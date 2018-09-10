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Все про:взятка (4060) Сарган (290) УКРОП (149)

 На взятке 12 тысяч долларов задержана депутат Днепропетровского областного совета, - Сарган. ФОТО

В Днепре при получении взятки 12 тысяч долларов за оказание влияния на решение должностных лиц Госгеоекадастра задержана депутат обласного совета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган.

В сообщении отмечается: "Взятки за влияние на решения и действия должностных лиц Госгеокадастра в Днепропетровской области.

12 000 долларов в два захода получила депутат Днепропетровского областного совета (фракция УКРОП), которая одновременно является учредителем и директором ООО "Эксперт Групп"

За такие деньги депутат обещала повлиять на получение распоряжения на разработку проекта землеустройства и в дальнейшем утверждения данного проекта.

Досудебное расследование продолжается".

Согласно официальной информации Днепропетровского облсовета директором "Экспрт-груп" является депутат Татьяна Анатольевна Юревич.

На взятке 12 тысяч долларов задержана депутат Днепропетровского областного совета, - Сарган 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Общественного совета при ГУ ГФС в Киеве Нараевская задержана за вымогательство 75 тыс. долларов взятки, - Нацполиция (обновлено). ФОТОрепортаж

На взятке 12 тысяч долларов задержана депутат Днепропетровского областного совета, - Сарган 02
На взятке 12 тысяч долларов задержана депутат Днепропетровского областного совета, - Сарган 03

Источник: https://censor.net.ua/p3085440
 
   
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Детишкам на молочишко...Зараз депутати швиденько на поруки візьмуть,і все буде гаразд...
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И не удивительно, что задержали депутата из Укропа, это же оппозиция, вот если бы она была из БПП или нар.фронта, то навряд ли была задержана.
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чого ж із партії Ляшка також фільм у Верховній раді крутили - а все пшиком закінчилось....
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Що знову цирк? тільки що нижче була на цензорі інфа про хабар, і знову те саме.......було б адекватне покарання - менше б брали хабарів.....а так дурите народ та Захід із цирком боротьби з хабарництвом.
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А нука Югік візьми цю спгаву під особистий контголь...
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