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Все про:газета (86) Порошенко (15375) Кириченко Алексей (1)

 Доброволец Кириченко, освобожденный из тюрьмы "ДНР", вручил Порошенко созданную во время пленения подпольную газету "Тюремный укроп". ФОТОрепортаж

Президент Украины Петр Порошенко пообещал сохранить подаренный ему в Виннице экземпляр самиздата "Тюремный укроп".

Об этом глава государства написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Тюремный укроп" - отныне самая дорогая для меня газета. Экземпляр самиздата, полученный от Алексея Кириченко, - это свидетельство несокрушимости духа украинцев, которые противостоят российской агрессии. Газета будет храниться в моем кабинете, где ее смогут увидеть дипломаты и иностранные гости, которые прибывают с визитом в Украину", - отметил Порошенко.

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Напомним, освобожденный из плена боевиков на Донбассе украинский военный Алексей Кириченко вчера в Виннице подарил Президенту самодельную газету, которую тайно рисовал в Макеевской колонии. Самиздат он назвал "Тюремный укроп", а выпуск — "пилотно-подпольным".

Доброволец Кириченко, освобожденный из тюрьмы ДНР, вручил Порошенко созданную во время пленения подпольную газету Тюремный укроп 01

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Доброволец Кириченко, освобожденный из тюрьмы ДНР, вручил Порошенко созданную во время пленения подпольную газету Тюремный укроп 02
Доброволец Кириченко, освобожденный из тюрьмы ДНР, вручил Порошенко созданную во время пленения подпольную газету Тюремный укроп 03
Доброволец Кириченко, освобожденный из тюрьмы ДНР, вручил Порошенко созданную во время пленения подпольную газету Тюремный укроп 04

Напомним, Цензор.НЕТ публиковал материал об освобождении Кириченко из плена: "Последний защитник Саур-Могилы из отряда Гордийчука Алексей Кириченко вернулся из плена".

Источник: https://censor.net.ua/p3085300
 
   
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А что Порох подарил Солдату? Застой реформ и "воз и ныне там"?
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это такое жывотное, как ты
срет в каментах о том чего не знает
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ну извини, дорогой, на такие словищи, у меня комментария не будет. Они говорят сами за себя.
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аргументов у тебя с самого начала небыло
один вонизм кацапский
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Доброволец Кириченко, освобожденный из тюрьмы "ДНР", вручил Порошенко созданную во время пленения подпольную газету "Тюремный укроп" - Цензор.НЕТ 1312 I Ka 538a282a

А что Порох подарил Солдату? Застой реформ и "воз и ныне там"?
10.09.2018 00:59

(повтор заспамленного порохоботом Otec поста).
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Ни на что не намекаю, никого не рекламирую... Но вот она, народная поддержка, в отличии от всяких рейтингов.
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выглядит, как казённая встреча. Порох по-максимуму выжимает пиар из освобожденных украинских пленников. Жена Порошенко и вовсе глядит на Солдата коброй, imho.
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кого епет твое мнение????
ты откуда?
жывотное?
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Автор статті, поясни будь-ласка, оцей папірець з нісенітницями має викликати гордість чи огиду?
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Дивись про що солдати в полоні думають, який світогляд у українського солдата.
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ти вали до кацапів й посидить на підвалі пару місяців. розкажеш нам.
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а, то стану потім героєм і депутатом, буду сидіти в Раді і як і інші колеги з носа бульки пускати.
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гастробайтер)))
на параше ты будеш сидеть и бульки пускать))))
вояка бля
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Ти на дивані такий сміливий, хоча б носа висунув надвір.
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Слово, которое ты пытаешься выговорить пишется гастарбайтер (Gastarbeiter).
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это ты попутал хлев свой и ресурс украинский
откуда ты?
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вижу обучен грамоте?
так это не меняет ничего
стадо ваше тут пасется?
может к себе почухаете, грамотеи?
в стойло
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подожди чуток - кацапы под укр. флажками еще набегут. На них и кидайся. Доброволец Кириченко, освобожденный из тюрьмы "ДНР", вручил Порошенко созданную во время пленения подпольную газету "Тюремный укроп" - Цензор.НЕТ 1334
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начнем с антанты
а со своими гнидами продолжим
новичка понюхай сходи поначалу
вы кацапа любите, он деньги дает
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Ну ты забавный - как щенок кусачий. Я ж говорю - повникай сперва, прежде, чем писать.
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я в гамно не вникаю
это вашы преференции
сначала вникаете в гамно
а потом говорите шо не воняет
и зачем тебе чужая страна?
а тем более что в ней происходит?
нахрена тычете свой пятак в чужой дом?
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ого
шож так каменты режут???))))
шотакое?))))
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Не стоит ли тебе остыть и осмотреться?
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не тибе, свинья антанская
меня поучать
ты само ходи и под ноги смотри
предателей не кормят долго
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ти думаєш про гастроном і про онанізм, або ж неграмотний. А вважаючи на твою гіперактивність - то тобі треба подумати про статевого партнера, щоб статеві гормони в голову не надто били.
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да куда нам)))
само чмо американское выписывает)))
сидиш на волфарде и в муку бздишь
грамотей)))
незнаеш где мои носки? случайно?
со вчерашнего дня ищу
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від насморку вилікуйся - відразу знайдеш.
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это у тебя фраза из красногвардейского или австро-венгерского лексикона первой мировой - "свинья антантская"? Доброволец Кириченко, освобожденный из тюрьмы "ДНР", вручил Порошенко созданную во время пленения подпольную газету "Тюремный укроп" - Цензор.НЕТ 2958
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шото не то???
такая ваша доля предателей
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Не знаю, для чого пускати у друк провокаційні статті, щоб потім на них різати коменти. Там десть половина описує глупість, четверть - взагалі ні про що, і може четверть якісь події описує. Відповідно, які ж коменти чекати? Яке питання - така й відповідь, звичайно.
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Молодец доброволец что не сдался в застенках этих нелюдей ... и это конечно его право расстаться с мрачными вомпоминаниями о том, плюс вероятно получить за это хорошие деньги...тем более что это Пете не поможет!!!
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Яка зрада....символічно, що ботоксна потвора ні разу не зустрілась з воїнами ЗСУ.
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Ну что, барыгоботное, проксю уже сменил и начал с поставки спама на мой первый пост? Запалился, не?
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где вы беретесь?
уроды под тряпками разных стран
а ну быстро на пальму, вам завтра на работу, предатели
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так і скажи, бажаю вам, щоб у кожній хаті Гарантом воняло.
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каждая хата и без вонючек
навроде тебя разберется
ты чего свой пятак суеш в чужую хату?
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Цензор.НЕТФотоОбществоДоброволец Кириченко, освобожденный из тюрьмы "ДНР", вручил Порошенко созданную во время пленения подпольную газету "Тюремный укроп". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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