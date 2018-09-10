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 "Как такой дом допустили к сдаче в эксплуатацию?": Участники ОСМД в Броварах ведут борьбу с компанией-застройщиком "Атлант" экс-регионала Климца. ФОТОрепортаж

Жильцы дома застройщика "Атлант" в Броварах Киевской области вынуждены тратить большие деньги на постоянные ремонты из-за многочисленных ошибок, допущеных строителями.

О ситуации, в которой оказались жильцы дома застройщика "Атлант", Цензор.НЕТ рассказала Анжела Демешко - член правления ОСМД "НАШ ДОМ-ЖК". 

Она сообщила, что в 2014 году ОАО "Производственное проектно-строительная фирма "Атлант" построило и ввело в эксплуатацию многоквартирный жилой дом № 36-Б по ул. Симона Петлюры в г.. Бровары. В 2016 году в этом доме было создано ОСМД "НАШ ДОМ-ЖК", которое начало свою фактическую деятельность с августа 2016 года.

Что касается застройщика - фирмы "АТЛАНТ", то реальным владельцем корпорации, по словам Демешко, является известный экс-нардеп-регионал Павел Климец. Юридически же компании зарегистрированы на других людей. Основные "учредители" всех фирм, входящих в группу "Атлант" (кроме, собственно, ОАО ППСФ "АТЛАНТ", конечным бенефициаром которого является семья Павла Климца) - ООО "Капмани-Строй", ООО "Атлант И К", ООО "Атлант-Кап, ООО" Атлант Инвестстрой", ЗАО "Белицкий деревообрабатывающий комбинат", ООО "Каппино-Строй" - 56-летний уроженец Российской Федерации Андрей Посметюк и 32-летний уроженец Донецкой области Александр Павлов. Он же - коммерческий директор компании. 

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Как только указанный дом был сдан в эксплуатацию, по словам Демешко, с ним начали возникать постоянные проблемы. 

В процессе осуществления хозяйственной деятельности ОСМД "НАШ ДОМ-ЖК", было установлено, что в новом доме:
- отсутствуют пожарные шланги;
- отсутствуют стволы пожарные;
- происходит затекание дождя на лестницы, переходы, коридоры и т.д.;
- неокрашена система отопления;
- на лестнице отпадает штукатурка;
- просела отмостки вокруг дома, отсутствует гидроизоляция по периметру дома, что приводит к затоплению подвальных помещений;
- отсутствие асфальта вокруг дома (был только черновой асфальт)
- запорная арматура водоснабжения и теплоснабжения рассыпалась, что приводило к затоплениям этажей и квартир, напольная плитка пришла в негодность и некоторые этажи частично остались без пола;
- отсутствует ландшафт (на клумбах отсутствует грунт);
- детская площадка не окрашена, покрытие детской площадки неизвестного происхождения.

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Как такой дом допустили к сдаче в эксплуатацию?: Участники ОСМД в Броварах ведут борьбу с компанией-застройщиком Атлант экс-регионала Климца 01
Как такой дом допустили к сдаче в эксплуатацию?: Участники ОСМД в Броварах ведут борьбу с компанией-застройщиком Атлант экс-регионала Климца 02
Как такой дом допустили к сдаче в эксплуатацию?: Участники ОСМД в Броварах ведут борьбу с компанией-застройщиком Атлант экс-регионала Климца 03
Как такой дом допустили к сдаче в эксплуатацию?: Участники ОСМД в Броварах ведут борьбу с компанией-застройщиком Атлант экс-регионала Климца 04
Как такой дом допустили к сдаче в эксплуатацию?: Участники ОСМД в Броварах ведут борьбу с компанией-застройщиком Атлант экс-регионала Климца 05
Как такой дом допустили к сдаче в эксплуатацию?: Участники ОСМД в Броварах ведут борьбу с компанией-застройщиком Атлант экс-регионала Климца 06
Как такой дом допустили к сдаче в эксплуатацию?: Участники ОСМД в Броварах ведут борьбу с компанией-застройщиком Атлант экс-регионала Климца 07
Как такой дом допустили к сдаче в эксплуатацию?: Участники ОСМД в Броварах ведут борьбу с компанией-застройщиком Атлант экс-регионала Климца 08
Как такой дом допустили к сдаче в эксплуатацию?: Участники ОСМД в Броварах ведут борьбу с компанией-застройщиком Атлант экс-регионала Климца 09
Как такой дом допустили к сдаче в эксплуатацию?: Участники ОСМД в Броварах ведут борьбу с компанией-застройщиком Атлант экс-регионала Климца 10
Как такой дом допустили к сдаче в эксплуатацию?: Участники ОСМД в Броварах ведут борьбу с компанией-застройщиком Атлант экс-регионала Климца 11
Как такой дом допустили к сдаче в эксплуатацию?: Участники ОСМД в Броварах ведут борьбу с компанией-застройщиком Атлант экс-регионала Климца 12
Как такой дом допустили к сдаче в эксплуатацию?: Участники ОСМД в Броварах ведут борьбу с компанией-застройщиком Атлант экс-регионала Климца 13

Кроме этого, подвальные помещения в доме ОСМД "НАШ ДОМ-ЖК" №№ 7, 8 и 15 принадлежат частным лицам (не проживающим в доме) на праве частной собственности, и доступа к ним нет. 

