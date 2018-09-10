 "Как такой дом допустили к сдаче в эксплуатацию?": Участники ОСМД в Броварах ведут борьбу с компанией-застройщиком "Атлант" экс-регионала Климца. ФОТОрепортаж

О ситуации, в которой оказались жильцы дома застройщика "Атлант", Цензор.НЕТ рассказала Анжела Демешко - член правления ОСМД "НАШ ДОМ-ЖК".

Она сообщила, что в 2014 году ОАО "Производственное проектно-строительная фирма "Атлант" построило и ввело в эксплуатацию многоквартирный жилой дом № 36-Б по ул. Симона Петлюры в г.. Бровары. В 2016 году в этом доме было создано ОСМД "НАШ ДОМ-ЖК", которое начало свою фактическую деятельность с августа 2016 года.

Что касается застройщика - фирмы "АТЛАНТ", то реальным владельцем корпорации, по словам Демешко, является известный экс-нардеп-регионал Павел Климец. Юридически же компании зарегистрированы на других людей. Основные "учредители" всех фирм, входящих в группу "Атлант" (кроме, собственно, ОАО ППСФ "АТЛАНТ", конечным бенефициаром которого является семья Павла Климца) - ООО "Капмани-Строй", ООО "Атлант И К", ООО "Атлант-Кап, ООО" Атлант Инвестстрой", ЗАО "Белицкий деревообрабатывающий комбинат", ООО "Каппино-Строй" - 56-летний уроженец Российской Федерации Андрей Посметюк и 32-летний уроженец Донецкой области Александр Павлов. Он же - коммерческий директор компании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угрозы в почтовых ящиках и поджог автомобиля: жители ЖК в Голосеевском районе столицы борются с беспределом ОСМД. ФОТО

Как только указанный дом был сдан в эксплуатацию, по словам Демешко, с ним начали возникать постоянные проблемы.

В процессе осуществления хозяйственной деятельности ОСМД "НАШ ДОМ-ЖК", было установлено, что в новом доме:

- отсутствуют пожарные шланги;

- отсутствуют стволы пожарные;

- происходит затекание дождя на лестницы, переходы, коридоры и т.д.;

- неокрашена система отопления;

- на лестнице отпадает штукатурка;

- просела отмостки вокруг дома, отсутствует гидроизоляция по периметру дома, что приводит к затоплению подвальных помещений;

- отсутствие асфальта вокруг дома (был только черновой асфальт)

- запорная арматура водоснабжения и теплоснабжения рассыпалась, что приводило к затоплениям этажей и квартир, напольная плитка пришла в негодность и некоторые этажи частично остались без пола;

- отсутствует ландшафт (на клумбах отсутствует грунт);

- детская площадка не окрашена, покрытие детской площадки неизвестного происхождения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОСМД могут защищать интересы своих членов в судах, - Верховный суд































Кроме этого, подвальные помещения в доме ОСМД "НАШ ДОМ-ЖК" №№ 7, 8 и 15 принадлежат частным лицам (не проживающим в доме) на праве частной собственности, и доступа к ним нет.

По словам Демешко, ОСМД неоднократно обращалось к застройщику, с просьбами устранить грубые нарушения при строительстве, однако письменный ответ так и не был получен. В устной форме ответ один - у вас ОСМД, вот пусть и делают. Последнее письмо №10/08-2018-1, от 10 августа 2018р. Ответ прямо на письме - "Данная ситуация требует изучения и анализа"

"Как горсовет и контролирующие органы допустили сдачу дома в эксплуатацию, если при его строительстве нарушена половина строительных норм?", - спрашивает член правления ОСМД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители Вишневого сломали и сожгли забор, протестуя против возведения многоэтажки в парке. ФОТОрепортаж

Но сдачей домов в эксплуатацию история не заканчивается. Как рассказала Демешко, в апреле 2012 года те же лица, что основали "Атлант", учредили ООО "КОМФОРТ-Т", который в Броварской громаде называют - "Атлантовский ЖЭК".

"Эта контора вроде обслуживает дом, а на самом деле ежемесячно вытягивает из жителей дома деньги, чтобы кое-как исправить ляпы застройщика. ЖЕКовский ремонт такой же, какой оставили строители "Атланта". И так - по кругу. Сначала люди заплатили огромные деньги за жилье ненадлежащего качества, а продолжают платить ежемесячно за такой же ненадлежащий псевдо-ремонт. - рассказаывает член правления ОСМД. - Руководит этим ЖЭКом Елена Василевская. Люди, которым пришлось общаться с ней, рассказывают: она кичится своими связями с местными чиновниками и не скрывает коррупционных методов решения любых вопросов. Секрет Елены Василевской прост: до того, как возглавить "Атлантовский ЖЭК", она была начальником специального отдела по контролю за благоустройством города и внешним дизайном исполнительного комитета Броварского горсовета".

При этом, как отмечает Демешко, состояние Василевской, которая "была государственным служащим, а последние 5 лет возглавляет постоянно убыточный ЖЭК, впечатляют": за последние три года она получила право собственности на две квартиры и подвал от "Атланта" и на дом площадью 200 квадратных метров.









Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В центре Запорожья за три часа спилили 500 деревьев под охраной титушек: вместо сквера будет ТРЦ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Член правления ОСМД также сообщила, что после того, как полилась критика в сторону застройщика, 25 июля 2018 года "решился судебный спор с еще одной негласной работницей Атланта, которая судилась в суд об отмене юридического лица - ОСМД" (дело № 361/4120/17 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75571447). Суд первой инстанции отменил регистрацию ОСМД. Сейчас продолжается апелляционное обжалование.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестный застройщик под прикрытием титушек вырезал часть Гостомельского леса на Киевщине. Полиция и прокуратура обратились в суд. ВИДЕО+ФОТО

Демешко также подчеркнула, что представителям ОСМД только через суд удалось обязать прокуратуру начать уголовное производство по факту подделки документации "Атлантом" и отчуждения общих подвалов в частные руки (производство от 05.09.2018).

"Зато против тех, кто писал рецензию по "Атланту", уголовное производство зарегистрировано сразу, 5 июля 2018 года и активно расследуется. Полиция по звонку руководства фирмы начала следствие, теперь главная задача найти автора статьи, чтобы наказать. Все силы "Атлант" тратит на то, чтобы кормить чиновников и получать положительные решения, вместо того, чтобы просто устранить недостатки при застройке. Прокуратура и полиция Броваров, такое впечатление, что заинтересованы только в том, чтобы угодить застройщику", - говорит член правления ОСМД "НАШ ДОМ-ЖК".

Отметим, что в ходе подготовки материала стало известно, что участникам указанного ОСМД начали угрожать отключением света якобы из-за отсутствия договора, по которому ранее уже выставляли счета.