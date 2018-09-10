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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:АЗС (257) Луганщина (3887) налоговая милиция (1317) ГФС (2762)

 Подпольная АГЗС ликвидирована в районе проведения ООС на Луганщине. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Луганской области пресекли незаконную деятельность автогазозаправочной станции и изъяли крупную партию горючего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" было установлено жителя одного из городов области, который, в непосредственной близости от линии разграничения, осуществлял хранение и реализацию населению за наличные средства сжиженного газа "пропан-бутан" без документов разрешительного характера.

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По результатам проведенных мероприятий изъято более 21 тысячи литров газа "пропан-бутан", грузовой автомобиль ЗИЛ с цистерной, а также газозаправочное оборудование общей ориентировочной стоимостью 672,8 тыс. грн.

Подпольная АГЗС ликвидирована в районе проведения ООС на Луганщине 01
Подпольная АГЗС ликвидирована в районе проведения ООС на Луганщине 02
Подпольная АГЗС ликвидирована в районе проведения ООС на Луганщине 03
Подпольная АГЗС ликвидирована в районе проведения ООС на Луганщине 04

В отношении гражданина составлен административный протокол по ч. 1 ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник: https://censor.net.ua/p3085387
 
 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=WAQ7pQLljN0

Читайте расследование на нашем сайте: https://www.novayagazeta.ru/articles/... Полные тезки близких родственников директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина оказались в списке тех, кто обращался за видом на жительство в Венгрии. Совпадают не только имена, но и даты рождения. «Новая газета» провела совместное расследование с венгерским центром расследовательской журналистики Direkt36 и новостным порталом «444», которые получили данные о россиянах, просивших вид на жительство в Венгрии.
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Проклятый расхититель социалистической собственности!
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Подпольная АГЗС ликвидирована в районе проведения ООС на Луганщине.

Невже та, на яку йшло пальне для військової техніки від медведчуківської підстилки Марченко???
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Цензор.НЕТФотоОбществоПодпольная АГЗС ликвидирована в районе проведения ООС на Луганщине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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