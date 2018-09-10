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 "Бессрочный протест" в Москве продлился недолго: участников задержали. ФОТО

Участники акции хотели продолжить несанкционированный протест против пенсионной реформы.

В центре Москвы полиция задержала нескольких участников бессрочного протеста, которые решили продолжить акцию 9 сентября у памятника Твардовскому на Страстном бульваре. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Бессрочный протест в Москве продлился недолго: участников задержали 01

Фото "Новой газеты"

Задержанных отвезли в ОВД "Тверской", сообщила "Новая газета". По ее данным, задержали шестерых. "ОВД-Инфо" сообщает о семи задержанных. В отделе полиции с задержанными начали профилактические беседы, рассказал один из задержанных Владислав Попов.

Бессрочный протест в Москве продлился недолго: участников задержали 02

Фото "Новой газеты"

После задержаний к памятнику вернулись несколько человек, который успели уйти от полицейских, и к ним присоединились новые протестующие. По данным СМИ, там осталось восемь человек.

Ранее у памятника было 16 участников протеста. Они требовали отставки правительства и президента, отмены пенсионной реформы, отмены статьи 282 Уголовного кодекса и роспуска Роскомнадзора.

Участники акции заявили, что решили 10 сентября продолжить несанкционированный протест против пенсионной реформы, который организовал городской штаб Алексея Навального. По их словам, команда политика их не поддержала. Они подчеркнули, что не являются сторонниками оппозиционера.

Они призывали единомышленников поддержать их и приходить к памятнику Твардовскому с "водой, едой, теплыми вещами и повербанками".

Бессрочный протест в Москве продлился недолго: участников задержали 03

Фото "Новой газеты"

9 сентября в Москве на акции протеста задержали 43 человека, сообщало "ОВД-Инфо".

Напомним, накануне по всей Росии проходили акции протеста против пенсионной реформы, организованные сторонниками Алексея Навального.

В большинстве городов акции не были санкционированы. Силовики задерживали их участников. Всего в 33 городах задержали больше 1000 человек. Среди задержанных были в том числе и дети.

19 июля Госдума России одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Он предусматривает, что женщины в России смогут выходить на пенсию в 63 года, а мужчины – в 65 лет. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что избежать повышения пенсионного возраста невозможно в связи с "безопасностью страны".

Источник: https://censor.net.ua/p3085414
 
 
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Свободный человек становится на колени только для того, чтобы взять в руки булыжник."Бессрочный протест" в Москве продлился недолго: участников задержали - Цензор.НЕТ 6145
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Бессрочный что?)))))

Какой протест может быть у рабов?))))
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Экс украинский Беркут пиз..т москалей в центре Московии!)))
Ай ляпота...
Беркут может не боятся...они же не в Киеве!)))
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Нет, это не протест, это какой-то вялотекущий трипер ! =))
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Бастовать надо. Почему всех порохоботов плющит от этого слова?
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Не хватает фраз "Самый особенный, шо ли?", "Тебе больше всех надо?", "Госдепом проплаченный!", "Наверно, ещё и гей!" и "Смотри хохол какой, майданить вздумал!"
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Макдональд, пивас на травке "Бессрочный протест" в Москве продлился недолго: участников задержали - Цензор.НЕТ 7853 чем не революция!!!
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Ну, на майдане тоже сразу маладьож собралась с печеньками и хорошим настроением.
"Я девочка, я хочу кружевные трусики и ЕС".
Никто ж тогда не знал, что придётся воевать.
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_Это ещё с Тузлы просматривалось, если не баран. А после Грузии и атаки на НАТО (польский летак под Смоленском) дойти должно было и до баранов...
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Тут прикол в другом, на майдане никто и не думал, шо мусора могут налететь и силой разогнать людей.
И когда налетели и разогнали -тогда все офигели, собрались, и сделали так, шо их разогнать стало намного сложнее.
А у кацапов они не предполагают, а ЗНАЮТ, шо их разгонят по-любому, а если они начнут самооборону организовывать - через 15 минут приедет БТР и расстреляет всех на хрен из пулемётов.
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"Віктор Ющенко вважає, що зараз на Донбасі триває не АТО, а 24-та війна України з Росією." - але усі ці 24 рази "никто ж тогда не знал, что придётся воевать.".
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посмотрим как объективно будут рассказывать наши сми о протестах в Украине, когда циничного барыгу будут за ноздри из кресла вытягивать благодарные сограждане
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Да и пес с ними, все понимают что эти протесты пустышка, пуйло как правил так и будет править. Главное не допустить такой же диктатуры в Украине, свои рехформаторы, в том числе пенсионные, такие же.
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Украинский Ан-225 "Мрія" установил новый рекорд, совершив беспосадочный перелет продолжительностью 13 часов на расстояние в 9800 км. из Украины на тихоокеанское побережье США в аэропорт Окленда. Понимаю, конечно, что это не петух из говна, но всё же...

