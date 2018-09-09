 Украинка предлагала пограничникам 2000 чешских крон, чтобы проехать в Польшу с сыном без нотариально заверенного согласия отца. ФОТО

Сегодня утром у гражданки Украины, которая ехала со своим 11-летним сыном через пункт пропуска "Краковец", не оказалось нотариально заверенного согласия родителя на выезд ребенка за границу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
Женщина попыталась заплатить 2000 чешский крон, чтобы изменить решение пограничников об отказе в выезде несовершеннолетнего за пределы страны. Правоохранители задокументировали правонарушение.
В Нацполицию направлены уведомления об обнаружении признаков уголовных преступлений по статьям 358 и 369 УК Украины.