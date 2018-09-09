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 "ЛНР" готова передать Украине 44 заключенных, осужденных до 2014 года, - террорист Ведмеденко. ФОТОрепортаж

Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ Тони Фриш встретился с заключенными Суходольской исправительной колонии, осужденными до 2014 года, изъявившими желание перевестись для отбывания остатка срока в Украину.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на подконтрольный террористам портал ЛИЦ.

На встрече также присутствовала представитель "ЛНР" в рабочей группе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену пленными Ольга Кобцева и председатель Межведомственной комиссии "По вопросам передачи осужденных до 2014 года, отбывающих наказания в учреждениях исполнения наказания (УИН) МВД ЛНР в исправительные учреждения на территории Украины", "первый заместитель главы МВД ЛНР" Роман Ведмеденко.

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Ведмеденко подтвердил Фришу, что в рамках комиссии были рассмотрены заявления осужденных, "по 44 из них принято решение о готовности передать их на территорию, подконтрольную Украине".

ЛНР готова передать Украине 44 заключенных, осужденных до 2014 года, - террорист Ведмеденко 01
ЛНР готова передать Украине 44 заключенных, осужденных до 2014 года, - террорист Ведмеденко 02

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ЛНР готова передать Украине 44 заключенных, осужденных до 2014 года, - террорист Ведмеденко 03
ЛНР готова передать Украине 44 заключенных, осужденных до 2014 года, - террорист Ведмеденко 04
ЛНР готова передать Украине 44 заключенных, осужденных до 2014 года, - террорист Ведмеденко 05
ЛНР готова передать Украине 44 заключенных, осужденных до 2014 года, - террорист Ведмеденко 06