По словам Демешко, ОСМД неоднократно обращалось к застройщику, с просьбами устранить грубые нарушения при строительстве, однако письменный ответ так и не был получен. В устной форме ответ один - у вас ОСМД, вот пусть и делают. Последнее письмо №10/08-2018-1, от 10 августа 2018р. Ответ прямо на письме - "Данная ситуация требует изучения и анализа"

"Как горсовет и контролирующие органы допустили сдачу дома в эксплуатацию, если при его строительстве нарушена половина строительных норм?", - спрашивает член правления ОСМД.

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Но сдачей домов в эксплуатацию история не заканчивается. Как рассказала Демешко, в апреле 2012 года те же лица, что основали "Атлант", учредили ООО "КОМФОРТ-Т", который в Броварской громаде называют - "Атлантовский ЖЭК".

"Эта контора вроде обслуживает дом, а на самом деле ежемесячно вытягивает из жителей дома деньги, чтобы кое-как исправить ляпы застройщика. ЖЕКовский ремонт такой же, какой оставили строители "Атланта". И так - по кругу. Сначала люди заплатили огромные деньги за жилье ненадлежащего качества, а продолжают платить ежемесячно за такой же ненадлежащий псевдо-ремонт. - рассказаывает член правления ОСМД. - Руководит этим ЖЭКом Елена Василевская. Люди, которым пришлось общаться с ней, рассказывают: она кичится своими связями с местными чиновниками и не скрывает коррупционных методов решения любых вопросов. Секрет Елены Василевской прост: до того, как возглавить "Атлантовский ЖЭК", она была начальником специального отдела по контролю за благоустройством города и внешним дизайном исполнительного комитета Броварского горсовета".

При этом, как отмечает Демешко, состояние Василевской, которая "была государственным служащим, а последние 5 лет возглавляет постоянно убыточный ЖЭК, впечатляют": за последние три года она получила право собственности на две квартиры и подвал от "Атланта" и на дом площадью 200 квадратных метров.

Как такой дом допустили к сдаче в эксплуатацию?: Участники ОСМД в Броварах ведут борьбу с компанией-застройщиком Атлант экс-регионала Климца 14
Как такой дом допустили к сдаче в эксплуатацию?: Участники ОСМД в Броварах ведут борьбу с компанией-застройщиком Атлант экс-регионала Климца 15
Как такой дом допустили к сдаче в эксплуатацию?: Участники ОСМД в Броварах ведут борьбу с компанией-застройщиком Атлант экс-регионала Климца 16
Как такой дом допустили к сдаче в эксплуатацию?: Участники ОСМД в Броварах ведут борьбу с компанией-застройщиком Атлант экс-регионала Климца 17

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Член правления ОСМД также сообщила, что после того, как полилась критика в сторону застройщика, 25 июля 2018 года "решился судебный спор с еще одной негласной работницей Атланта, которая судилась в суд об отмене юридического лица - ОСМД" (дело № 361/4120/17 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75571447). Суд первой инстанции отменил регистрацию ОСМД. Сейчас продолжается апелляционное обжалование.

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Демешко также подчеркнула, что представителям ОСМД только через суд удалось обязать прокуратуру начать уголовное производство по факту подделки документации "Атлантом" и отчуждения общих подвалов в частные руки (производство от 05.09.2018).

"Зато против тех, кто писал рецензию по "Атланту", уголовное производство зарегистрировано сразу, 5 июля 2018 года и активно расследуется. Полиция по звонку руководства фирмы начала следствие, теперь главная задача найти автора статьи, чтобы наказать. Все силы "Атлант" тратит на то, чтобы кормить чиновников и получать положительные решения, вместо того, чтобы просто устранить недостатки при застройке. Прокуратура и полиция Броваров, такое впечатление, что заинтересованы только в том, чтобы угодить застройщику", - говорит член правления ОСМД "НАШ ДОМ-ЖК".

Отметим, что в ходе подготовки материала стало известно, что участникам указанного ОСМД начали угрожать отключением света якобы из-за отсутствия договора, по которому ранее уже выставляли счета.

