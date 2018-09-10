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 3-летнего мальчика, пропавшего два дня назад на Черниговщине, удалось найти живым и невредимым, - полиция. ФОТО

Полицейским, спасателям и представителям общественности после почти двух суток поисков удалось разыскать живым и невредимым трехлетнего мальчика, пропавшего в городе Бобровица Черниговской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции.

Пропажу мальчика обнаружили днем в пятницу, 7 сентября.

Как отмечается, 29-летняя мать оставила двоих детей на попечение отца, тот уснул, а в это время младший ребенок ушел со двора. В течение дня родители пытались разыскать ребенка сами, а поздно вечером обратились в полицию.

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Для поиска пропавшего ребенка по тревоге подняли весь личный состав Бобровицкого отделения полиции. Вскоре к ним присоединились спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии, бойцы роты специального назначения "Чернигов", кинологи областной полиции, оперативники уголовного розыска, ювенальная превенция и активная общественность. Участники поисковой операции провели тщательное прочесывание местности с постепенным удалением от места исчезновения ребенка.

Ребенка обнаружили живым и невредимым около полудня в воскресенье, 9 сентября. Мальчика нашли в поле в полутора километрах от города. Ребенка доставили в больницу для комплексного обследования.

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3-летнего мальчика, пропавшего два дня назад на Черниговщине, удалось найти живым и невредимым, - полиция 01

Источник: https://censor.net.ua/p3085336
 
   
 Топ комментарии
 
Засранець малий. 3-летнего мальчика, пропавшего два дня назад на Черниговщине, удалось найти живым и невредимым, - полиция - Цензор.НЕТ 9235 Слава Богу, що живий. Рости гарною людиною
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Новой Полиции плюс 100 баллов в карму!
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а тебе печеньку с полки за то что хорошо лизнул
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Скунсом был... скунсом и остался... кроме своих постоянных вонючих брызгов нет ничего человеческого. Парнишку спасли! Жизнь ребенку! если это благодаря полицейским в том числе то разве не в радость для всех нас. Разве спасатели не заслуживают благодарности?
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Не факт, что пацана нашла полиция.
Респект всем, кто, кто искал.
Копам - меньше всего, ибо не вышли из кармы мусоров.
А боту владику - ганьба...
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ему мама....мозг чайной ложкой выест...если не удушит...
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Засранець малий. 3-летнего мальчика, пропавшего два дня назад на Черниговщине, удалось найти живым и невредимым, - полиция - Цензор.НЕТ 9235 Слава Богу, що живий. Рости гарною людиною
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Та той засранець у 3 роки ще нічого не розуміє. Уявляю, що пережили батьки, особливо батько, адже почував себе винним.
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3-річного хлопчика, який зник два дні тому на Чернігівщині, вдалося знайти живим і неушкодженим, - поліція - Цензор.НЕТ 859

журнашлюхи засалодипломыкупившие затёрли лицо дытыны! Потому ша пацанёнок без постановления суда не считается пропавшим?


журнашлюхи дыбилы...
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Так принято, что лица детей на любых фото в новостях затираются. Это не связано с постановлением суда - просто этические соображения.
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не знал... шо, тогда и на видео тоже?
но нипанимаю... затереть лицо - и как это будет выглядеть?


тогда те кто придумали эти "этические соображения" - или дебилы, или гейропейские педерасты с лицами ромской национальности...
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Речь идет не о кино, развлекательном контенте или рекламе - на указанном вами примере затертое лицо выглядело бы глупо.

Как правило, лица детей принято затирать, когда речь идет о репортажах связанных с криминалом или ЧП.
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ХА. Вспомнилось, как я малой решил к матери на работу с"ездить Ну и расплатился в автобусе 5 Египетскими миллимами (отец в ОАЕ служил). Далее история ясна. Высадили возле милиции и часа через 4 передали маме. Сколько я выгреб не помню. Но душевно. Недели две мама не давала конфеты и жуйки. Моя первая валютная интервенция.
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Добрая навіна, па дупе што-ці надаваць гэтаму юнаму вандроўнiку ?, а ў нас, у Белавежскай пушчы год таму знік
на сакрэтнай дарозе для чыноўнікаў (ёсць у нас i такiя!)
10-і гадовы Максим Мархалюк, хлопчыка так і не знайшлі, уся краіна на вушах стаяла :Глядзець трэба за малымі мамкам і татам
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і де ж ти бовталось, дитятко ! ))) Знайшли, і слава Богу! Молодці.!
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Думаю що років через тридцять цей малий мандрівник полетить на марс
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Делать больше нечего...
Думаю, через 30 років людство порозумнішає. 3-річного хлопчика, який зник два дні тому на Чернігівщині, вдалося знайти живим і неушкодженим, - поліція - Цензор.НЕТ 2441
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия3-летнего мальчика, пропавшего два дня назад на Черниговщине, удалось найти живым и невредимым, - полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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