 "Прощай п##добол": кадры с протеста против повышения пенсионного возраста в России. ФОТО дня

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал российский независимый авиационный эксперт Вадим Лукашевич, передает Цензор.НЕТ.

"Россия сегодня", - написал он и опубликовал фото митингующей против повышения пенсионного возраста девушки с портретом президента РФ Владимира Путина и подписью "Прощай п##добол" .

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"Одно дело заиметь кликуху от украинских футбольных болельщиков, и совсем другое - погоняло от собственной молодёжи", - добавил Лукашевич в комментариях, и добавил: "Говорят, там многие фотографировались с этим плакатом, но искать будут ее - потому что именно она своей красотой и молодостью создала образ, начисто разбивающий всю российскую пропаганду".

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Напомним, вчера в России прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста. На митингах против пенсионной реформы в России задержали 1018 человек.