 Бронекатера "Лубны" и "Кременчуг" вышли на службу в акватории Бердянского порта, - Лавренюк. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк в Facebook.

"С сегодняшнего дня, с 07:15 утра, в акватории Бердянского морского порта, уже несут службу два бронекатера, "Лубны" и "Кременчуг", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море, - представительство ЕС

Ранее он отметил, что бронекатера ВМСУ в Азовском море будут усиливать военное присутствие ВМС Украины в акватории Азовского моря, а также работать над недопущением незаконных остановок судов со стороны страны-агрессора, направляющихся в Мариупольский и Бердянский торговые порты.



Фото: Лавренюк/Facebook

Согласно решению СНБО, на Азовском море будет создана корабельно-катерная группировка ВМС.