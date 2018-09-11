 Четверо мужчин, угрожая оружием, в течение дня совершили ряд нападений на жителей Львовщины. Злоумышленники задержаны, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Утром в Жовковское отделение полиции Львовщины поступило сообщение о разбойном нападении. Двое неизвестных проникли в дом жителя села Малехив. Угрожая пистолетом, нападавшие связали 43-летнего владельца квартиры.

После этого завладели двумя меховыми шубами, устройством для отстрела резиновых пуль "ПМ-РФ", золотыми украшениями весом почти 50 граммов, 200 долларами США. Забрали нападающие даже бутылку дорогого ликера. В общем злоумышленники нанесли хозяину материальный ущерб на 170 000 гривен", - сказано в сообщении.

Отмечается, что вскоре информация о нападении поступила и в дежурную часть Мостиского отделения полиции Львовской области. На этот раз трое неизвестных в масках с оружием ворвались в дом 41-летней жительницы города Судовая Вишня. Злоумышленники нанесли женщине несколько ударов по голове и, угрожая пистолетом, завладели сбережениями - 3,4 тысячами долларов США. Также у потерпевшей отобрали мобильный телефон и сняли с нее золотые серьги.

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"Сообщение преступной группе разошлось мгновенно по всем подразделениям львовской полиции. В частности, ее получили работники Львовского управления Департамента внутренней безопасности НПУ. В результате принятых мер оперативники УДВБ НПУ вышли на разбойников и установили их личности.

Совместными действиями с сотрудниками Управления уголовного розыска и патрульной полиции Львовской области, был остановлен автомобиль, на котором передвигали злоумышленники. Причастными к разбоям оказались четверо жителей Львовской области, которые в прошлом были судимы за кражи, грабежи и разбойные нападения. При осмотре у задержанных обнаружены и изъяты оружие, электрошокер, перчатки и денежные средства", - сказано в сообщении.

В настоящее время фигуранты группы задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В ближайшее время им будет объявлено подозрение и избрана мера пресечения.



