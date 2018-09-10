 Предстоятель УПЦ МП Онуфрий в 1992 году выступал за автокефалию украинской церкви,- УПЦ КП опубликовала документы. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал руководитель информационного управления Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).
"Многие из тех, кто интересуется церковной историей, знают, что в январе 1992 три архиерея - епископ Онуфрий (Березовский), Сергей (Генсицкий) и Алипий (Погребняк) якобы не подписали обращение епископата УПЦ с просьбой к покойному Московского патриарху Алексию Второму и епископата РПЦ безотлагательно рассмотреть обращение Собора УПЦ 1-3 ноября 1991 по автокефалии Украинской Церкви", - написал архиепископ Евстратий.
По его словам, утверждается, что эти архиереи не подписывали и самого постановления Собора об автокефалии, но ранее уже были опубликованы оригиналы соответствующего документа с подписями всех упомянутых иерархов.
"Учитывая то, что на днях руководители Московского Патриархата официально вновь заявили, что не существует просьб епископата УПЦ об автокефалии - в Киевской Патриархии решили пересмотреть архивы. И было найдено то, что можно увидеть ниже. Текст не датирован, но в фразе в начале видно, что это именно он - ведь от Собора до 22 января 1992 прошло как раз около трех месяцев", - пояснил архиепископ.
Архиепископ Евстратий обнародовал это письмо от 1992 года, в котором есть подпись Онуфрия.
Напомним, что сейчас Онуфрий является предстоятелем УПЦ Московского патриархата и постоянным членом Священного Синода Русской православной церкви.
Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
1-3 сентября в Константинополе состоялся Синаксис - собрание всех верховных архиереев Константинопольской православной церкви. В экспертных церковных кругах считают, что на собрании затрагивается вопрос автокефалии украинской, а также македонской церквей. В этой связи ожидается резкая реакция представителей Сербской и Московской церкви.
7 сентября в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Иллариона Эдмонтонского из Канады.
Действия константинопольского патриарха Варфоломея по назначению представителей в Украине в Русской православной церкви расценили как "грубое вторжение" на свою каноническую территорию и пообещали, что они "не останутся без ответа".
Есть всего 2 варианта:
1. Продолжать быть частью кацапской секты, наполняя ее казну бабло и ее рейтинг прихожанами.
2. Получить томос и обрести легитимную украинскую независимую церковь, лишив кацапскую пропаганду еще одного козыря, низведя их церковь до уровня захолустного прихода.
А во что ты сам веришь - это сугубо твои проблемы.
Вот,
https://www.youtube.com/watch?v=9hiaS5HlCt0
посмотрел недавно, знаю:
вражеский канал;
лежит под ФСБ;
чаще брешет, чем говорит правду.
Но, почему-то верю, в том числе про Филарета, да и простая логика подсказывает - в ссср все 100% попов сотрудничали с органами.
Освятил Бугатти Вейрон.
Такой охуительной тачки
В жизни не видел он.
Он освящал Мазерати,
Он освящал Порше,
Но только при виде Бугатти
Почувствовал что-то в душе.
На количество лошадей
И к этой сумме прибавив
Цену ладана и свечей,
Он попросил за работу
Пятнадцать тысяч у.е.,
Сказав, что за меньшую сумму
Нельзя освятить сие.
Мне нравится это лицо. В нем, есть то, чего не постигли еще люди. Но я - дзен буддист. Но это лицо мне нравится.
- Ольга, отдайся - озолочу!
Ответствовала Ольга:
- Окстись, отче, отойди! Обидишь - отомщу! Отбиваться ослабну - откушу окоянный отросток!
Однажды осенью отец Онуфрий очнулся, опохмелился оставшимися огурчиками, отрезвел, оделся, оставил опочивальню, отслужил обедню, окрестил отрока. Отвинтил, открутил, откупорил, отхлебнул - опьянел опять. Отведал окрошки, откушал орешков, отпробовал осетринки, окорочков, окуньков, оладушек, овощей - объевшийся отец отобедал основательно.
Отдохнув, отец Онуфрий отправился осматривать окрестности Онежского озера. Обойдя оврагом огороженный от овец овин, он основательно остолбенел. Обитательница окрестной окраины, обнаженная отроковица Ольга осторожно отмывала опыленные одежды около отдаленной осиновой опушки.
Озаренные огнями осени Онежские озера! Оправив оловянный ободок огромных очков, овдовевший отец Онуфрий обстоятельно оглядел оную отуманившую очи особу. Окстись, отче, окаянный опутал!
- Оля, околдовала, обольстила… обласкай одинокого отшельника! - ораторствовал онежский орел, охваченный огнем отец Онуфрий.
- Отойдите, отец Онуфрий! Оторву окоянный отросток! - отвечала ошарашенная Ольга.
- Отдайся! Осчастливлю! - околдовывал обуреваемый охальник.
- Ого? Охотно! Однако обязан оплатить оное, - обдумав, ответствовала обаятельная отроковица.
- Озолочу, осыплю охапками ожерелий! Отгрохаю обалденный особняк! Обещаю отары овец, ондатровые одежды! - обманывал Ольгу одержимый.
- Отрадно, отче! Отлично, обдумаем-обсудим, - обрадовалась она.
Отец Онуфрий обаял, обнял, обвил, обхватил… Ольга обмякла, обворожительно опрокинулась, отчаянно отдалась… Однако, окончив оплодотворение, отдышавшийся отец отказался оплачивать обещанное.
- Облысевший, ожиревший, обнищавший осталоп! Обесславил, обездолил, ограбил одинокую овечку! Отдавай обещанную ондатру, оборотень окаянный! Одичавший осел! Обсчитал, обчистил, обесчестил! Ослеплю, отравлю, оцарапаю, ославлю! - озверела Ольга.
-Очумела, озорница? Отвали отсюда, - отрешенно отмахнулся от Ольги остывший отец Онуфрий.
Обиженная, опозоренная, ожесточившая отроковица огрела отца Онуфрия опасным оружием - огромной осиновой оглоблей. Ослабев, ошеломленный Онуфрий оступился, омертвел, обрушился оземь. Отмстившая Ольга обмылась, отерлась, обсохла, обулась, оделась. Отроковица озабоченно обыскала окровавленного отца Онуфрия, ощупала онучи, обшарила отвороты, однако отменно осерчала, обнаружив остывшие остатки онуфриевого обеда.
Ох… Оплетенные осоками онежские омуты… Огромный одухотворенный океан обхватил, обмыл, обласкал останки отца Онуфрия.
Гнида воно тепер назавжди.
Не хочу слухати, що колись підписувало.
- Ольга, отдайся - озолочу!
Ответствовала Ольга:
-Отойди,отец Онуфрий - оглоблей оху@рю - охy&&шь.
Документ предан гласности во время (Тьма всегда рассеивалась Светом), еще раз показав ложь и лицемерие представителей Московского Патриархата.
Сколько можно руководству России и Московскому Патриархату "включать дурака", стараясь откровенной ложью ввести в заблуждение все мировое сообщество?
Получение ТОМОСА на автокефалию Украинской Православной Церкви - это решающий шаг в формировании современной украинской нации, что окончательно отделит нас от самодержавной России ("неудачного осколка" тюрьмы народов - Российской Империи).