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 Бронекатера "Лубны" и "Кременчуг" вышли на службу в акватории Бердянского порта, - Лавренюк. ФОТОрепортаж

Бронекатера "Лубны" и "Кременчуг" с сегодняшнего дня несут службу в акватории Бердянского порта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк в Facebook.

"С сегодняшнего дня, с 07:15 утра, в акватории Бердянского морского порта, уже несут службу два бронекатера, "Лубны" и "Кременчуг", - написал он.

Бронекатера Лубны и Кременчуг вышли на службу в акватории Бердянского порта, - Лавренюк 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море, - представительство ЕС

Ранее он отметил, что бронекатера ВМСУ в Азовском море будут усиливать военное присутствие ВМС Украины в акватории Азовского моря, а также работать над недопущением незаконных остановок судов со стороны страны-агрессора, направляющихся в Мариупольский и Бердянский торговые порты.

Бронекатера Лубны и Кременчуг вышли на службу в акватории Бердянского порта, - Лавренюк 02
Фото: Лавренюк/Facebook

Бронекатера Лубны и Кременчуг вышли на службу в акватории Бердянского порта, - Лавренюк 03

Согласно решению СНБО, на Азовском море будет создана корабельно-катерная группировка ВМС.

Источник: https://censor.net.ua/p3085581
 
   
 Топ комментарии
 
Суда ХОДЯТ!
а ты плаваешь)))эка субстанция в клозете
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Зрады! Больше зрады!. Иди своего пуйла похвали.
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смотрю на трейлере привезли)
они точно плавают?))
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Суда ХОДЯТ!
а ты плаваешь)))эка субстанция в клозете
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А почему тогда КАПИТАН ДАЛЬНЕГО ПЛАВАНИЯ?
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Это термин советского времени, а тогда у них всё плавало.
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морское/речное судовождение - название факультета
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Да ты прям юморист, прям уссаться можно. А как они туда должны были попасть по керченскому проливу?
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а какие проблемы?
украинским судам запрещен проход под мостом?
спустили бы в Херсоне и парой под украинским флагом в Бердянск
побоялись шо утонут?
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зачем?
у нас настолько всё запущено с кацапами?
в таком случае от кого будут защищать эти два шедевра из ленинской кузни?
от сепаров на резиновой лодке?))
я к тому шо мало, надо еще штук 10 привезти))
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А ты не в курсе насколько у нас все запущено с кацапами? Мышебрат?
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так зрадаж
чи ни? Бронекатери "Лубни" і "Кременчук" вийшли на службу в акваторії Бердянського порту, - Лавренюк - Цензор.НЕТ 3745
дай да подсказку
МЕДВЕДЧУК!
точно ни зрада Герхардэ? Бронекатери "Лубни" і "Кременчук" вийшли на службу в акваторії Бердянського порту, - Лавренюк - Цензор.НЕТ 423
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Просто порахуй скільки коштуватиме навколосвітня подорож 1800км навколо АРК із двигунами потужністю 700кс кожен, плюс москалів налякати з усіього озброєння, і скільки солярки з'їсть вантажівка з Києва до Маріуполя.
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ну тай шо)
на паради у богато разиб бильше соляры зижгли
а як бэ потонули сказали б шо кацапы втопилы))
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Их можно транспортировать по суше на специальных платформах. В Байконур так доставляют более габаритные и тяжелые ступени носителей "Союз" и "Прогресс"
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Зрады! Больше зрады!. Иди своего пуйла похвали.
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2 катера это наверно многовато или маловато ....пэрэмога чи зрада ? хотя понятно и так
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Где бы его ещё взять, если Вы конечно не о морском царе.
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Так что ж ты бездействуешь? Вали - закупи на своё бабло для Украины больше катеров, кто тебе не даёт? Или это немного сложнее - чем ковырятся в носу перед монитором?
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Ну так в том и смысл - если ты считаешь что этого мало, выложи больше?
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Ну для собственника завода-однозначно победа, а в стратегическом плане для страні понятно что полній ноль.
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Слушай, стратег, в твоих стратегических предсказаниях Хуйло можно завалить с Петей или с Юлей?
