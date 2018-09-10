 Израильский волонтер Бари Бонен найден мертвым в Киеве. ФОТО

Об этом написал в фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он отметил:"Найден погибшим в квартире в Киеве по месту проживания Бари Бонен - гражданин Израиля, который длительное время работал в Украине, был награжден за волонтерскую деятельность медалью одной из общественных организаций. Первоначальная информация о гибели в Киеве иностранца, инструктора Национальной гвардии оказалась ошибочной.
На странице Бари Бонен (Bar Bonen) сегодня примерно в 6 утра осталось такое сообщение:
"У меня сломанная душа, и я не открыл ее слишком сильно для большинства из вас.
Я больше не могу терпеть эту внутреннюю боль...
Я просто хочу попрощаться со всеми людьми, с которыми я имел честь быть знакомым и быть близким в моей жизни...
И просить прощения у тех, кого я обидел или оскорбил своими действиями...
Пожалуйста, помните меня как хорошего человека, который сделал много и в основном добрых дел в своей жизни...".
Источники "Цензор.НЕТ" сообщают, что в последнее время Бари Бонен вел страницу общественной организации "Грузинский легион", его руководитель Мамука Мамулашвили в комментарии "Цензор.НЕТ" сказал:
"Я хорошо знал Бари, он помогал нам как волонтер. Он не принимал участия в боевых действиях в Украине, и не был инструктором Нацгвардии, но он помогал нашей борьбе. Мы не виделись последние полтора месяца, не знаю, что он делал в это время. Но когда мы виделись у него не было депрессии и он не был похож на человека с проблемами, я не слышал, чтобы у него было денег или еще что-то такое. Знаю его как порядочного человека, трудно поверить, что он мог бы уйти из жизни по своей воле".
Рядом с телом Бари полиция обнаружила стартовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами 9 мм. На данный момент ситуация выглядит как самоубийство. Но безусловно, необходима проверка всех свидетельств и улик. Бари знало немало людей в Украине, наверняка найдутся очевидцы.
По слухам, Бари контактировал также с рядом государственных структур Украины, в детали контактов он своих близких не посвящал.
"Цензор.НЕТ" будет сообщать о расследовании этой трагедии".
Але есть вехи, которые нельзя переступать. Никогда и никому. Плач, рыгай, бейся головой об стену, но никогда не пренебрегай символами своей страны. Флаг Украины, гимн с гербом и державний кордон. Это неприкасаемо! Но есть особи, которые, сука, пишут свои правила. Особые! И тогда незримая черта границы Украины превращается просто в условность. «Если нельзя, но очень хочется, тогда можно!»
Ровно год назад некто Саакашвили, Тимошенко, Деревянко, Богуцкая (куда уж без неё) в сопровождении улюлюкающей свиты, радостно повизгивая, вытерли ноги о государственную границу Украины на пропускном пункте «Шегини». И ни у кого же не ёкнуло где-то под левой лопаткой «Б*дь, да это же наша граница. Это же наши пограничники! Что мы делаем? Мы совсем ё*лись бестолковками?!» Увы и ах.
Сейчас почти все участники Шегининского прорыва прицелились танцевать Украину. Чтобы сидеть в заветном кресле, ковыряться в зубах булавой… (дальше следуют сплошные маты).
P.S. Интересно, праздновать сегодня будут? Открыточки дарить друг другу всякие. Целовать подошвы той обуви, в которой спромоглись…
или порохоботам пофиг - лишь бы копейка капала...
Керуючись вузькопартійними політичними мотивами і, як завжди, брехнею про те, що вони захищають інтереси "громадянина", та безкарністю, яку дала їм депутатська недоторканість (яку вони обіцяли відмінити), дюжина клоунів-політиканів порушила державний кордон України щоб ввезти на територію країни обриганого тхірохряка.
І робили вони це не якось там підпільно, а відкрито, на показ демонструючи зневагу до прикордонників і влаштувавши ціле телевізійне шоу. І тисячі дегенератів по всій країні щиро раділи тому, що група клоунів-політиканів, кілька сотень кримінальних елементів та пучок дешевих медіалахудр поглумилися над одним зі стовпів державності - непорушністю державного кордону.
Пройшов рік. Ніхто вже не згадує за тхірохряка, а не те що за його "конституційне право на суд", яке він так і не реалізував. Ніхто не задає запитання цим "політикам", нахрін вони це робили, нахрін відкрито глумилися над одним зі стовпів державності - цілісністю та непорушністю державного кордону і над пам'яттю всіх, хто помер, щоб зберегти кордони України.
І обіцяну депутатську недоторканість вони так і не відмінили, а мовчать тихенько.
Зате тепер фактично кожен учасник цих подій бачить себе Президентом. Головнокомандувачем української армії, воєначальником людей, які захищають Україну. Бачить себе Гарантом Конституції, конституційних принципів, в тому числі гарантом цілісності й непорушності державного кордону України.
Це так, для усвідомлення глибини дна, на яке вони заглибилися разом з тими, хто їх підтримує.
Ровно год назад четыре километра долбое*ов внесли на волохатых загривках мятежного сына Грузии через границу в Шегинях. Долбое*ы громко сопели и вполне себе верили, что меняют ход истории Украины, да хуле там мелочиться - всей мировой истории.
Теперь же мятежная абізяна постит фоточки на стиле из Амстердама, и дела ему нет до того, что здесь происходит;
одна из тех, кто вносил, прет в президенты моей страны, шо скаженый низкодупый танк;
а долбое*ы так и остались долбое*ами, нашли себе кого-то с бубенчиками и снова меняют ход истории, хотя лучше бы меняли трусы и шкарпетки вовремя.
Де ж ти, скурвий сину, всiх нас завiв
Тож перша робота - фiрмана в болото
Ну, а по-друге - перефарбуєм вiз
Був червоний - он де заїхав
Буде жовто-синiй - побачим дивний свiт
I разом заспiвали "Засвісталі козаченьки"
Правда, на мотив "Наш паровоз вперед летит"
По ходу достойный был Чел.....
Так как на наших ментов надежды нет..., надеюсь хоть Моссад поможет...
и обследованию не подлежит ( с ).....
І головне, держава, в нинішніх умовах нічого не може вдіяти. Можна призначити охорону, якщо відомо, що комусь щось загрожує, але коли невідомо кому, і коло тих, хто є потенційною жертвою величезне, ніяких ресурсів не вистачить для захисту. Навіть якщо перекрити всі кордони це не допоможе, агентів повно, вони вже тут, законсервовані, чекають свого часу вже багато років.
У нас гомофобная страна, это так и до цивилизации нам еще очень далеко....
Вот только стали гибнуть добробаты, волонтеры, военные - это уже тенденция, тревожная....
Мало того, что страна не занимается психологической поддержкой воинов и членов их семей, или плохо поставила это дело, но еще очень много подозрительных смертей!...
К сожалению, Украина сейчас мало что может противопоставить ФСБ....
Те, кто нужен.
Хотілося б дізнатися, що штовхнуло людину на такий непростий крок.
Це все одно не вихід ...