"Бессрочный протест" в Москве продлился недолго: участников задержали - Цензор.НЕТ 2098
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"Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева заключил контракт на поставку в США четырех самолетов-амфибий Бе-200ЧС ....
Помимо этого, с заказчиком достигнута договоренность об опционе еще на шесть самолетов. С российской стороны контракт подписал генеральный директор таганрогского авиазавода Юрий Грудинин, с американской - президент компании Seaplane Global Air Services Inc. Патрик Массарди. Данная фирма помогает своим клиентам тушить лесные пожары."
Это конечно не савецкий раритет юзать, но всё-же...
"Бессрочный протест" в Москве продлился недолго: участников задержали - Цензор.НЕТ 5593
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пока нет они не в курсе о нанотехнологиях кацапов

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"Российские микросхемы будут использоваться для производства смартфонов и других гаджетов. Ангстрем-Т, ведущий российский производитель микроэлектроники подписал контракт на подставку микроэлектронных изделий в КНР для компании Zhejiang Sirius Semiconductor Co., Ltd. Контракт рассчитан на два года. ...
Контракт подписан в рамках Петербургского экономического форума и предполагает поставку до 10 тысяч кристаллов пластин в месяц на сумму до 2 млрд рублей. Китайские партнеры будут использовать российскую продукцию в производстве смартфонов, планшетов и другой потребительской электроники.
«Это первый крупный контракт на поставку нашей продукции в Китай, - отметил генеральный директор "Ангстрем-Т" Андрей Аникин. - Команде "Ангстрем-Т" было важно выйти на ключевой рынок, где сосредоточены основные потребителя микроэлектроники и производителя конечных компонентов и устройств. Подписанные сегодня документы подтверждают, что продукция завода конкурентоспособна не только по качеству, но и по цене»"
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=)))) расейские миикросхемы ??!! Втирай эту дичь психиатрам ! =)))
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"Российское предприятие «Ангстрем-Т» выполнило первую поставку электронной продукции для китайской компании Zhejiang Sirius в рамках контракта стоимостью более 2 млрд рублей.
Отгрузка продукции производится в рамках соглашения, заключенного между компаниями из России и Китая на ПМЭФ-2018. Первая партия продукции содержит в себе полупроводниковые изделия, которые повсеместно используются в производстве микроэлектроники, бытовой техники, в смартфонах и прочем. В первой поставке российская компания отгрузила как минимум шесть наименований новых микросхем. Ранее специалисты отмечали, что китайская сторона после реализации данного контракта рассчитывает на продолжение сотрудничества и увеличение количества поставок.
Реализуемый специалистами «Ангстрема-Т» контракт предусматривает выполнение обязательств в ближайшие два года. Сейчас российской стороной налажено качественное производство, позволяющее выпускать 10 тысяч электронных пластин в день."
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Ну не моде чем в Мордоре пожары тушить, правда часть мордора отдают Китаю, может поэтому и технику распродают: если Мордор распродают - че технике ржаветь.
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А почему так скромно вырезали информацию, что на Бе будут украинские движки?
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Оставил интригу. Думал мне сразу на этот факт укажут, но всем пофик, кроме Вас конечно.
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Это который сделали для перевозки "Бурана" ?
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Ну на нём удобно возить не только Буран... Важно другое: его сделали около 30 лет назад (при том делали всем союзом от Ташкента до Киева), и маловероятно что сделают ещё когда то, ибо половины заводов которые его делали уже нет, либо они в РФ.
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Всем союзом делали все заводы в РФ, Москву, Питер, метро и там и там - т.е. в РФ все построено всем союзом и нефига не россиией, а она загробастала как последний урка - все не поделившись ни с кем.
Так в чем мораль - в российском безморалье?
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И долги СССР тоже себе загробастала. И между прочим только в прошлом году закончила их отдавать... И не просит компенсации за свою долю построенного в других республиках... (а в процентном соотношении её вклад будет наибольшим из всех республик)
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Все республики Совка заграбастали свою часть, но не все справились с заграбастанным. Кацапы например купили остатки Ташкентского авиазавода, что делал Ил-76, и перевезли к себе. Не хочется думать, что такая же судьба ждёт "Антонов", но пока всё идёт к такому финалу.
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Свободный человек становится на колени только для того, чтобы взять в руки булыжник."Бессрочный протест" в Москве продлился недолго: участников задержали - Цензор.НЕТ 6145
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Каков шанс на победу у человека вооружённого булыжником, в бою с человеком вооружённым автоматом?
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Что то не припомню ни одной революции в которой народ с булыжниками победил бы власть готовую защищаться до конца, вплоть до ввода бронетехники с приказом стрелять на поражение.
