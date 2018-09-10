 Подпольная АГЗС ликвидирована в районе проведения ООС на Луганщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В рамках проведения операции "Акциз-2018" было установлено жителя одного из городов области, который, в непосредственной близости от линии разграничения, осуществлял хранение и реализацию населению за наличные средства сжиженного газа "пропан-бутан" без документов разрешительного характера.
По результатам проведенных мероприятий изъято более 21 тысячи литров газа "пропан-бутан", грузовой автомобиль ЗИЛ с цистерной, а также газозаправочное оборудование общей ориентировочной стоимостью 672,8 тыс. грн.
В отношении гражданина составлен административный протокол по ч. 1 ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Читайте расследование на нашем сайте: https://www.novayagazeta.ru/articles/... Полные тезки близких родственников директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина оказались в списке тех, кто обращался за видом на жительство в Венгрии. Совпадают не только имена, но и даты рождения. «Новая газета» провела совместное расследование с венгерским центром расследовательской журналистики Direkt36 и новостным порталом «444», которые получили данные о россиянах, просивших вид на жительство в Венгрии.
Невже та, на яку йшло пальне для військової техніки від медведчуківської підстилки Марченко???