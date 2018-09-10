 Более 123 кг незаконно ввезенных в Украину смесей для курения кальянов изъяты в Николаевской области. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В рамках проведения операций "Акциз-2018", "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины было установлено, что в одном из гаражных помещений Николаева осуществляется хранение незаконно ввезенного табака для курения кальянов. Продукцию реализовывали через сеть Интернет, используя для перевозки услуги служб доставки.
По результатам санкционированных обысков из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 123,1 кг курительных смесей для кальянов стоимостью 412,6 тыс. грн, частично маркированных акцизными марками Российской Федерации и Молдовы, а также автомобиль, которым эти товары незаконно ввозили на территорию Украины. Всего изъято подакцизных товаров на общую сумму 555,1 тыс. грн.
Кроме того, прекращена работа Интернет-ресурса, через который осуществлялась незаконная продажа табачных изделий.
Продолжается следствие.