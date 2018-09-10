 Предстоятель УПЦ МП Онуфрий в 1992 году выступал за автокефалию украинской церкви,- УПЦ КП опубликовала документы. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал руководитель информационного управления Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

"Многие из тех, кто интересуется церковной историей, знают, что в январе 1992 три архиерея - епископ Онуфрий (Березовский), Сергей (Генсицкий) и Алипий (Погребняк) якобы не подписали обращение епископата УПЦ с просьбой к покойному Московского патриарху Алексию Второму и епископата РПЦ безотлагательно рассмотреть обращение Собора УПЦ 1-3 ноября 1991 по автокефалии Украинской Церкви", - написал архиепископ Евстратий.

По его словам, утверждается, что эти архиереи не подписывали и самого постановления Собора об автокефалии, но ранее уже были опубликованы оригиналы соответствующего документа с подписями всех упомянутых иерархов.

"Учитывая то, что на днях руководители Московского Патриархата официально вновь заявили, что не существует просьб епископата УПЦ об автокефалии - в Киевской Патриархии решили пересмотреть архивы. И было найдено то, что можно увидеть ниже. Текст не датирован, но в фразе в начале видно, что это именно он - ведь от Собора до 22 января 1992 прошло как раз около трех месяцев", - пояснил архиепископ.

Архиепископ Евстратий обнародовал это письмо от 1992 года, в котором есть подпись Онуфрия.

Напомним, что сейчас Онуфрий является предстоятелем УПЦ Московского патриархата и постоянным членом Священного Синода Русской православной церкви.















Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

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В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

1-3 сентября в Константинополе состоялся Синаксис - собрание всех верховных архиереев Константинопольской православной церкви. В экспертных церковных кругах считают, что на собрании затрагивается вопрос автокефалии украинской, а также македонской церквей. В этой связи ожидается резкая реакция представителей Сербской и Московской церкви.

7 сентября в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Иллариона Эдмонтонского из Канады.

Действия константинопольского патриарха Варфоломея по назначению представителей в Украине в Русской православной церкви расценили как "грубое вторжение" на свою каноническую территорию и пообещали, что они "не останутся без ответа".