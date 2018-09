 Мама Героя Небесной Сотни Александра Храпаченко нуждается в помощи в лечении онкозаболевания, - глава фонда "Скарбниця Надії" Рева

Об этом пишет на странице в Facebook глава фонда "Скарбниця Надії" Марьяна Рева, информирует Цензор НЕТ.

"Очень просим о помощи для Татьяны Храпаченко. Напомню всем, что Татьяна Храпаченко, мама Героя Небесной Сотни Александра Храпаченко борется с раком. Благодаря добрым людям благотворительный фонд "Скарбниця Надії" купил и передал для женщины 6 флаконов необходимых лекарств на общую сумму 71500 грн. Мы видели Татьяну несколько дней назад. Она имеет хорошее настроение и вид и говорит: "Чувствую, что эти лекарства мне помогают. На первое капание муж вез меня на такси, я не имела силы вообще, а сейчас я смогла сама к вам прийти", - сообщила Рева.

"Мама Саши очень стесняется просить о помощи. Папа Володя говорит, что они имеют несколько тысяч гривен, которые им передали в руки добрые люди и тут же говорит, что одна поездка Татьяны в Киев на обследование и консультацию врача обойдутся им в сумму не менее 5 тысяч гривен.

На пятницу, 14 сентября для Татьяны нужно купить 3 флакона препарата для химиотерапии Вектибикс. Цена вопроса - 36 тысяч гривен. Мы же соберем такую сумму? Правда? Мы все имеем большой долг перед женщиной, которая отдала сына для того, чтобы жизнь страны и каждого из нас изменилась к лучшему", - резюмировала глава фонда.

Напомним, Александр Храпаченко - активист Евромайдана, начинающий театральный режиссёр, был убит выстрелом снайпера на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 г. Герой Украины.





Марьяна Рева (координатор) – (098) 45-26-916

КАРТКА ПРИВАТБАНК № 5169 3305 1506 8762

(карта открыта на главу фонда "Скарбниця Надії",

Реву Марьяну Владимировну и привязана к текущему счету фонда)

Назначение платежа: добровольное пожертвование

ПРИВАТБАНК

БФ "Скарбниця Надії"

ЄДРПОУ 37685693

р/р 26007054713460

КБ "ПриватБанк"

МФО 333391

Назначение платежа: добровольное пожертвование

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Также есть возможность отправить деньги в долларах и в евро (через IBAN):

В евро (in euros):

UA373052990004731219106415908

В доларах (in US dollars):

UA593052990005363542306795106

Назначение платежа: добровольное пожертвование для Татьяны Храпаченко.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Если вы проживаете в США, деньги SWIFT-ом можно отправить через організацію Connect International:

Bank Name: Citibank NA

Swift Code: CITIUS33ADR

Address: 100 Citibank Drive, P.O. Box 769004, San Antonio, TX 78245-9004

Phone Number: +18003749700

Name: Connect International

Address: 4366 Auburn Blvd., Ste 3, Sacramento, CA 95841

Phone: +19164814063

Account Number: 000206460800

ABA Routing number: 321171184

Designation/Purpose of payment:

Hands of Help