Источник: https://censor.net.ua/p3085292
 
 
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 Топ комментарии
 
Цікаве питання, але наявність судимості не лишає їх українського громадянства, хоча вони звісно могли піти в армію линири, але не пішли.
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Это тот среди них, шо с яйцами? Сто пудов!
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Слева который? Так это ж редчайший кадр!
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а при чем тут Украина? тут банальные торги и дговорняки по сотням видов сотрудничества
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Цікаве питання, але наявність судимості не лишає їх українського громадянства, хоча вони звісно могли піти в армію линири, але не пішли.
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А почему бы не пойти и сразу втикты к нашим? Желательно со снятым скальпом какого-нибудь лугандона. Разве это не логично?
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Втікти з в'язниці завжди логічно, але це виняткові випадки, потребує дуже великих ресурсів для життя під легендою, того же вову мавзолейного декілька країн утримували.
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Втікти не з в'язниці, а з армії Линиер
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А, не зрозумів, хто знає на що здатні ті орки, раптом спочатку замажуть кров'ю, що потім робити?
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Эта диллема была обговорена и раскрыта в "Вечном зове". Что лучше? Набычится и погибнуть в концлагере как настоящий несгибаемый комуняк. Или сбежать и завалить кучу немцев
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А хто про це знає,чи були вони у армії Пуйла,чі ні?
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Ніхто, а що презумпцію вже відмінили? Маєте факти, то повідомте кого треба.
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Кого треба?У Славьянську Штепа гуляє на волі,кому повідомити?
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А Штепа в якому званні в армії була, хоча тут згоден, її є за що посадити.
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В принципе- все верно. Тока один вопрос: а зачем им было идти в эту армию??? Вот зачем, если они всё сразу просчитали и схавали: по закону Савченко им выгоднее еще на зоне потоптаться... А потом- ну, мы видим именно это ПОТОМ...
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Ну у нас теж час від часу виходят з в'язниці, ніхто ж цим не забороняє жити далі.
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Это- верно. Одновременно- таки шо-то очень не нравится. Как-никак менее 4-х лет там никто не отсидел, так? Ну, ладно... а если таки к ним этот закон Савченко применят? А если оптом? хотя, так, по идее- статься не должно. Во, война-войнушка, блин! Хрен понять!
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А ти задай собі питання, може закон Савченко діє в Луганську?
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Не пытаюсь даже. Вот честно. Это- очень странный закон. Потому, я о нем старался никогда не думать. Бо можно додуматься, до нехорошего...
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У нас часто показывают советские фильмы, так были такие "птенчики Керенского", как объясняли большевики - на волю были выпущены (досрочно и в нужный момент!) убийцы, насильнники и т.д. и т.п. для дестабилизации обстановки в стране. Было или не было такого - не узнавал...
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А что так называемые "ЛeНeРe" уже украинская власть признала что с ними прямые переговоры проводят?
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так там не украинская власть а ОБСЕшники с террами договариваются
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Прямые переговоры с орками не проводятся...
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Нахрена они нужны, верните военных и тех кто за украинскую позицию в подвалах сидит.
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Какой-то сюр... Получается они щас к нам прибудут, тута им быстренько закон Савченко, на подпись. Ну и всё. У нас появится ещё 44 полноправных члена общества. Среди них убийц- хоть не больше, чем сорок? Ну и на том спасибочки. От остальных полноправных сограждан.
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Отмена закона Савченко
Президент окончательно отменил "закон Савченко" Президент Петр Порошенко подписал отмену так называемого «закона Савченко». Теперь решение, подписанное главой государства, должно быть опубликовано в официальном издании Верховной Рады и на следующий день вступит в силу.17 июн. 2017 г.
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бачу што гэтая жанчына трохі чымсьці зьдзіўлена - твар не зусім звычайны...
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СБУ сотрудничает с ФСБ, поэтому кремлевские агенты влияния Медведчук, Новинский, Шуфрич в Украине, под надежной защитой. - Стапан Хмара ВИДЕО
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Подписание Тимошенко газового контракта - предательство Украины - Степан Хмара.
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а чего до...2014...а давайте и до 2000...и пожизненных...
(они интересно сами попросились...или ...)
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Сами, тезка! Сами! Они всё схавали, бо не лохи, хитрые. Я выше высказался...
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а закон савченко еще действует?
если - да...то им государство еще и компенсацию за пересидку должно будет,
ибо хрен знает сколько они до "срока" в СИЗО парились...
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Таке враження що читаєш пости мерців, як метелики на вогонь, непотріб.
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Вот этот НИК, который Новососия-Косилка- мне известен давно, не менее 4-х лет. Это- мариупольский черт. Давно его футболят. Везде футболят. У него, по идее- крыша съехала, по серьезному. Бо, уже два года назад он третий адрес в рашке менял, о чем и отписывался. Запомнил я его.
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Взагалі то я таких розумію, не розподіляю їх погляди, а розумію, в них дах поїхав на руськості з телевізора, а їх з розмаху в реальність.
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Готова передавать - пускай передает... Без всяких дополнительных условий и не в форме обмена, естественно, или пусть остаются досиживать в лугандоне...
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До 2014? Можете ними хоч печі топить. Ваша ж уголовщина. Хлопців наших віддавайте, бо вже зрозуміли, скоти, що ласти вам вже склеїли. Очистіть душу.
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Откуда вы знаете? По этапу отправляют заключённых из разных мест в разные места. Может там националисты с западной Украины сидят? Патриоты.
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До 2014, в лугандоні, з західної Україні? За що?!! І як?!!
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Нормальна практика, розподіляли по статтям і типу колоній.
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Так ми ж про імбецилів. Яка там практика?
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Захопили шахти з біндерівськими прапорами?
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пусть отдают, не менять же их на террористов....
на террористов, Украина будет менять пленных....
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Забрать только тех, кто родом из неоккупированных территорий, остальные нахрен не нужны.
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Молодец, Отёк, вот видишь, как только не оплёвываешь Тимошенко - сразу трезвые мысли постишь. Лайкаю!
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Странным делом занялось ОБСЕ. И собственно, по какому мандату они сунули свои рыльца в эти дела и соучавствуют в этом сепарском спектакле?
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Кіллера Болотскіх ,що убив Щербаня,також передадуть?Це важливо.А то косата надіється,що суду над нею за замовлення убивства Щербаня (лазоренко:юля заплатіт),не буде.
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Правда в том, что когда Паша Лазаренко погорел, Кучма стал прессовать Юлю на всю мощь, чтобы закрыть надолго и забыть о ней (собственно, из-за чего она и поперла в политику - чтобы не сесть).И в это же время судили киллеров Щербаня. И вот тогда, если бы Юля была причастна и у прокуратуры были бы ХОТЬ КАКИЕ-ТО улики, Кучма не упустил бы этот золотой шанс! Но улик по ходу не было. А теперь, конечно же, гениальный пгокугог, заполучив Болотских - может уговорить его "пойти на сделку" со следствием, скостить ему срок, а он укажет на Юлю, как на заказчика. Такая задумка в вашем лагере? Да?
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Чому косата уникає досудового слідства?Чому вана боялась давати покази в судді Царевич,якщо вана невинна?
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Короче. Если Юля убила Щербаня - хай она станет президентом и поубивает всех, кто гнобит нэньку Украину. Пиночет в юбке. Ты за? Или будем дальше возиться с этим говном? Кто-то должен вычистить Авгиевы конюшни!
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Місце убивці на нарах,а не в кріслі президента.
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Какая глупость. Как раз через убийство или убийства чаще всего захватывают власть. Даже в самой примерной демократии. Например Порошенко. Мы же не знаем кто расстрелял Небесную сотню. Значит Порошенко что-то от нас скрывает.
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А ванавсевкрала знову? Брехати не буду, ванасучкаблохвсевкрала . От так втулити юльку до любого обговорення може тільки тупий мінстець.
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Очередной лживый фейк на Россия 24 : 9 сентября 2018. 20:21 . США ударили по Сирии запрещенными фосфорными боеприпасами 😂😂😂😂😂😂
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Доказательство в виде фотографии можно найти на страницах Russian's top lies about Ukraina четырёхлетней давности...
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Главное - никаких документов с аббревиатурами ЛуганДона не подписывать. Людей принять, а сопровождающих послать нах.
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Соевые это те, которые вместо шоколада Рошен едят подделки или эрзац-шоколад?
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Людей серед цих в'язнів буде мало, або взагалі відсутні. Але Україна вимушена їх прийняти, бо вони громадяни України. Прийдеться займатися кожним, кого передадуть.
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кто вымушуе Украину забирать эти отбросы?
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Я написав, що закон і їх громадянство.
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Закон за яким їх осудили, закон за яким вони мають права громадян України - Конституція...
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В лнр не хотят кормить уголовников? Теперь Украина будет их холить и лелеять...
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еще и в нову полицию очьень важьно определит, чтобы дамбасское зэчье жыло по новому.
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Это самоопределившаяся нация, которая отличается от нации днр, но почему-то с бурятами у них кровное родство как и у нации днр...
Разве дебилов поймёшь...
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Оставьте их себе. Судя по срокам там одни сидят по особо тяжким
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Совковых зэков сами кормите, нищеброды дамбаские
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Може це вбивці, рецидівисти, іище їх накручували 4 роки в інфопросторі російському.
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Цензор.НЕТФотоОбщество"ЛНР" готова передать Украине 44 заключенных, осужденных до 2014 года, - террорист Ведмеденко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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