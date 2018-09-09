 "ЛНР" готова передать Украине 44 заключенных, осужденных до 2014 года, - террорист Ведмеденко. ФОТОрепортаж

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на подконтрольный террористам портал ЛИЦ.

На встрече также присутствовала представитель "ЛНР" в рабочей группе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену пленными Ольга Кобцева и председатель Межведомственной комиссии "По вопросам передачи осужденных до 2014 года, отбывающих наказания в учреждениях исполнения наказания (УИН) МВД ЛНР в исправительные учреждения на территории Украины", "первый заместитель главы МВД ЛНР" Роман Ведмеденко.

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Ведмеденко подтвердил Фришу, что в рамках комиссии были рассмотрены заявления осужденных, "по 44 из них принято решение о готовности передать их на территорию, подконтрольную Украине".





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