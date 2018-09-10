 Доброволец Кириченко, освобожденный из тюрьмы "ДНР", вручил Порошенко созданную во время пленения подпольную газету "Тюремный укроп". ФОТОрепортаж

Об этом глава государства написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Тюремный укроп" - отныне самая дорогая для меня газета. Экземпляр самиздата, полученный от Алексея Кириченко, - это свидетельство несокрушимости духа украинцев, которые противостоят российской агрессии. Газета будет храниться в моем кабинете, где ее смогут увидеть дипломаты и иностранные гости, которые прибывают с визитом в Украину", - отметил Порошенко.

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Напомним, освобожденный из плена боевиков на Донбассе украинский военный Алексей Кириченко вчера в Виннице подарил Президенту самодельную газету, которую тайно рисовал в Макеевской колонии. Самиздат он назвал "Тюремный укроп", а выпуск — "пилотно-подпольным".

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Напомним, Цензор.НЕТ публиковал материал об освобождении Кириченко из плена: "Последний защитник Саур-Могилы из отряда Гордийчука Алексей Кириченко вернулся из плена".