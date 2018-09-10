 Подпольная АГЗС ликвидирована в районе проведения ООС на Луганщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" было установлено жителя одного из городов области, который, в непосредственной близости от линии разграничения, осуществлял хранение и реализацию населению за наличные средства сжиженного газа "пропан-бутан" без документов разрешительного характера.

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По результатам проведенных мероприятий изъято более 21 тысячи литров газа "пропан-бутан", грузовой автомобиль ЗИЛ с цистерной, а также газозаправочное оборудование общей ориентировочной стоимостью 672,8 тыс. грн.









В отношении гражданина составлен административный протокол по ч. 1 ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях.