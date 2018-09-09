 Украинка предлагала пограничникам 2000 чешских крон, чтобы проехать в Польшу с сыном без нотариально заверенного согласия отца. ФОТО

Сегодня утром у гражданки Украины, которая ехала со своим 11-летним сыном через пункт пропуска "Краковец", не оказалось нотариально заверенного согласия родителя на выезд ребенка за границу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

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Женщина попыталась заплатить 2000 чешский крон, чтобы изменить решение пограничников об отказе в выезде несовершеннолетнего за пределы страны. Правоохранители задокументировали правонарушение.

В Нацполицию направлены уведомления об обнаружении признаков уголовных преступлений по статьям 358 и 369 УК Украины.

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