 "Крымский Чернобыль": В сети опубликованы фотографии завода "Титан" с высоты птичьего полета. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, на странице Dronarium Украина в Facebook опубликованы снимки, сделанные 8 сентября.

На фотографиях видны последствия химических выбросов.

"На фото – завод, отравляющий все живое вокруг на десятки километров из-за аварии. Его называют "крымским Чернобылем". Да, это крымский "Титан" и он работает, как видите. Фото было сделано 8 сентября", – говорится в описании к фото.





Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Жжет в горле и носу. Листья на деревьях должны быть зеленые, но они коричневые и усохшие. Поле с овощами за сутки высохло", - жители оккупированного Армянска об экоситуации в городе. ВИДЕО







Читайте на "Цензор.НЕТ": Вблизи админграницы с оккупированным Крымом работают три бригады врачей и передвижная мониторинговая лаборатория, - МинВОТ

Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 7 сентября, из-за выбросов с "Титана" из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.