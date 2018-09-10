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Все про:налоговая милиция (1317) Николаевская область (794) табак (162) ГФС (2762)

 Более 123 кг незаконно ввезенных в Украину смесей для курения кальянов изъяты в Николаевской области. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Николаевской области под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области изъяли из незаконного оборота крупную партию курительных смесей для кальянов, которые были ввезены в Украину вне таможенного контроля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Акциз-2018", "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины было установлено, что в одном из гаражных помещений Николаева осуществляется хранение незаконно ввезенного табака для курения кальянов. Продукцию реализовывали через сеть Интернет, используя для перевозки услуги служб доставки.

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По результатам санкционированных обысков из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 123,1 кг курительных смесей для кальянов стоимостью 412,6 тыс. грн, частично маркированных акцизными марками Российской Федерации и Молдовы, а также автомобиль, которым эти товары незаконно ввозили на территорию Украины. Всего изъято подакцизных товаров на общую сумму 555,1 тыс. грн.

Более 123 кг незаконно ввезенных в Украину смесей для курения кальянов изъяты в Николаевской области 01
Более 123 кг незаконно ввезенных в Украину смесей для курения кальянов изъяты в Николаевской области 02
Более 123 кг незаконно ввезенных в Украину смесей для курения кальянов изъяты в Николаевской области 03
Более 123 кг незаконно ввезенных в Украину смесей для курения кальянов изъяты в Николаевской области 04
Более 123 кг незаконно ввезенных в Украину смесей для курения кальянов изъяты в Николаевской области 05
Более 123 кг незаконно ввезенных в Украину смесей для курения кальянов изъяты в Николаевской области 06
Более 123 кг незаконно ввезенных в Украину смесей для курения кальянов изъяты в Николаевской области 07
Более 123 кг незаконно ввезенных в Украину смесей для курения кальянов изъяты в Николаевской области 08
Более 123 кг незаконно ввезенных в Украину смесей для курения кальянов изъяты в Николаевской области 09

Кроме того, прекращена работа Интернет-ресурса, через который осуществлялась незаконная продажа табачных изделий.

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3085396
 
 
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Ну надо же. А сколько янтаря остановили на границе? Тоннами вывозться, и пофигу всем. Или кокса путинского хоть бы грамм нашли. Но нет, не интересно походу. А вот трава для нюхания - это важно, это победа.
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Наступний етап - затримати партію букварів для куріння...
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Более 123 кг незаконно ввезенных в Украину смесей для курения кальянов изъяты в Николаевской области :
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Цензор.НЕТФотоОбществоБолее 123 кг незаконно ввезенных в Украину смесей для курения кальянов изъяты в Николаевской области. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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