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 Украинка предлагала пограничникам 2000 чешских крон, чтобы проехать в Польшу с сыном без нотариально заверенного согласия отца. ФОТО

На границе Польшей пограничники остановили 44-летнюю женщину, которая пыталась незаконно вывезти из Украины мальчика.

Сегодня утром у гражданки Украины, которая ехала со своим 11-летним сыном через пункт пропуска "Краковец", не оказалось нотариально заверенного согласия родителя на выезд ребенка за границу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

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Женщина попыталась заплатить 2000 чешский крон, чтобы изменить решение пограничников об отказе в выезде несовершеннолетнего за пределы страны. Правоохранители задокументировали правонарушение.

В Нацполицию направлены уведомления об обнаружении признаков уголовных преступлений по статьям 358 и 369 УК Украины.

Украинка предлагала пограничникам 2000 чешских крон, чтобы проехать в Польшу с сыном без нотариально заверенного согласия отца 01

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Украинка предлагала пограничникам 2000 чешских крон, чтобы проехать в Польшу с сыном без нотариально заверенного согласия отца 02

Источник: https://censor.net.ua/p3085297
 
 
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Так тепер згоди іншого з батьків ніби й не потрібно. Бо безпрєдєл шоколадний...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУкраинка предлагала пограничникам 2000 чешских крон, чтобы проехать в Польшу с сыном без нотариально заверенного согласия отца. ФОТО
 
 
 
 
 
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