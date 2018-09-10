 На взятке 12 тысяч долларов задержана депутат Днепропетровского областного совета, - Сарган. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган.
В сообщении отмечается: "Взятки за влияние на решения и действия должностных лиц Госгеокадастра в Днепропетровской области.
12 000 долларов в два захода получила депутат Днепропетровского областного совета (фракция УКРОП), которая одновременно является учредителем и директором ООО "Эксперт Групп"
За такие деньги депутат обещала повлиять на получение распоряжения на разработку проекта землеустройства и в дальнейшем утверждения данного проекта.
Досудебное расследование продолжается".
Согласно официальной информации Днепропетровского облсовета директором "Экспрт-груп" является депутат Татьяна Анатольевна Юревич.