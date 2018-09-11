 Памятник воинам УНР в Либерце отреставрировали, - МИД. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД, памятник был установлен на Либерецком военном кладбище еще в 1927 году, однако в 1960-х годах, после ремонтных работ на кладбище, памятник сняли с постамента.

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Скульптурная композиция украинского скульптора и художника Василия Касияна, который изобразил тело убитого стрелка, над которым замерли в горе жена и две дочери, в течение длительного времени войны оставалась практически безымянной. Все таблички, которые идентифицировали скульптуру как памятник украинским воинам, были уничтожены коммунистическим режимом. Но люди все равно возлагали к памятнику цветы как к памятнику неизвестному воину.

"В сентябре 2018 года, при финансовой поддержке Посольства Украины в Чешской Республике, силами скульптора Марии Вамберской при значительном содействии руководительницы украинского общества Натальи Доценко и исследователей Анны Величко и Сергея Перепычки, удалось восстановить оригинальные надписи на памятнике и списки похороненных бойцов.

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В открытии отреставрированной культурной композиции приняли участие посол Украины Евгений Перебийнис, гетман Либерецкого края Мартин Узы, мэр Либерца Тибор Баттиани, отец Иван Семотюк и хор греко-католической церкви в Либерце, в исполнении которого прозвучала в конце Украинская повстанческая песня. В своей речи посол подчеркнул, что открытие этого памятника - значительное событие для всех иностранных украинцев, ведь украинское государство наконец на должном уровне начинает чтить память своих героев, заботиться о своих святилищах за рубежом и уважать свою историю", - говорится в сообщении.

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