Источник: https://censor.net.ua/p3085357
 
   
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 Топ комментарии
 
За взятку и сдали в эксплуатацию. У нас же охуевшая от жиру власть - забыли?
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Почему бы всех кто был в партии регионов не называть бывшими регионалами, а не выборочно как этого криворукого жука, схалтурившего дом? Бывший регионал Порошенко, бывший регионал Лесик Гончаренко и т.д.
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Это где?
Знаю, что КАН построил целый квартал на месте завода Вулкан, отравлявшего ранее Дарницкий район, причем безо всякой процедуры деактивации территории завода.

Очень многие застройщики халтурят на технологии утепления домов, не штукатуря снаружи стены перед утеплением, вместо базальтовой ваты на гребенку с грибками - лепят дешевый пенопласт на ляпухи - в итоге эффективность такого утепления сводится практически к нулю, ибо из стен тупо сквозит, и между пенопластом и неоштукатуренной стенкой между ляпух ветер гуляет. Не говоря уже о пожароопасности такого утепления - не дай бог где пожар - дом как спичка весь сразу вспыхнет.
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За взятку и сдали в эксплуатацию. У нас же охуевшая от жиру власть - забыли?
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Мы все аморфная масса, а надо выходить на улицы и требовать! Мирно и без оружия. Я по возможности стараюсь выходить, когда кто-то у нас в Одессе протестует, с разумными требованиями, конечно
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а самому щось організувати слабо, взяв би та якусь громадську організацію створив, однодумців зібрав би, країну потрібно розвертати в бік народу, а не олігархічного бидла
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Майдан он как цветок - созревает. Поэтому выходи - ты его своим потом и мыслями поливаешь.
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Зачётное качество, слов нет. Не хватает только вот такого санузла
(взято из подборки "Строительные ляпы и фэйлы")


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Почему бы всех кто был в партии регионов не называть бывшими регионалами, а не выборочно как этого криворукого жука, схалтурившего дом? Бывший регионал Порошенко, бывший регионал Лесик Гончаренко и т.д.
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а ще краще - партія попандопалів, вся ця стая від одної до іншої партії бігає, де тепліше місце шукає
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Нахрена Люциферу такие слуги?
Это было бы Ему даже как-то не к лицу... "Как такой дом допустили к сдаче в эксплуатацию?": Участники ОСМД в Броварах ведут борьбу с компанией-застройщиком "Атлант" экс-регионала Климца - Цензор.НЕТ 8210
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Если зрадоботам не нравится "жити па-новаму", переселяйтесь в рашку, там как раз пенсионный возраст подняли
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так у нас вроді також пенсійний стаж підняли, чи ти з місяця звалився і не знаєш?
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порохоботу этого знать не обязательно...у меня в методичке написано что на вашу ремарку надо ответить, цитирую: "рашка даже пенсионную реформу украла у Украины, падонки"
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Судя по всему - ты туда уже переселился...
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Профессиональный вопрос: какая агенты в Украине отвечает за приём новостроя?
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Он ще один борець - Ківа, шестірка Авакова в президенти рветься під приводом соцпартії, тільки що по зомбоящику електорат опрацьовували.
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У нас даже если какой-то тупой или неквалифицированный инспектор списывает такой объект, жильцы имеют право (и пользуются им очень часто) нанять частного инженера и заказать у него репорт. С этим ремонтом идут в суд. Департамент по строительству выдаёт паспорт и если условия не соответствуют -это большая проблема. Во всяком случае Президента страны в этом не винят.
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У этого застройщика еще один объект в Броварах, два в Коцюбинском и один на Теремках. И цены привлекательные, по сравнению со жлобами из Укрбуда или Аркады. Инвесторы - ваш выход!
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Укрбуд строит в общем-то неплохо, по сравнению с другими - иногда стоит переплатить сразу пару тысяч уе, чем потом мучаться, проживая в изначально аварийном и безграмотно построенном доме.
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Да, строит неплохо. На ртутных свалках.
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Это где?
Знаю, что КАН построил целый квартал на месте завода Вулкан, отравлявшего ранее Дарницкий район, причем безо всякой процедуры деактивации территории завода.

Очень многие застройщики халтурят на технологии утепления домов, не штукатуря снаружи стены перед утеплением, вместо базальтовой ваты на гребенку с грибками - лепят дешевый пенопласт на ляпухи - в итоге эффективность такого утепления сводится практически к нулю, ибо из стен тупо сквозит, и между пенопластом и неоштукатуренной стенкой между ляпух ветер гуляет. Не говоря уже о пожароопасности такого утепления - не дай бог где пожар - дом как спичка весь сразу вспыхнет.
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В полне себе подходящий дом для сдачи бедным депутатам ВР из числа миллионеров- миллиардеров,которые не стесняясь берут компенсацию из гос. Казны за снятое для них жилье.И депутаты воочию увидят,что реально творится ими же в Украине и совсем не дорого издержки для державы.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Как такой дом допустили к сдаче в эксплуатацию?": Участники ОСМД в Броварах ведут борьбу с компанией-застройщиком "Атлант" экс-регионала Климца. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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