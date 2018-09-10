 Завтра в Орджоникидзевском райсуде Мариуполя состоится следующее судебное заседание по делу Колмогорова. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Олег Медведчук, передает Цензор.НЕТ.

"Враг уже давно на нашей земле, а мы своим воинам тюрьмы готовим. Дело Колмогоров... Приветствую Патриотическое Братство! Слава Украине! Прокуратура продолжает поддерживать обвинение в отношении солдата Сергея Колмогорова, которому было назначено 13 лет заключения за якобы умышленное убийство, хотя действия воина произошли в рамках выполнения им боевого приказа. Военный прокурор Николай Сластин в суде рассказал, что Мариуполь в сентябре 2014 года был мирным городом и поэтому применение оружия солдатом является преступлением. И хотя Высшим Судом воина освободили из-под стражи после более двух лет содержания в СИЗО, началось повторное рассмотрение в суде первой инстанции. То есть, дело Колмогорова территориально снова направлено в прифронтовой суд Мариуполя, который имеет серьезный опыт наказания украинских воинов", - рассказал он.

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"Прокурор-обвинитель М. Сластин настаивает на позиции умышленного убийства, когда, в 2014 году, под Мариуполем военные применили оружие для задержания лиц, которые вероятно проводили разведку местности в зоне боевых действий. При попытке их задержания последние не выполнили требований по остановке и пытались скрыться на автомобиле. Главный свидетель обвинения Евгений Рыжков (он тоже двигался в автомобиле-нарушителе), который возможно является разведчиком террористической группировки "ДНР", в суд не появляется. Этот "свидетель", после события и оформления заявления на украинских военных непонятно как выехал из Украины без полного выяснения следствием причин его нахождения в зоне боевых действий. Рыжков давал суду последние сведения о "укрАінскіх каратєлєй" из России через видеоконференцию, а сейчас вообще избегает судебных заседаний, его место нахождения неизвестно", - добавил он.

"Позиция защиты солдата аргументирована тем, что обвинительный акт основывается на предположениях. И даже если предположить, что оружие применено незаконно, то как можно обвинять одного из девяти военных, которые тоже вели огонь в отношении автомобиля нарушителя? Прокуратура не провела экспертизы всего оружия наряда, пуль нет, а вывод сделан примерно такого содержания: "именно Колмогоров виноват, с учетом того, что у него была наиболее выгодная позиция для стрельбы и то, что у него есть хорошие навыки в применении оружия". Как Вам такое?", - контатировал Медведчук.

"Следующее судебное заседание назначено на 11 сентября в 13.00 в Орджоникидзевском районном суде города Мариуполь по адресу: г.Мариуполь, ул. Проспект Победы 6. Прошу прибыть в суд неравнодушных патриотов и боевых побратимов. Ваша поддержка в дальнейшем является очень необходимой для победы правды. Но это не все. Судьба солдата Колмогорова важна для мотивации выполнения задач по защите Украины. Если воинов будут бросать за решетку фактически за исполнение своего священного долга, следствием будет разрушение у всего украинского воинства основного потенциала сопротивления врагу - Боевого Духа",Ж - призвал он.

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"Ну и в завершение. Вашему вниманию два современных фото. На одном - старший матрос Сергей Колмогоров, который в ожидании решения суда по "преступному выполнению боевого приказа при обороне Украины" пошел служить в подразделение морской пехоты и месяц назад получил боевое ранение. На втором - Неля Штепа, экс-мэр Славянска. Это то чудовище, что пригласило в Украине "русский мир" и войну и "преследуется" за сепаратизм и измену родине", - добавил он.

Сергей Колмогоров

Неля Штепа





6 ноября Высший специализированный суд Украины рассмотрел кассацию по делу солдата Госпогранслужбы Сергея Колмогорова и постановил отменить принятое ранее обвинительное решение в отношении пограничника.



Напомним, Мариупольский суд приговорил украинского пограничника к 13 годам тюрьмы за выполнение приказа остановить машину с нарушителями на блокпосту, в результате чего погибла женщина. Государственная пограничная служба Украины и ветераны-пограничники надеются на пересмотр приговора. Апелляционный суд оставил приговор в силе. 2 ноября данное дело должен был рассмотреть Высший специализированный суд Украины.



Ранее Цензор.НЕТ детально писал о деле Колмогорова в статье: ПОСЛЕДНИЙ ШАНС СОЛДАТА КОЛМОГОРОВА.