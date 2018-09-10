 Израильский волонтер Бари Бонен найден мертвым в Киеве. ФОТО

Об этом написал в фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил:"Найден погибшим в квартире в Киеве по месту проживания Бари Бонен - гражданин Израиля, который длительное время работал в Украине, был награжден за волонтерскую деятельность медалью одной из общественных организаций. Первоначальная информация о гибели в Киеве иностранца, инструктора Национальной гвардии оказалась ошибочной.

На странице Бари Бонен (Bar Bonen) сегодня примерно в 6 утра осталось такое сообщение:

"У меня сломанная душа, и я не открыл ее слишком сильно для большинства из вас.

Я больше не могу терпеть эту внутреннюю боль...

Я просто хочу попрощаться со всеми людьми, с которыми я имел честь быть знакомым и быть близким в моей жизни...

И просить прощения у тех, кого я обидел или оскорбил своими действиями...

Пожалуйста, помните меня как хорошего человека, который сделал много и в основном добрых дел в своей жизни...".

Источники "Цензор.НЕТ" сообщают, что в последнее время Бари Бонен вел страницу общественной организации "Грузинский легион", его руководитель Мамука Мамулашвили в комментарии "Цензор.НЕТ" сказал:

"Я хорошо знал Бари, он помогал нам как волонтер. Он не принимал участия в боевых действиях в Украине, и не был инструктором Нацгвардии, но он помогал нашей борьбе. Мы не виделись последние полтора месяца, не знаю, что он делал в это время. Но когда мы виделись у него не было депрессии и он не был похож на человека с проблемами, я не слышал, чтобы у него было денег или еще что-то такое. Знаю его как порядочного человека, трудно поверить, что он мог бы уйти из жизни по своей воле".

Рядом с телом Бари полиция обнаружила стартовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами 9 мм. На данный момент ситуация выглядит как самоубийство. Но безусловно, необходима проверка всех свидетельств и улик. Бари знало немало людей в Украине, наверняка найдутся очевидцы.

По слухам, Бари контактировал также с рядом государственных структур Украины, в детали контактов он своих близких не посвящал.

"Цензор.НЕТ" будет сообщать о расследовании этой трагедии".