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шо ж ты человека в тупик поставил ? Бронекатера "Лубны" и "Кременчуг" вышли на службу в акватории Бердянского порта, - Лавренюк - Цензор.НЕТ 6810
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У Лахты со зрадой одна задача - развалить страну.
Ни те ни другие не называют ФИО претендента на смену Порошенко.
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Извини, я небе не смогу растолковать стратегические планы Саша Саша Саша, продолжай вопросы про катера...
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Теперь кацапские ПЛ в Азовское море не зайдут. Гарантирую.
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Максимальная глубина Азова - 15 м . Там если и будут стычки , только малыми плав средствами типа пироги , каное и трасниковыми лодками Тура Хеордалла
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хоть бы покрасили прилично, мертвую голову кацапа нарисовали, раз уж силуэты из 60-х....
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какие были на консервации в днепровской флотилии те и взяли)
колёлер видите ли его не устраивает)) Бронекатера "Лубны" и "Кременчуг" вышли на службу в акватории Бердянского порта, - Лавренюк - Цензор.НЕТ 9624
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Какая консервация, Кременчуг и Лубны это 2 из 6 новеньких катеров сделанных на Кузне.
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это была моя версия)
чел спросил почему у них силуэты из 60-х)
возможно так сделали спецом чтобы ввести кацапов в заблуждение)
а внутри там реально гиперлуп)))
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Ну и толку от них, писали что в Азове около 40 военных кораблей и катеров противника да и досмотры проходят в рамках договора который разрывать не хотят.
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Если гражданское судно будет следовать под конвоем военного катера, то хрен они его остановят. Или им придётся открыть по вооруженному кораблю огонь. Это будет зафиксировано как акт международной агрессии, а не атака от каких-то там "народных республик". В ответ может прилететь ракета или с берега, или с американского эсминца.
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Народ, шо вы мелете?
Звичайнісеньки катери.
На дідька вони саме такі? Не знаю.
Але маємо те, що маємо.
Час покаже як вони на азовській хвилі будуть триматися.
"Гюрза" все ж таки проектувалась для узбекського озера.
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они в Азовском море служить будут или НОСИТЬСЯ по акватории ПОРТА ))))))?????
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Это речные катера но в прибрежной зоне тоже могут патрулировать.
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И шо? Расеяне теперь не будут досматривать украинские суда и суда, следующие в украинские порты?
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.....кабы НАМ пи.....ы не дали , кабы не было БЕДЫ (((((
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возростает ПРЯМАЯ стычка с руцким ОККУПАНТОМ (((
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Для начала можно использовать навал, как Совкофлот боролся с ВМС США
Бронекатери "Лубни" і "Кременчук" вийшли на службу в акваторії Бердянського порту, - Лавренюк - Цензор.НЕТ 1880
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ПРИКОЛ еще может быть когда руцкие УСТРОЯТ досмотр на энтих броне-катерах , во будет СТЫДОБА (((((
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.....уже ОПЫТ есть , когда в крыму БОЕВОЙ КОРАБЛЬ отбивался ШВАБРАМИ (((((
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вот остановили каци за 12 мильной зоной сухогруз и досматривают сутки, ждут, что же украинские катера предпримут...а в ответ - нифига...и шесть новеньких не помогут...бо есть договор...
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Перестаньте спорить! Гюрза для Азовского моря это самое оно!!!! Россияне с Каспийского озера перебросили аналогичные суда!!!! Это не море для корветов, крейсеров!!! Да у них не много большие суда и лучше вооруженные, да еще на нескольких есть крылатые ракеты калибр!!! Но в этом месяце ожидаются два Кентавра, которые больше и лучше вооружены, и могут нести с собой десант!!! А прикрытие для них это береговая артелерия береговые ракетные войска и ПВО!!!
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Правильно говоришь, Сережа. Капля за каплей флот и армия восстанавливается. Слишком многовато диванных экспертов. И это не смотря на коррупцию и олигархических гнид.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныБронекатера "Лубны" и "Кременчуг" вышли на службу в акватории Бердянского порта, - Лавренюк. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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