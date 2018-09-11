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 Движение по трассе Киев-Чоп заблокировано из-за перевернувшейся фуры. ФОТОрепортаж

Из-за того, что фура под управлением пьяного дальнобойщика перевернулась, заблокировано движение по трассе Киев-Чоп

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал начальник управления патрульной полиций Ривненской области Сергей Мерчук, передает Цензор.НЕТ.

"ДальноОтбойщик. Ответственность приходит не только когда патруль останавливает, иногда водитель сам себе выносит приговор, хорошо сегодня без жертв, но к сожалению трасса Киев-Чоп перекрыта", - рассказал он и опубликовал кадры с места ДТП.

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Стоит отметить, что на одном из фото зафиксированы показатели алкотестер 2,6 промилле алкоголя, при допустимой норме 0,2 промилле.

Движение по трассе Киев-Чоп заблокировано из-за перевернувшейся фуры 01
Движение по трассе Киев-Чоп заблокировано из-за перевернувшейся фуры 02
Движение по трассе Киев-Чоп заблокировано из-за перевернувшейся фуры 03
Движение по трассе Киев-Чоп заблокировано из-за перевернувшейся фуры 04

Источник: https://censor.net.ua/p3085611
 
   
 Топ комментарии
 
насправді велика майстерність водія потрібна, щоб так технічно заблокувати ВСЮ 4-полосну трасу в обох напрямках, так що не треба наговорювати на людину Рух трасою Київ-Чоп заблоковано через фуру, що перекинулася - Цензор.НЕТ 7893
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ну вот...те уехали а ты тут строчишь за 30 серебренникоюв.найди себе нормальную работу.
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Сколько же в этой стране еще дебилов остается....лучше б ехал в Польшу работал...я уже не говорю о том, что он испортил идеальный асфальт. А зрадодрочеры потом бужут кричать про разбитые дороги
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ну что тут сказать?
(маты же нельзя...забанят!!!)
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Вася, нєльзя, но єслі очєнь хочєтся - то можно. Але чувак справжній козак: у нього доза така, шо він майже присмерті, а він ше й рулює
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та не... ну их нах....таких долбо... с такой дозой
Вы правильно сказали - почти при смерти... а рулюе, падло!
..........................ть ! хорошо, что никого не...упокоил!
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Теж бачив подібне, але це було у Карпатах.
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Это бутылка 0,5л под пирожок. Или чуть больше плюс 2 пирожка и луковица.
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Не, это пол кружочка домашньої ковбаски під стакан сливового самогону. Там недалеко якраз є таке місце.
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или он под нольпять повечеряв трохи, но имеет 60 кг собственной массы
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Якщо 60, то такі хлопаки і від цигарки п'яніють.
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Та не скажіть, знав я був одного гаражного автоелектрика, 60 кг ваги і 1,56 м зросту максимум, так він за обідом у гаражі під смажену картопельку та домашню ковбасочку фляшку кон'ячка "Сам-Жене" щоденно приймав, а потім завзято працював і, до речі, доволі непогано машини лагодив.
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Є такий старий анекдот - Питає сусід сусіда-алкаша Петре кажуть горілка подорожчає в два рази що ти будеш робити? Пив і буду пити! Ну а якщо подорожчає в десять разів? Менше але все одно буду пити! Ну а якщо вона буде безплатно? Тоді не буду пити! А чому? Бо я в ній втоплюсь. Так і з нашими водіями які сідають за кермо після такої "дози".
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Вот видите, щиколадные, что на самом деле происходит! Нормальные механики и водители давно выехали в Польшу, Чехию, Германию, Австралию, кто же будет тут работать, если в той же Польше з/п нормального водителя ОТ 20 злотых в час, машины новые, дороги хорошие. Вот и осталась одна пьянь, криворукие дурачки или же ПТУшники, которые только учаться. Вот Вы например предпочтете ездить на трупе Рено Премиум 385 Евро 2 1996 г.в. в Украине или на новом Рено Премиум DXI 450 с кондиционером, высокой кабиной и автоматом в Польше?
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насправді велика майстерність водія потрібна, щоб так технічно заблокувати ВСЮ 4-полосну трасу в обох напрямках, так що не треба наговорювати на людину Рух трасою Київ-Чоп заблоковано через фуру, що перекинулася - Цензор.НЕТ 7893
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ну вот...те уехали а ты тут строчишь за 30 серебренникоюв.найди себе нормальную работу.
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мда... дорожный конус там ну просто необходимо было поставить.
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Чуть больше поллитра вковтнув.
Ну или малой и худой.
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Сколько же в этой стране еще дебилов остается....лучше б ехал в Польшу работал...я уже не говорю о том, что он испортил идеальный асфальт. А зрадодрочеры потом бужут кричать про разбитые дороги
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На минуточку...дальнобойщики в украине получают от 25000 грн
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А в Польше - ОТ 20 злотіх час, машины новые, тахографы, не ишачишь сутками. Да и 25000 немного перебор, 1,5 - 2 грн/км ближе к действительности.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвижение по трассе Киев-Чоп заблокировано из-за перевернувшейся фуры. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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