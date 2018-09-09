 "ЛНР" готова передать Украине 44 заключенных, осужденных до 2014 года, - террорист Ведмеденко. ФОТОрепортаж

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на подконтрольный террористам портал ЛИЦ.
На встрече также присутствовала представитель "ЛНР" в рабочей группе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену пленными Ольга Кобцева и председатель Межведомственной комиссии "По вопросам передачи осужденных до 2014 года, отбывающих наказания в учреждениях исполнения наказания (УИН) МВД ЛНР в исправительные учреждения на территории Украины", "первый заместитель главы МВД ЛНР" Роман Ведмеденко.
Ведмеденко подтвердил Фришу, что в рамках комиссии были рассмотрены заявления осужденных, "по 44 из них принято решение о готовности передать их на территорию, подконтрольную Украине".
Президент окончательно отменил "закон Савченко" Президент Петр Порошенко подписал отмену так называемого «закона Савченко». Теперь решение, подписанное главой государства, должно быть опубликовано в официальном издании Верховной Рады и на следующий день вступит в силу.17 июн. 2017 г.
(они интересно сами попросились...или ...)
если - да...то им государство еще и компенсацию за пересидку должно будет,
ибо хрен знает сколько они до "срока" в СИЗО парились...
на террористов, Украина будет менять пленных....
Разве дебилов поймёшь...