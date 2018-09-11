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 Четверо мужчин, угрожая оружием, в течение дня совершили ряд нападений на жителей Львовщины. Злоумышленники задержаны, - полиция. ФОТОрепортаж

Четверо мужчин в течение дня совершили ряд нападений на жителей Львовщины. Угрожая оружием, злоумышленники отбирали средства и ценности. Оперативники внутренней безопасности НПУ в течение нескольких часов вышли на "след" преступной группы и совместно с уголовным розыском и патрульными львовской полиции задержали всех ее участников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Утром в Жовковское отделение полиции Львовщины поступило сообщение о разбойном нападении. Двое неизвестных проникли в дом жителя села Малехив. Угрожая пистолетом, нападавшие связали 43-летнего владельца квартиры.

После этого завладели двумя меховыми шубами, устройством для отстрела резиновых пуль "ПМ-РФ", золотыми украшениями весом почти 50 граммов, 200 долларами США. Забрали нападающие даже бутылку дорогого ликера. В общем злоумышленники нанесли хозяину материальный ущерб на 170 000 гривен", - сказано в сообщении.

Четверо мужчин, угрожая оружием, в течение дня совершили ряд нападений на жителей Львовщины. Злоумышленники задержаны, - полиция 01

Отмечается, что вскоре информация о нападении поступила и в дежурную часть Мостиского отделения полиции Львовской области. На этот раз трое неизвестных в масках с оружием ворвались в дом 41-летней жительницы города Судовая Вишня. Злоумышленники нанесли женщине несколько ударов по голове и, угрожая пистолетом, завладели сбережениями - 3,4 тысячами долларов США. Также у потерпевшей отобрали мобильный телефон и сняли с нее золотые серьги.

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Четверо мужчин, угрожая оружием, в течение дня совершили ряд нападений на жителей Львовщины. Злоумышленники задержаны, - полиция 02

"Сообщение преступной группе разошлось мгновенно по всем подразделениям львовской полиции. В частности, ее получили работники Львовского управления Департамента внутренней безопасности НПУ. В результате принятых мер оперативники УДВБ НПУ вышли на разбойников и установили их личности.

Четверо мужчин, угрожая оружием, в течение дня совершили ряд нападений на жителей Львовщины. Злоумышленники задержаны, - полиция 03

Совместными действиями с сотрудниками Управления уголовного розыска и патрульной полиции Львовской области, был остановлен автомобиль, на котором передвигали злоумышленники. Причастными к разбоям оказались четверо жителей Львовской области, которые в прошлом были судимы за кражи, грабежи и разбойные нападения. При осмотре у задержанных обнаружены и изъяты оружие, электрошокер, перчатки и денежные средства", - сказано в сообщении.

Четверо мужчин, угрожая оружием, в течение дня совершили ряд нападений на жителей Львовщины. Злоумышленники задержаны, - полиция 04

В настоящее время фигуранты группы задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В ближайшее время им будет объявлено подозрение и избрана мера пресечения.

Четверо мужчин, угрожая оружием, в течение дня совершили ряд нападений на жителей Львовщины. Злоумышленники задержаны, - полиция 05
Четверо мужчин, угрожая оружием, в течение дня совершили ряд нападений на жителей Львовщины. Злоумышленники задержаны, - полиция 06

Источник: https://censor.net.ua/p3085536
 
   
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Гримасы новой жизни. Довели народ до ручки.
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шо ты мелешь? статью читай: "Причастными к разбоям оказались четверо жителей Львовской области, которые в прошлом были судимы за кражи, грабежи и разбойные нападения."
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Правильно, не захотели жить по новому, добрый человек.
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Никто их никуда не водил, они такими родились.
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Я бы его огрел кувалдой промеж глаз , вместо тюльки 😂
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Гримасы жизни привели УРКУ назад в тюрьму? Что ты не ешь баран.
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Шкода, що жодного не пристрелили при "спробі_втечі/опору". Отже, далі буде.
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Баксы на последней фотке, как из (нет, неиз жопы) принтера.
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а где оружие - вижу только отвертки и кусачки Четверо чоловіків, погрожуючи зброєю, упродовж дня скоїли низку нападів на мешканців Львівщини. Зловмисників затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 6664
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и пугач явно со звездюлей - на децкую игралку похож
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧетверо мужчин, угрожая оружием, в течение дня совершили ряд нападений на жителей Львовщины. Злоумышленники задержаны, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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