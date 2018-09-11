 Движение по трассе Киев-Чоп заблокировано из-за перевернувшейся фуры. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал начальник управления патрульной полиций Ривненской области Сергей Мерчук, передает Цензор.НЕТ.

"ДальноОтбойщик. Ответственность приходит не только когда патруль останавливает, иногда водитель сам себе выносит приговор, хорошо сегодня без жертв, но к сожалению трасса Киев-Чоп перекрыта", - рассказал он и опубликовал кадры с места ДТП.

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Стоит отметить, что на одном из фото зафиксированы показатели алкотестер 2,6 промилле алкоголя, при допустимой норме 0,2 промилле.







