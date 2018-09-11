 Бронекатера "Лубны" и "Кременчуг" вышли на службу в акватории Бердянского порта, - Лавренюк. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк в Facebook.
"С сегодняшнего дня, с 07:15 утра, в акватории Бердянского морского порта, уже несут службу два бронекатера, "Лубны" и "Кременчуг", - написал он.
Ранее он отметил, что бронекатера ВМСУ в Азовском море будут усиливать военное присутствие ВМС Украины в акватории Азовского моря, а также работать над недопущением незаконных остановок судов со стороны страны-агрессора, направляющихся в Мариупольский и Бердянский торговые порты.
Согласно решению СНБО, на Азовском море будет создана корабельно-катерная группировка ВМС.
они точно плавают?))
а ты плаваешь)))эка субстанция в клозете
украинским судам запрещен проход под мостом?
спустили бы в Херсоне и парой под украинским флагом в Бердянск
побоялись шо утонут?
у нас настолько всё запущено с кацапами?
в таком случае от кого будут защищать эти два шедевра из ленинской кузни?
от сепаров на резиновой лодке?))
я к тому шо мало, надо еще штук 10 привезти))
чи ни?
дай да подсказку
МЕДВЕДЧУК!
точно ни зрада Герхардэ?
на паради у богато разиб бильше соляры зижгли
а як бэ потонули сказали б шо кацапы втопилы))
Ни те ни другие не называют ФИО претендента на смену Порошенко.
колёлер видите ли его не устраивает))
чел спросил почему у них силуэты из 60-х)
возможно так сделали спецом чтобы ввести кацапов в заблуждение)
а внутри там реально гиперлуп)))
Звичайнісеньки катери.
На дідька вони саме такі? Не знаю.
Але маємо те, що маємо.
Час покаже як вони на азовській хвилі будуть триматися.
"Гюрза" все ж таки проектувалась для узбекського озера.