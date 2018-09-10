 Доброволец Кириченко, освобожденный из тюрьмы "ДНР", вручил Порошенко созданную во время пленения подпольную газету "Тюремный укроп". ФОТОрепортаж

Об этом глава государства написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Тюремный укроп" - отныне самая дорогая для меня газета. Экземпляр самиздата, полученный от Алексея Кириченко, - это свидетельство несокрушимости духа украинцев, которые противостоят российской агрессии. Газета будет храниться в моем кабинете, где ее смогут увидеть дипломаты и иностранные гости, которые прибывают с визитом в Украину", - отметил Порошенко.
Напомним, освобожденный из плена боевиков на Донбассе украинский военный Алексей Кириченко вчера в Виннице подарил Президенту самодельную газету, которую тайно рисовал в Макеевской колонии. Самиздат он назвал "Тюремный укроп", а выпуск — "пилотно-подпольным".
Напомним, Цензор.НЕТ публиковал материал об освобождении Кириченко из плена: "Последний защитник Саур-Могилы из отряда Гордийчука Алексей Кириченко вернулся из плена".
срет в каментах о том чего не знает
один вонизм кацапский
А что Порох подарил Солдату? Застой реформ и "воз и ныне там"?
10.09.2018 00:59
(повтор заспамленного порохоботом Otec поста).
ты откуда?
жывотное?
на параше ты будеш сидеть и бульки пускать))))
вояка бля
откуда ты?
так это не меняет ничего
стадо ваше тут пасется?
может к себе почухаете, грамотеи?
в стойло
а со своими гнидами продолжим
новичка понюхай сходи поначалу
вы кацапа любите, он деньги дает
это вашы преференции
сначала вникаете в гамно
а потом говорите шо не воняет
и зачем тебе чужая страна?
а тем более что в ней происходит?
нахрена тычете свой пятак в чужой дом?
шож так каменты режут???))))
шотакое?))))
меня поучать
ты само ходи и под ноги смотри
предателей не кормят долго
само чмо американское выписывает)))
сидиш на волфарде и в муку бздишь
грамотей)))
незнаеш где мои носки? случайно?
со вчерашнего дня ищу
такая ваша доля предателей
уроды под тряпками разных стран
а ну быстро на пальму, вам завтра на работу, предатели
навроде тебя разберется
ты чего свой пятак суеш в чужую хату?