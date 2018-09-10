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 Фоторепортаж, За рубежом
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 "Прощай п##добол": кадры с протеста против повышения пенсионного возраста в России. ФОТО дня

Девушка с портретом президента РФ Владимира Путина и подписью "Прощай п##добол" стала символом вчерашнего массового протеста в России против повышения пенсионного возраста.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал российский независимый авиационный эксперт Вадим Лукашевич, передает Цензор.НЕТ.

Прощай п##добол: кадры с протеста против повышения пенсионного возраста в России 01

"Россия сегодня", - написал он и опубликовал фото митингующей против повышения пенсионного возраста девушки с портретом президента РФ Владимира Путина и подписью "Прощай п##добол".

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"Одно дело заиметь кликуху от украинских футбольных болельщиков, и совсем другое - погоняло от собственной молодёжи", - добавил Лукашевич в комментариях, и добавил: "Говорят, там многие фотографировались с этим плакатом, но искать будут ее - потому что именно она своей красотой и молодостью создала образ, начисто разбивающий всю российскую пропаганду".

Прощай п##добол: кадры с протеста против повышения пенсионного возраста в России 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Санкт-Петербурге во время акции протеста против пенсионной реформы задержали 10-летнего школьника. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Прощай п##добол: кадры с протеста против повышения пенсионного возраста в России 03
Прощай п##добол: кадры с протеста против повышения пенсионного возраста в России 04

Напомним, вчера в России прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста. На митингах против пенсионной реформы в России задержали 1018 человек

Источник: https://censor.net.ua/p3085350
 
   
 Топ комментарии
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они хотят, что бы страна превратилась в "украину"? не надо нам такого!
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пиз-ол та пи-ол ... а вот охранника с собой таскает в туалет сто проц))))
"Прощавай, п##добол": кадри з протесту проти підвищення пенсійного віку в Росії - Цензор.НЕТ 7585
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Ще невідомо хто в кого був за "пахолка": агент ґебні собчак чи його супроводжувач путін. Обидва працювали на ґебню.
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висячку в унитаз подымает, массажёр из чумадана достает и шишки геморные массажирует, рубаха парень.
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бугаааа... рожа шо писец... на урку смахивает
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Для нас вже не існує ніяких "русских". Є лише росіяни і для нас вони всі однаково ніякі.
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Андрей Иловайский Так і нам не потрібно.Холопи повинні тихо сидіти і нічого не вимагати. "Прощай п##добол": кадры с протеста против повышения пенсионного возраста в России - Цензор.НЕТ 5443
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А!))) сцуко срузьке за копеечку прибежало какать!))) вам Украину уже не достать, сруский петушок).
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рыло забрало и пнх, у русских свиньев мнение никто не спрашивал
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Так это понятно, что стадо руских в большинстве своём желает по-прежнему оставаться стадом... Вот только, желая хорошего пастуха, всё время идут по ложному пути, ибо стаду постоянно достаются идиоты-пастухи.
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Очень семло для современной Раши! Дай Бог здровья этой девочке...
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ничего так слоган, хорошо звучит
накануне выборов президента "Прощай п##добол": кадры с протеста против повышения пенсионного возраста в России - Цензор.НЕТ 5144
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вы радуетесь этому? Или констатируете предстоящую хреновую участь
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Я просто висказав свою думку про те,що ця дівчина за свій сміливий вчинок може отримати покарання,зв*язане з реальним позбавленням волі.Так для вас зрозуміло?
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по правде мне насрать на раисю и на все что там происходит....
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Срочно в политические беженцы пока не поздно.
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она ни кто. а вот полная пи...... для нее будет.
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Да. У них любая активность в т.ч. политическая сопровождается матерщиной.
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Храбрая баба. На Рашке за такое убивают притом показательно.
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ща истерика по кисель-тв прокатится - "енто все фотожоп - ихтамнебыло!"...
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.....хочу жить как в свинорейхе - мыть унитазы у панов, боятся патриотов и видеть, как миллионы адекватных граждан бегут из страны "Прощай п##добол": кадры с протеста против повышения пенсионного возраста в России - Цензор.НЕТ 1447
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...заплати санитару - и номер на дверях твоей палаты заменят на табличку с нужным тебе названием... "Прощай п##добол": кадры с протеста против повышения пенсионного возраста в России - Цензор.НЕТ 7987
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У нас ще люди підтримують мітинги,бо не розуміють,що москалі вороги.Чим краще їм,тим гірше нам.
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не суть твоих словах, а в том что ты гандон, свою мать предаешь и не думаешь, что тебя наебывают русские. Действительно как презерватив, использовали и выкинули. А обратно х..й
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Так ты и живешь там, в пидаРассии. Тебе и ехать никуда не надо.
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купи билет в маскву и пи#дуй, в чем проблема?
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По всем новостям парашасми " у нее украинский паспорт!"
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Пизд_ ол та п.. а вот кто на этих выборах вчера победил ???? Едро .. потеряла проценты ..а КПРФ набрало .. КПРФ = сталинисты ... нам нужно вводить визы и в НАТО быстрее от этой чумной страны
"Прощай п##добол": кадры с протеста против повышения пенсионного возраста в России - Цензор.НЕТ 3316
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русское свинство опять ленина с мовзолея выволакивать будет
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Не выволакивать, а уплотнять место в коммунистическом общежитии
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Мабуть так.Сбить протестную волну,может только тема, выноса членина из мавзолея и Лебединое озеро по телеку "Прощавай, п##добол": кадри з протесту проти підвищення пенсійного віку в Росії - Цензор.НЕТ 4357
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Красножопые в иркутске больше чем у хуйла...Бубонная чума против эболы
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Разница между ними, как между сатаной и вельзевуллом.
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та я сам в шоке.. когда утром увидел - будет ещё хуже.. всё к этому и идёт .. крассныц террор.. кпрф постояннно в дыру ездит с шаргуновым .. деньги туа передают .. жесть
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девке хана, хуйло не прощает подобных вещей, и убивает показательно как полонием так и в полностью охраняемой территории пулей
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Прощай ПАЗДАБОЛ! Фондовые рынки параши лихорадит, рубль стремительно падает, шакалы-мусора на росии свирепствуют избивая протестующих, карлик-педофил издевается над ватниками повышая им пенсионный возраст - одним словом красота))
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Скоро будет просить прощения. Ну там обычно этим всё и заканчивается.
Ап
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Таки да! Дзяўчыне + 100500 ў карму! Аксамітавая асалода!
Спадзяюсяпавеяла свежым паветрам.
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была настенная стала нахуйловая живопись "Прощавай, п##добол": кадри з протесту проти підвищення пенсійного віку в Росії - Цензор.НЕТ 7614
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При за держании у нее не нашли, случайно, украинский паспорт, визитки Яроша или, на худой конец, синие шлепанцы с пилой, обвязаной изолентой?
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Прощай п##добол": кадры с протеста против повышения пенсионного возраста в России. ФОТО дня
 
 
 
 
 
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