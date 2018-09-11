 Межрегиональный канал сбыта незаконно изготовленных и незаконно ввезенных в Украину подакцизных товаров ликвидирован на Черниговщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Акциз-2018" и "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч.1, ч.3 ст.204 Украины установлено группу лиц, организовавших и осуществлявших незаконный ввоз в Украину и сбыт поддельных сигарет иностранного и отечественного производства, маркированных поддельными марками акцизного налога Украины. Кроме того, те же лица также осуществляли незаконное изготовление и сбыт фальсифицированного коньяка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Продажа сигарет иностранного производства без марок акцизного налога Украины на сумму 560 тыс. грн прекращена в Харькове. ФОТО

Реализовывали указанную продукцию на территории Черниговской, Житомирской и других областей через объявления в сети Интернет, пользуясь для транспортировки услугами служб доставки.

На основании постановлений суда было проведено 2 обыска в частных домах г. Житомир, в которых накапливались и хранились незаконно ввезенные и незаконно изготовленные табачные изделия, а также незаконно изготовлялись алкогольные напитки. Кроме этого проведён обыск автомобиля, который использовался для транспортировки сигарет.

По результатам обысков из незаконного оборота изъято 104,5 тыс. пачек табачных изделий иностранного и отечественного производства в ассортименте, часть из которых была маркирована поддельными марками акцизного налога, а часть - без них, 150 литров фальсифицированного алкоголя в стеклянной и пластиковой таре, 133 тыс. грн наличными, черновые записи, мобильные телефоны, компьютерную технику, оборудование для изготовления, розлива и упаковки алкогольных напитков, этикетки с нанесенными логотипами торговых марок, пробки и пластиковые емкости с остатками жидкости с характерным запахом спирта.























Всего изъято ТМЦ на сумму 4 млн 180 тыс. грн.