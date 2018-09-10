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 Новый рекорд "Мрии": самолет-гигант без остановок долетел до США. ФОТО

Это самое длительное расстояние, которое приходилось преодолевать огромному самолету

О рекордном по расстоянию полете на своей странице в Facebook рассказал Виталий Трубников, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня экипаж украинского самолета Антонов Ан-225 "Мрия" выполнил беспосадочный перелет из Гостомеля на тихоокеанское побережье США в Международный аэропорт Окленда продолжительностью 13 часов на расстояние в 9800 км", – написал Трубников.

Новый рекорд Мрии: самолет-гигант без остановок долетел до США 01

Новый рекорд Мрии: самолет-гигант без остановок долетел до США 02

Новый рекорд Мрии: самолет-гигант без остановок долетел до США 03

Далее борт ожидают на Гавайях и острове Гуам.

Максимальная дальность полета "Мрии" составляет 15,4 тыс. километров.

Напомним, в 2016 году украинская "Мрия" перевезла рекордный для Южной Америки груз весом в 182 тонны, доставив из Сан-Паулу в Сантьяго электротурбину весом 155 тонн, которая находилась в специальной 27-тонной конструкции. Это второй по весу рекордный моногруз из когда-либо перевезенных самолетом и рекордный груз для южноамериканского континента.

Ан-225 "Мрия" создан киевским Конструкторским бюро имени Антонова. Свой первый полет самолет совершил в 1988 году. С тех пор "Мрия" остается крупнейшим и самым мощным в мире транспортным самолетом. Размеры грузовой кабины: длина — 43 м, ширина — 6,4 м, высота — 4,4 м. Грузовая кабина самолёта герметична, что значительно расширяет его транспортные возможности. Над грузовой кабиной на 2-й палубе — кабина для шести человек сменного экипажа и 88 человек, сопровождающих груз.

Самолет Ан-225 установил 462 авиационных рекорда, из них 240 мировых и 222 национальных рекордов Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3085482
 
   
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Новый рекорд "Мрии": самолет-гигант без остановок долетел до США.
За то мы строили ракеты,
Перекрывали Енисей
И даже в области балета
Мы впереди планеты всей...
В.Высоцкий.
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Да уж. Когда-то в Украине умели строить самолеты.
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А вот: "В Петербурге полицейские съели еду, которую родственники передали задержанным на несогласованном митинге против пенсионной реформы 9 сентября. Об этом «Медиазоне» сообщила юрист Юрия Ботух, представлявшая интересы активистов в Приморском районном суде."(с)

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Натяк не зовсім зрозумілий. "Колись" - це коли?!
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Нельзя одновременно ругать и гордиться совком.
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Самолет был построен в Украине.
Тогда она называлась УССР.
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Собран. Строили его от Ташкента до Киева всем СССР.
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Можна.
Лають політичний режим, а пишаються людьми, що в навіть при тому режимові змогли щось путнє зробити.
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А сейчас? Режима нету, самолетов тоже.
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було колись в Україні ревіли гармати, було колись українці вміли літаки будувати
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Новый рекорд "Мрии": самолет-гигант без остановок долетел до США.

...
Зрада! Без остановок кто угодно долетит! А вы попробуйте остановиться в воздухе и не ёпнуться вниз!!!111!1

Новый рекорд "Мрии": самолет-гигант без остановок долетел до США - Цензор.НЕТ 418
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Такой завод загубили! Новый рекорд "Мрии": самолет-гигант без остановок долетел до США - Цензор.НЕТ 1043
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Ніяка, шановні, Мрія не українська! Справа в тому що п'ята колона в Україні - це ВСЕ її керівництво! Ось ці шовіністи і на Мрії прапор до гори дриґом намалювали!
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Ой кацапы, вы хоть обтикайте молча чтоли
Сосняк джет свой стройте убогие
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БОЛЬШОЙ самолёт! У него размах крыльев в два с лишним раза больше чем расстояние которое пролетел первый самолёт братьев Райт в свой первый полёт! Новый рекорд "Мрии": самолет-гигант без остановок долетел до США - Цензор.НЕТ 2955
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гоорят..ой горят факела за поребриком!))))
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Горят, и не только факела. Там строят новые самолёты, а не гордятся 30-летними.
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Все бьются в экстазе и дрочат на Мрию, а в это время под Мариуполем уже несколько часов гремят взрывы от снарядов российской артиллерии. Безответно, как всегда. Ну, то таке...
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Цензор.НЕТФотоОбществоНовый рекорд "Мрии": самолет-гигант без остановок долетел до США. ФОТО
 
 
 
 
 
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