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Что то не помню ни одной власти которая существует без народа, и ни одной власти которую народ не смог победить, пусть со временем, иногда и с подсказками извне, но побеждал, иногда этим пользовались подонки, но результата достигался из-за участия большинства, и оружия на это большинство никогда не хватало, а булыжники или аналоги (палки и т.п. ) были на всех поэтому реальная история знает много фактов уничтожения власти готовой защищаться до конца. Какой бы ни была империя если ею управляют идиоты они своими желаниями не смогут удержать власть. В примере истории нет империй где бы не была уничтожена власть при поддержке народа.
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шанс есть всегда, можно внезапно кинуть булыжник и забрать автомат и там же не бой.
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Свободный человек использует любой шанс чтобы победить, а раб чтобы сдаться, ты считаешь себя рабом в душе???
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Всё равно молодцы! С чего начинается Родина... (с)
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Ну хоть пожрали на свежем воздухе... 😁😁😁
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Ага, ты тогда расскажи, что в Гамбурге было в прошлом году, напомнить? А в Хемнице в этом? Ты точно в Германии живешь?
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Так это санкционированно жгли машины в Гамбурге? Тут у нас через день демонстрации организовывают, это нормально, если люди чем-то недовоольны, они это высказывают и тут разрешение получить как 2 пальца, хоть пятером для любой демонстрации, тут у нас в центре уже дай Бог памяти лет 5, а то и 7 стоит палатка метров 10 в длину "беженцев" из Ливии, они уже лет 5 бессрочно требуют дать им право жить здесь, и никто их не трогает, не говори глупостей, или точно Германию никогда не видел.
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Да нет, удивление вызывает ваши посты, может у вас в земле другие правила, не знаю, но не могут протесты против власти быть санкционированны самой властью. Это нонсенс. Не знаю как там у вас, но тут, если ты не нарушаешь общественный порядок и не затрудняешь движения, можешь протестовать хоть до упада, и никого не надо предупреждать, например, в этом году тут 2 ребят чеченцев неделю стояли с плакатами перед рос консульством и их никто не гонял, русконсульство вызвало полицию и пару полицейских всю неделю стояли неподалеку, чтоб не было эксесов. Это первое, второе - если ты хочешь организовать демонстрацию и для этого не надо ничего перекрывать, сообщение для полиции носит ознокомительный харрактер, чтоб они прислали кого-то для обеспечения общественного порядка и не более.
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Не знаю,що там у них сьогодні,але вчора десь опівночі дивилась стрім з Пушкінської площі,де залишки мітингувальників збирались начебто для продовження акції.Пару десятків людей,горілка,балалайка,"жалкоє зреліще ".Приїхали менти,забрали двох п"яненьких,інші розійшлись.Хоча у мене закралась думка,що оті двоє "п"яненьких" було там виключно для дискредитації заходу.
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Что это за протест, бездельники устроили пикник в парке у памятника.))
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Что лишний раз доказывает, что "русский", это не КТО, а ЧЕЙ...
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это не протесты, а мокшанские ролевые игры
"Безстроковий протест" у Москві тривав недовго: учасників затримали - Цензор.НЕТ 5477
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а срок содержания под стражей в\ходит в трудовой стаж ?
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В России это и есть такой вид труда, причем тюремный труд в РФ - авторитетнее нормального созидательного труда.
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Нагадейте мені чого вони домагалися? Безкоштовних туалетів?
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Отмены пенсионной реформы вероятно... Может свержения Путина... Короче мутные типы...
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кацапам не понять, что у пива бывает тоже не сезон



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очень большие сомнения берут, что взрослые мужики на расеи поднимутся против акуевшей власти, скорее поверю в дворцовый переворот. Нет там ни гордости ни чести не совести.
Подростки на расеи все равно молодцы, что хотя-бы так пытаются, пускай взрослые видят.
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Зная взрослых российских мужиков, с вероятностью процентов 70 могу предположить что они скорее поднимутся помогать ОМОНу разгонять этих школьников, но никак не помогать им.
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как фашистская россия напала на Украину.
Видео.

https://www.youtube.com/watch?v=SSEh8dF0dng&feature=youtu.be
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Это что? Быдло взбунтовалось? Работать не желает? А "Дамбас" содержать? А Укров бомбить? А по арабам стрелять? А Крым кормить? Кто платить будет? Работайте придурки вообще без пенсии.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежом"Бессрочный протест" в Москве продлился недолго: участников задержали. ФОТО
 
 
 
 
 
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