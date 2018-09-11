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 Активисты просят киевлян поддержать обустройство на Андреевском спуске Арт-сквера имени Героя Украины Василия Слипака: до конца голосования осталось 4 дня. ФОТО

Еще 4 дня продлится голосование за проект, чтобы из бюджета Киева выделили средства на обустройство на Андреевском спуске будущего арт-сквера имени оперного певца и добровольца Василия Слипака, погибшего от вражеской пули на Донбассе в 2016-м.

Об этом говорится в Фейсбук-сообществе "Арт-сквер імені Василя Сліпака", передает Цензор.НЕТ.

"Василий Слипак. Судьба была к нему щедрой. Уникальный голос, харизма, известные сцены мира, признание, овации, широкий круг друзей, 19 лет в Париже, 7 языков, впереди - еще много лет успешной карьеры оперного певца - контратенор, одного на сотни миллионов. Но наряду с этим, Василий получил самое ценное - любовь к Украине. И сверхсознательную гражданскую позицию. Для него Украина была превыше всего. Он не смог стоять в стороне в трудные времена. Поэтому мировая и украинская общественность не услышала от него "Я - артист, я вне политики!". Вместо этого, он присутствовал на Майдане во время Революции Достоинства, позже, уже во время российской агрессии, - неоднократно устраивал во Франции публичные мероприятия в поддержку Украины, которую к тому времени уже топтал коварный враг. А потом просто купил билет на войну. Билет в одну сторону. Не имея военного опыта, но имея большое сердце патриота. Вот такой он, Василий Слипак. Он родился певцом, а ушел из жизни пулеметчиком. Сейчас в Киеве предпринят ряд мер по увековечению памяти патриота и несокрушимого борца за свободу и независимость Украины от многовековых уз России. Одним из них является создание культурно-художественного пространства на Подоле. Арт-сквер имени Василия Слипака станет местом для музыки и искусства, которые были смыслом существования певца. Василий жил музыкой, даже идя навстречу боя. Там, где враг на расстоянии выстрела. Враг, от которого нужно освободиться, чтобы жить и творить. Киевляне, нас около 4 миллионов, а голосов в поддержку памяти нужно лишь несколько тысяч. Не стойте в стороне! Не будьте равнодушными! Василий достойный нашего почета! Поддержите своим голосом Арт-сквер имени Василия Слипака", - говорится в призыве к киевлянам, который подписали Анатолий Паламаренко, Дмитрий Павлычко, Виктор Кривенко, Сергей Магера, Василий Нечепа, Николай Сикора, Елена Слюсаренко.

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Активисты просят киевлян поддержать обустройство на Андреевском спуске Арт-сквера имени Героя Украины Василия Слипака: до конца голосования осталось 4 дня 01

Свою подпись за проект № 664 можно поставить на сайте "Общественного бюджета Киева", предварительно зарегистрировавшись, пишет 24 канал.

"Присоединяйтесь к хорошему делу! Без вас ничего хорошего в нашем городе не появится. Давайте немного напряжемся для памяти о героях, для будущих поколений, ради Украины, ради самих себя, в конце концов! Общими усилиями сделаем наш город чище и зеленее, а память о Героях – бессмертной!", – призвали активисты.

Активисты также добавили презентацию борьбы за обустройство сквера, где показали, каким был участок до этого и что уже удалось сделать.

Активисты просят киевлян поддержать обустройство на Андреевском спуске Арт-сквера имени Героя Украины Василия Слипака: до конца голосования осталось 4 дня 02
Активисты просят киевлян поддержать обустройство на Андреевском спуске Арт-сквера имени Героя Украины Василия Слипака: до конца голосования осталось 4 дня 03
Активисты просят киевлян поддержать обустройство на Андреевском спуске Арт-сквера имени Героя Украины Василия Слипака: до конца голосования осталось 4 дня 04
Активисты просят киевлян поддержать обустройство на Андреевском спуске Арт-сквера имени Героя Украины Василия Слипака: до конца голосования осталось 4 дня 05
Активисты просят киевлян поддержать обустройство на Андреевском спуске Арт-сквера имени Героя Украины Василия Слипака: до конца голосования осталось 4 дня 06

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Напомним, осенью 2017 года заложили памятный знак неподалеку от дома, где жил павший на войне оперный певец. А весной 2018-го больше, чем 10 тысяч киевлян поддержали петицию о предоставлении земельному участку статуса арт-сквера имени солиста Парижской оперы и Героя Украины Василия Слипака. В июне же 2018-го волонтеры ОО "Музыкальный батальон" зарегистрировали проект к общественному бюджету Киева. Его смета – 2 миллиона 65 тысяч гривен. На сегодня на заброшенном участке в центре города хотят сделать озелененное место для отдыха, обустроить сцену и зрительную зону для проведения культурных мероприятий и предоставить городу имидж культурной столицы – подарить арт-сквер уровня Монмартра.

