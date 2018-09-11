 Активисты просят киевлян поддержать обустройство на Андреевском спуске Арт-сквера имени Героя Украины Василия Слипака: до конца голосования осталось 4 дня. ФОТО

Об этом говорится в Фейсбук-сообществе "Арт-сквер імені Василя Сліпака", передает Цензор.НЕТ.

"Василий Слипак. Судьба была к нему щедрой. Уникальный голос, харизма, известные сцены мира, признание, овации, широкий круг друзей, 19 лет в Париже, 7 языков, впереди - еще много лет успешной карьеры оперного певца - контратенор, одного на сотни миллионов. Но наряду с этим, Василий получил самое ценное - любовь к Украине. И сверхсознательную гражданскую позицию. Для него Украина была превыше всего. Он не смог стоять в стороне в трудные времена. Поэтому мировая и украинская общественность не услышала от него "Я - артист, я вне политики!". Вместо этого, он присутствовал на Майдане во время Революции Достоинства, позже, уже во время российской агрессии, - неоднократно устраивал во Франции публичные мероприятия в поддержку Украины, которую к тому времени уже топтал коварный враг. А потом просто купил билет на войну. Билет в одну сторону. Не имея военного опыта, но имея большое сердце патриота. Вот такой он, Василий Слипак. Он родился певцом, а ушел из жизни пулеметчиком. Сейчас в Киеве предпринят ряд мер по увековечению памяти патриота и несокрушимого борца за свободу и независимость Украины от многовековых уз России. Одним из них является создание культурно-художественного пространства на Подоле. Арт-сквер имени Василия Слипака станет местом для музыки и искусства, которые были смыслом существования певца. Василий жил музыкой, даже идя навстречу боя. Там, где враг на расстоянии выстрела. Враг, от которого нужно освободиться, чтобы жить и творить. Киевляне, нас около 4 миллионов, а голосов в поддержку памяти нужно лишь несколько тысяч. Не стойте в стороне! Не будьте равнодушными! Василий достойный нашего почета! Поддержите своим голосом Арт-сквер имени Василия Слипака", - говорится в призыве к киевлянам, который подписали Анатолий Паламаренко, Дмитрий Павлычко, Виктор Кривенко, Сергей Магера, Василий Нечепа, Николай Сикора, Елена Слюсаренко.

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Свою подпись за проект № 664 можно поставить на сайте "Общественного бюджета Киева", предварительно зарегистрировавшись, пишет 24 канал.

"Присоединяйтесь к хорошему делу! Без вас ничего хорошего в нашем городе не появится. Давайте немного напряжемся для памяти о героях, для будущих поколений, ради Украины, ради самих себя, в конце концов! Общими усилиями сделаем наш город чище и зеленее, а память о Героях – бессмертной!", – призвали активисты.

Активисты также добавили презентацию борьбы за обустройство сквера, где показали, каким был участок до этого и что уже удалось сделать.











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Напомним, осенью 2017 года заложили памятный знак неподалеку от дома, где жил павший на войне оперный певец. А весной 2018-го больше, чем 10 тысяч киевлян поддержали петицию о предоставлении земельному участку статуса арт-сквера имени солиста Парижской оперы и Героя Украины Василия Слипака. В июне же 2018-го волонтеры ОО "Музыкальный батальон" зарегистрировали проект к общественному бюджету Киева. Его смета – 2 миллиона 65 тысяч гривен. На сегодня на заброшенном участке в центре города хотят сделать озелененное место для отдыха, обустроить сцену и зрительную зону для проведения культурных мероприятий и предоставить городу имидж культурной столицы – подарить арт-сквер уровня Монмартра.





Напомним, солист Парижской оперы, доброволец с позывным Миф Василий Слипак погиб на фронте 29 июня 2016 года. Вместе с боевыми побратимами он отражал атаку террористов на поселок Луганское. В него попала пуля снайпера. Уже на следующий день с Василием попрощались в Днепре. После этого тело певца доставили во Львов, где похоронили на Лычаковском кладбище. Проститься с героем пришли тысячи людей. 30 июня 2016 года Слипак был награжден орденом "За мужество" I степени (посмертно), а в феврале 2017-го Президент Петр Порошенко присвоил ему звание Героя Украины.