЛ, последуй моему примеру, потом упрекай.
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МОЛОДЕЦ ! петя - это петя . Мы - Украина !
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У нас дуже багато онкозахворювань.
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Цензор.НЕТФотоОбществоМама Героя Небесной Сотни Александра Храпаченко нуждается в помощи в лечении онкозаболевания, - глава фонда "Скарбниця Надії" Рева
 
 
 
 
 
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