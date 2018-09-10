 "Бессрочный протест" в Москве продлился недолго: участников задержали. ФОТО

В центре Москвы полиция задержала нескольких участников бессрочного протеста, которые решили продолжить акцию 9 сентября у памятника Твардовскому на Страстном бульваре. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Фото "Новой газеты"

Задержанных отвезли в ОВД "Тверской", сообщила "Новая газета". По ее данным, задержали шестерых. "ОВД-Инфо" сообщает о семи задержанных. В отделе полиции с задержанными начали профилактические беседы, рассказал один из задержанных Владислав Попов.

Фото "Новой газеты"

После задержаний к памятнику вернулись несколько человек, который успели уйти от полицейских, и к ним присоединились новые протестующие. По данным СМИ, там осталось восемь человек.

Ранее у памятника было 16 участников протеста. Они требовали отставки правительства и президента, отмены пенсионной реформы, отмены статьи 282 Уголовного кодекса и роспуска Роскомнадзора.

Участники акции заявили, что решили 10 сентября продолжить несанкционированный протест против пенсионной реформы, который организовал городской штаб Алексея Навального. По их словам, команда политика их не поддержала. Они подчеркнули, что не являются сторонниками оппозиционера.

Они призывали единомышленников поддержать их и приходить к памятнику Твардовскому с "водой, едой, теплыми вещами и повербанками".

Фото "Новой газеты"

9 сентября в Москве на акции протеста задержали 43 человека, сообщало "ОВД-Инфо".

Напомним, накануне по всей Росии проходили акции протеста против пенсионной реформы, организованные сторонниками Алексея Навального.

В большинстве городов акции не были санкционированы. Силовики задерживали их участников. Всего в 33 городах задержали больше 1000 человек. Среди задержанных были в том числе и дети.

19 июля Госдума России одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Он предусматривает, что женщины в России смогут выходить на пенсию в 63 года, а мужчины – в 65 лет. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что избежать повышения пенсионного возраста невозможно в связи с "безопасностью страны".