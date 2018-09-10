 3-летнего мальчика, пропавшего два дня назад на Черниговщине, удалось найти живым и невредимым, - полиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции.

Пропажу мальчика обнаружили днем в пятницу, 7 сентября.

Как отмечается, 29-летняя мать оставила двоих детей на попечение отца, тот уснул, а в это время младший ребенок ушел со двора. В течение дня родители пытались разыскать ребенка сами, а поздно вечером обратились в полицию.

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Для поиска пропавшего ребенка по тревоге подняли весь личный состав Бобровицкого отделения полиции. Вскоре к ним присоединились спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии, бойцы роты специального назначения "Чернигов", кинологи областной полиции, оперативники уголовного розыска, ювенальная превенция и активная общественность. Участники поисковой операции провели тщательное прочесывание местности с постепенным удалением от места исчезновения ребенка.

Ребенка обнаружили живым и невредимым около полудня в воскресенье, 9 сентября. Мальчика нашли в поле в полутора километрах от города. Ребенка доставили в больницу для комплексного обследования.

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