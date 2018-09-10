 "Бессрочный протест" в Москве продлился недолго: участников задержали. ФОТО

В центре Москвы полиция задержала нескольких участников бессрочного протеста, которые решили продолжить акцию 9 сентября у памятника Твардовскому на Страстном бульваре. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.
Фото "Новой газеты"
Задержанных отвезли в ОВД "Тверской", сообщила "Новая газета". По ее данным, задержали шестерых. "ОВД-Инфо" сообщает о семи задержанных. В отделе полиции с задержанными начали профилактические беседы, рассказал один из задержанных Владислав Попов.
Фото "Новой газеты"
После задержаний к памятнику вернулись несколько человек, который успели уйти от полицейских, и к ним присоединились новые протестующие. По данным СМИ, там осталось восемь человек.
Ранее у памятника было 16 участников протеста. Они требовали отставки правительства и президента, отмены пенсионной реформы, отмены статьи 282 Уголовного кодекса и роспуска Роскомнадзора.
Участники акции заявили, что решили 10 сентября продолжить несанкционированный протест против пенсионной реформы, который организовал городской штаб Алексея Навального. По их словам, команда политика их не поддержала. Они подчеркнули, что не являются сторонниками оппозиционера.
Они призывали единомышленников поддержать их и приходить к памятнику Твардовскому с "водой, едой, теплыми вещами и повербанками".
Фото "Новой газеты"
9 сентября в Москве на акции протеста задержали 43 человека, сообщало "ОВД-Инфо".
Напомним, накануне по всей Росии проходили акции протеста против пенсионной реформы, организованные сторонниками Алексея Навального.
В большинстве городов акции не были санкционированы. Силовики задерживали их участников. Всего в 33 городах задержали больше 1000 человек. Среди задержанных были в том числе и дети.
19 июля Госдума России одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Он предусматривает, что женщины в России смогут выходить на пенсию в 63 года, а мужчины – в 65 лет. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что избежать повышения пенсионного возраста невозможно в связи с "безопасностью страны".
Какой протест может быть у рабов?))))
Ай ляпота...
Беркут может не боятся...они же не в Киеве!)))
"Я девочка, я хочу кружевные трусики и ЕС".
Никто ж тогда не знал, что придётся воевать.
И когда налетели и разогнали -тогда все офигели, собрались, и сделали так, шо их разогнать стало намного сложнее.
А у кацапов они не предполагают, а ЗНАЮТ, шо их разгонят по-любому, а если они начнут самооборону организовывать - через 15 минут приедет БТР и расстреляет всех на хрен из пулемётов.
Помимо этого, с заказчиком достигнута договоренность об опционе еще на шесть самолетов. С российской стороны контракт подписал генеральный директор таганрогского авиазавода Юрий Грудинин, с американской - президент компании Seaplane Global Air Services Inc. Патрик Массарди. Данная фирма помогает своим клиентам тушить лесные пожары."
Это конечно не савецкий раритет юзать, но всё-же...
Контракт подписан в рамках Петербургского экономического форума и предполагает поставку до 10 тысяч кристаллов пластин в месяц на сумму до 2 млрд рублей. Китайские партнеры будут использовать российскую продукцию в производстве смартфонов, планшетов и другой потребительской электроники.
«Это первый крупный контракт на поставку нашей продукции в Китай, - отметил генеральный директор "Ангстрем-Т" Андрей Аникин. - Команде "Ангстрем-Т" было важно выйти на ключевой рынок, где сосредоточены основные потребителя микроэлектроники и производителя конечных компонентов и устройств. Подписанные сегодня документы подтверждают, что продукция завода конкурентоспособна не только по качеству, но и по цене»"
Отгрузка продукции производится в рамках соглашения, заключенного между компаниями из России и Китая на ПМЭФ-2018. Первая партия продукции содержит в себе полупроводниковые изделия, которые повсеместно используются в производстве микроэлектроники, бытовой техники, в смартфонах и прочем. В первой поставке российская компания отгрузила как минимум шесть наименований новых микросхем. Ранее специалисты отмечали, что китайская сторона после реализации данного контракта рассчитывает на продолжение сотрудничества и увеличение количества поставок.
Реализуемый специалистами «Ангстрема-Т» контракт предусматривает выполнение обязательств в ближайшие два года. Сейчас российской стороной налажено качественное производство, позволяющее выпускать 10 тысяч электронных пластин в день."
Так в чем мораль - в российском безморалье?
С подливой.
Подростки на расеи все равно молодцы, что хотя-бы так пытаются, пускай взрослые видят.
Видео.
https://www.youtube.com/watch?v=SSEh8dF0dng&feature=youtu.be