 Более 123 кг незаконно ввезенных в Украину смесей для курения кальянов изъяты в Николаевской области. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Акциз-2018", "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины было установлено, что в одном из гаражных помещений Николаева осуществляется хранение незаконно ввезенного табака для курения кальянов. Продукцию реализовывали через сеть Интернет, используя для перевозки услуги служб доставки.

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По результатам санкционированных обысков из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 123,1 кг курительных смесей для кальянов стоимостью 412,6 тыс. грн, частично маркированных акцизными марками Российской Федерации и Молдовы, а также автомобиль, которым эти товары незаконно ввозили на территорию Украины. Всего изъято подакцизных товаров на общую сумму 555,1 тыс. грн.



















Кроме того, прекращена работа Интернет-ресурса, через который осуществлялась незаконная продажа табачных изделий.

Продолжается следствие.