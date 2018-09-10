 Борьба с "ворами в законе" и наркопреступностью, - Аваков обсудил с грузинским коллегой Гахарией главные направления сотрудничества. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций МВД УКраины.

В сообщении отмечается: "Об этом шла речь сегодня, 10 сентября, во время встречи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с вице-премьер-министром, министром внутренних дел Грузии Георги Гахария.

"Нас интересует взаимодействие уголовного блока милиции. Главная проблема - идентификация лиц и оперативный обмен информацией. У нас возникали ситуации, когда достаточно долго мы не могли получить информацию о задержанных гражданах Грузии. Мы понимали, что это криминальный авторитет, но не имели подтверждения от грузинской стороны. Другая проблема - это вопросы взаимодействия ведомств по "ворам в законе", - отметил Арсен Аваков.

Первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что МВД инициирует создание межгосударственной рабочей группы для борьбы с организованной преступностью и "ворами в законе".

"Нас беспокоит организованная преступность и "воры в законе", которые, в основном, выходцы из Грузии. Мы предлагаем создать совместную рабочую группу из числа офицеров уголовной полиции для совместной работы, оперативного обмена информацией, чтобы мы могли быстро реагировать на угрозы. Контактная группа будет создана между четырьмя странами - Украиной-Турцией-Азербайджаном-Грузией", - отметил Вячеслав Аброськин.

Отдельно стороны обсудили вопросы противодействия наркопреступности.

Начальник Департамента противодействия наркопреступности Андрей Кихтенко отметил, что острая наркопроблема в Грузии - это широкое поле для сотрудничества двух стран.

"Наши государства не могут не обращать внимания на разветвления кавказского маршрута поставок героина. В последнее время все мировое сообщество с этим сталкивается. И в этом контексте также важно наладить взаимодействие между нашими странами. Сейчас я понимаю, что при служебной необходимости мы обратимся к вам для организации совместных операций", - сказал Андрей Кихтенко.

"Если есть проблема с каким-то наркопотоком и этим занимается гражданин Х, но он не в вашей юрисдикции, мы везде протянем руку помощи. Тогда вы вместе с нами проводите эту операцию ", - добавил Арсен Аваков.

В свою очередь министр внутренних дел Грузии Георги Гахария отметил, что грузинская сторона готова к плодотворному сотрудничеству по всем направлениям. Он также отметил значительные успехи Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

"У вас один из лучших Департаментов борьбы с киберпреступностью в Европе. Мы бы хотели пригласить одного из офицеров к нам, чтобы перенять ваш опыт ", - сказал он".