Активисты просят киевлян поддержать обустройство на Андреевском спуске Арт-сквера имени Героя Украины Василия Слипака: до конца голосования осталось 4 дня 07
Активисты просят киевлян поддержать обустройство на Андреевском спуске Арт-сквера имени Героя Украины Василия Слипака: до конца голосования осталось 4 дня 08

Напомним, солист Парижской оперы, доброволец с позывным Миф Василий Слипак погиб на фронте 29 июня 2016 года. Вместе с боевыми побратимами он отражал атаку террористов на поселок Луганское. В него попала пуля снайпера. Уже на следующий день с Василием попрощались в Днепре. После этого тело певца доставили во Львов, где похоронили на Лычаковском кладбище. Проститься с героем пришли тысячи людей. 30 июня 2016 года Слипак был награжден орденом "За мужество" I степени (посмертно), а в феврале 2017-го Президент Петр Порошенко присвоил ему звание Героя Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3085537
 
   
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Я - офицер эпохи СССР, пенсионер-голосую трижды-"ДА"
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Может хватит этих поминальных скверов по всему Киеву. Нема куда деньги девать?
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Вам не подобаються музика і спів? АРТ-сквер, а не надгробок
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Мне не нравиться подобные проекты которые продолжают из украинцев делать терпил. АРТ-сквер это хорошо, но он не должен носить имя погибшего иначе это нагробок для похоронной и унылой музыки. Блять там сквыер Нигояна, там музей небесной сотни, Майдан заставил
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Головне, що буде сквер де можна буде розважитись мабуть як у Марінінському. Чим погано, що він носитиме ім'я оперного співака - Сліпака?
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Розважатися и надгробок это как-то не совместимо.
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Шановні земляки, не мусите навіть дупу від дивану відривати. Голосуйте. Хай лунає музика!!! Чи хай побудують наливайку, торгівельний центр, чи ще будинок втулять?
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на Андреевском - идевальное место для наливаек. А не для могил или могильных памятников.
Пусть люди пьют, поют и веселятся, а не плачут и считают потери.
Хватит заниматься популизмом. У нас уже 11 тысяч погибших - почему именно этому музыканту, каким бы он хорошим не был, именно на Андреевском памятники ставить?
ХВАТИТ ПОПУЛИЗМА НА СМЕРТЯХ УКРАИНЦЕВ!!
Еще планируют отгрохать мемориал Небесной сотни в центре города. Даже в совке до такого маразма не додумались. Всему свое время и место. Место могил и могильных памятников- вне пределов города.
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Я не киянин, але це дуже гарна ідея, як на мене. Будь яке місто стане тільки краще від цього
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место могил - вне пределов города. От могильных памятников город лучше не становится.
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Все это нужно. Там вообще нужно менять ситуацию, если у Киева нет денег (правда непонятно куда они деваются), то может выделить из гос. бюджета. И системно облагородить исторический центр, и горы над Андреевским спуском, Замковую и другие, там ведь позорная помойка, грязи по шею, и никому дела нет.
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ты там давно был? сходи. Приятно удивишься. Чисто, совсем недавно была реконструкция Андреевской церкви и территории вокруг нее.
Бред несешь.
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Сквери повинні бути 5 км квадратних мінімум, а це не три лавки на горі. Є купа занедбаних лісів коло Києва, щоб зробити щось достойне уваги й шани. І, нарешті, чому б не виділити гроші як годиться на облаштунок всього Києва, а не лише на чернігівське пиво.
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на Андреевском - идевальное место для наливаек. А не для могил или могильных памятников.
Пусть люди пьют, поют и веселятся, а не плачут и считают потери.
Хватит заниматься популизмом. У нас уже 11 тысяч погибших - почему именно этому музыканту, каким бы он хорошим не был, именно на Андреевском памятники ставить?
ХВАТИТ ПОПУЛИЗМА НА СМЕРТЯХ УКРАИНЦЕВ!!
Еще планируют отгрохать мемориал Небесной сотни в центре города. Даже в совке до такого маразма не додумались. Всему свое время и место. Место могил и могильных памятников- вне пределов города.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиАктивисты просят киевлян поддержать обустройство на Андреевском спуске Арт-сквера имени Героя Украины Василия Слипака: до конца голосования осталось 4 дня. ФОТО
 
 
 
 
 
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