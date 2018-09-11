 Фестиваль украинской музыки "Твоя Страна fest" прошел у границы с Россией на Сумщине, - Мининформполитики. ФОТОрепортаж

Тысячи людей пришли послушать песни в исполнении групп "Мандры", "Антитела", GrozovSka Band, Марии Бурмаки и Gypsy Lyre, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Мининформполитики.

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"Украинские песни приблизились вплотную к границе с Россией. "Кроткая украинизация" в действии - на концерт в Конотопе пришли тысячи людей. Наша музыка и дальше будет звучать там, где ее больше всего ждут и нуждаются", - отметил министр информационной политики Украины Юрий Стець.

Посетителям концерта раздали сотни книг по истории Украины, изданных при поддержке МИП.

"Каждый город - это какие-то совершенно разные эмоции, то, что останется в сердце навсегда! Это превзошло все ожидания", - поделилась впечатлениями Мария Бурмака.

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Конотоп стал четвертым городом, где прошел фестиваль "Твоя Страна fest".

"Такой формат мероприятия позволяет услышать современную украинскую песню десяткам тысяч людей в небольших городах. В Конотопе было жарко! На очереди Мукачево", - отметил лидер группы "Мандры" Сергей Фоменко.

Напомним, 24 августа 2018 года "Твоя Страна fest" состоялся в прифронтовом Мариуполе (Донецкая область). 11 августа фестиваль прошел в Измаиле, на границе с Румынией, 18 августа - в Геническе, недалеко от админграницы с оккупированным Крымом.

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15 сентября фестиваль приедет в Мукачево (Закарпатская область, граница с Венгрией), 22 сентября - в Новоселице (Черновицкая область, граница с Румынией и Молдовой), 29 сентября - в Сарнах (Ривненская область, граница с Белоруссией).

Основная цель "Твоя Страна fest" - донести современную украинскую музыку в самые отдаленные уголки Украины, которые артисты редко включают в свои гастрольные графики.

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