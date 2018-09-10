 3-летнего мальчика, пропавшего два дня назад на Черниговщине, удалось найти живым и невредимым, - полиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции.
Пропажу мальчика обнаружили днем в пятницу, 7 сентября.
Как отмечается, 29-летняя мать оставила двоих детей на попечение отца, тот уснул, а в это время младший ребенок ушел со двора. В течение дня родители пытались разыскать ребенка сами, а поздно вечером обратились в полицию.
Для поиска пропавшего ребенка по тревоге подняли весь личный состав Бобровицкого отделения полиции. Вскоре к ним присоединились спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии, бойцы роты специального назначения "Чернигов", кинологи областной полиции, оперативники уголовного розыска, ювенальная превенция и активная общественность. Участники поисковой операции провели тщательное прочесывание местности с постепенным удалением от места исчезновения ребенка.
Ребенка обнаружили живым и невредимым около полудня в воскресенье, 9 сентября. Мальчика нашли в поле в полутора километрах от города. Ребенка доставили в больницу для комплексного обследования.
Респект всем, кто, кто искал.
Копам - меньше всего, ибо не вышли из кармы мусоров.
А боту владику - ганьба...
журнашлюхи засалодипломыкупившие затёрли лицо дытыны! Потому ша пацанёнок без постановления суда не считается пропавшим?
журнашлюхи дыбилы...
но нипанимаю... затереть лицо - и как это будет выглядеть?
тогда те кто придумали эти "этические соображения" - или дебилы, или гейропейские педерасты с лицами ромской национальности...
Как правило, лица детей принято затирать, когда речь идет о репортажах связанных с криминалом или ЧП.
на сакрэтнай дарозе для чыноўнікаў (ёсць у нас i такiя!)
10-і гадовы Максим Мархалюк, хлопчыка так і не знайшлі, уся краіна на вушах стаяла :Глядзець трэба за малымі мамкам і татам
Думаю, через 30 років людство порозумнішає.