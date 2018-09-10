 Новый рекорд "Мрии": самолет-гигант без остановок долетел до США. ФОТО

О рекордном по расстоянию полете на своей странице в Facebook рассказал Виталий Трубников, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня экипаж украинского самолета Антонов Ан-225 "Мрия" выполнил беспосадочный перелет из Гостомеля на тихоокеанское побережье США в Международный аэропорт Окленда продолжительностью 13 часов на расстояние в 9800 км", – написал Трубников.
Далее борт ожидают на Гавайях и острове Гуам.
Максимальная дальность полета "Мрии" составляет 15,4 тыс. километров.
Напомним, в 2016 году украинская "Мрия" перевезла рекордный для Южной Америки груз весом в 182 тонны, доставив из Сан-Паулу в Сантьяго электротурбину весом 155 тонн, которая находилась в специальной 27-тонной конструкции. Это второй по весу рекордный моногруз из когда-либо перевезенных самолетом и рекордный груз для южноамериканского континента.
Ан-225 "Мрия" создан киевским Конструкторским бюро имени Антонова. Свой первый полет самолет совершил в 1988 году. С тех пор "Мрия" остается крупнейшим и самым мощным в мире транспортным самолетом. Размеры грузовой кабины: длина — 43 м, ширина — 6,4 м, высота — 4,4 м. Грузовая кабина самолёта герметична, что значительно расширяет его транспортные возможности. Над грузовой кабиной на 2-й палубе — кабина для шести человек сменного экипажа и 88 человек, сопровождающих груз.
Самолет Ан-225 установил 462 авиационных рекорда, из них 240 мировых и 222 национальных рекордов Украины.
За то мы строили ракеты,
Перекрывали Енисей
И даже в области балета
Мы впереди планеты всей...
В.Высоцкий.
УКРАЇНСЬКА ПТАХА!
Тогда она называлась УССР.
Лають політичний режим, а пишаються людьми, що в навіть при тому режимові змогли щось путнє зробити.
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Зрада! Без остановок кто угодно долетит! А вы попробуйте остановиться в воздухе и не ёпнуться вниз!!!111!1
Сосняк джет свой стройте убогие