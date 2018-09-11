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 Неравнодушные граждане собрали 25,4 тыс. грн для проведения операции 23-летнему стрелку-зенитчику, - волонтер Танцюра. ФОТОрепортаж

Для проведения операции 23-летнему военнослужащему Константину волонтер оплатил и передал в отделение травматологии госпиталя стержни для интрамедуллярного синтеза для локтевой и лучевой кости на общую сумму 25 400 грн.

Об этом пишет на странице в Facebook волонтер Андрей Танцюра, информирует Цензор НЕТ.

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"Костя, 23 года, родом из г. Николаева, Одесской области. Моя встреча с бойцом, пациентом одесского военного госпиталя состоялась после того, как я получил просьбу о помощи, для проведения операции потребовалось закупить стержни для блокируемого интрамедуллярного остиосинтеза. Высокий, крепкого телосложения, в глазах Кости играли искры молодого, веселого человека. С таким встретишься в обычной жизни и вряд ли поймешь, что он на войне с самого начала и что ему довелось пережить", - написал он.

Неравнодушные граждане собрали 25,4 тыс. грн для проведения операции 23-летнему стрелку-зенитчику, - волонтер Танцюра 01

"– Костя, а как ты попали в вооруженные силы Украины?
– Это был 2013 год, с работой в нашем городе, да и в целом по стране, была не лучшая ситуация, а у меня отличная физическая подготовка, к тому же пришла повестка и я призвался на срочную службу во Внутренние войска, наша часть располагалась в г.Львове.
– Значит начало войны ты застал будучи военнообязанным?
– Да, нас одних из первых отправили на обеспечение безопасности Киевского метро. Это было начало Майдана. Но пробыли недолго, нас вернули в расположение части, так как пришла команда охранять объекты уже в самом Львове.
А потом новый приказ, и нас отправили в Первомайск, Дзержинск, потом был Славянск.
– Какова на тот момент была ситуация с обеспечением Армии?
– Не было обеспечения, не было армии. Летом мы сами сооружали укрытия от дождя из чего придется, спали под открытым небом, не было даже палаток. Зимой, можешь себе представить как это - без хорошего обмундирования в мороз, дождь в окопе сидеть или в наряд идти. Про "бронники" и говорить не буду- старого образца, на всех не хватало. Командиры свои ребятам отдавали. Защиту на машины сами "варили", без нее экипажам было не выжить...
– Какими силами удавалось держать оборону?
– В 2014-2015 годах армию подняли волонтеры и гражданские процентов на 80% своими силами. Если бы люди не поднялись, мы бы не выстояли. Привозили всё- от продуктов до техники. Помню историю, как стоим на блокпосту под Славянском, а к нам женщина подходит и говорит: "у меня сынок, такой же как вы в АТО с 2014, я вам покушать принесла". А ты стоишь и думаешь: очень нужна помощь, наш сухпай отвратительный, но и опасно брать- были ситуации и с умышленным отравлением. Брали, было очень тяжело. А был еще случай, когда только вошли в село, а нас дедушка встречает, говорит: "сынки, там засада...". Вообще, отношение местных разное. Я думаю, я надеюсь, что когда-нибудь они поймут свою ошибку. Жаль людей, много погибло, одному Богу известно сколько. Вот так и служил до мая 2015 года.
– Но ты же вернулись в вооруженные силы, верно?
– (улыбается) Конечно, не буду же я дома сидеть, когда нужно свою семью и землю защищать! И 9 июня 2016 я подписываю контракт, а тремя днями ранее сыграл свадьбу. Стрелок-зенитчик зенитно-пулеметного отделения отдельного радиолокационного взвода…" - привел волонтер свой диалог с бойцом.

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"Для проведения операции Константину оплатил и передал в отделение травматологии госпиталя стержни для интрамедуллярного синтеза для локтевой и лучевой кости на общую сумму 25 400 грн. 16 000 грн. собрали односельчане Константина, 9 400 грн. плюс комиссия банка 254 грн. оплатил благодаря Вашей помощи, мои Друзья! Операция длилась пять с половиной часов и прошла успешно! Кроме этого оплатил и передал в отделение абдоминальной хирургии Одесского военного госпиталя оплатил устройство для фиксации Ethicon Securestrap со скобами стоимостью 8 704,43 грн. В волонтерскую госпиталя приобрел средство для мытья посуды-10 канистр на сумму 924 грн. Наша Анка Павловна (Anka Pavlovna)распределит куда это добро дальше пойдет. Спасибо Вам всем большое за помощь в лечении наших ребят!!! " - резюмировал Танцюра.

Если у Вас есть желание помочь с приобретением лекарств и передачи их парню в госпиталь, пишите мне в личку и я всячески посодействую Вам в Вашем желании!
Если есть желание помочь деньгами на приобретение лекарств, то можно присылать на карточку Приватбанка 5168 7551 1265 2942 Танцюра А.В.
Для перечислений из-за рубежа:
Tantsyura Andriy
Odessa, Ukraine
65000

Неравнодушные граждане собрали 25,4 тыс. грн для проведения операции 23-летнему стрелку-зенитчику, - волонтер Танцюра 02
Неравнодушные граждане собрали 25,4 тыс. грн для проведения операции 23-летнему стрелку-зенитчику, - волонтер Танцюра 03
Неравнодушные граждане собрали 25,4 тыс. грн для проведения операции 23-летнему стрелку-зенитчику, - волонтер Танцюра 04
Неравнодушные граждане собрали 25,4 тыс. грн для проведения операции 23-летнему стрелку-зенитчику, - волонтер Танцюра 05
Неравнодушные граждане собрали 25,4 тыс. грн для проведения операции 23-летнему стрелку-зенитчику, - волонтер Танцюра 06

Источник: https://censor.net.ua/p3085561
 
   
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Главное теперь шоб Лола их теперь в офшор не уволокла
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Да не волнуйся. От тебя Лола ничего не уволокет.
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Не было обеспечения, не было армии. Источник: https://censor.net.ua/p3085561
Барига! Чому ти не пустив війська на Москву?!
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Петя и на донбасе отлично справился с заданием кремля....полностью уничтожил моральный дух солдат, когда гибли безоружные бойцы, Ил 76, Иловайск, Дебальцево, уничтоженая бригада мирно спящая в поле на луганщине....зато Гиркин цел и невредим!
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На раненых в АТО украинских солдат, из бюджета должны быть выделены средства, не меньше чем выделяют на премии кобелеву. Столько пафоса, столько речей про армию, а люди, до сих пор скидываются на лечение и восстановление украинских воинов.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНеравнодушные граждане собрали 25,4 тыс. грн для проведения операции 23-летнему стрелку-зенитчику, - волонтер Танцюра. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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