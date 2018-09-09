 Схрон взрывоопасных предметов обнаружен в частном домохозяйстве на Донетчине, его владелец находится в ОРДЛО, - Нацполиция. ФОТО

"Изъято два реактивных противотанковых гранатомета РПГ-22, два выстрела к ручному противотанкового гранатомету РПГ-7, восемь осколочных гранат с запалами к ним, три вышибных заряда, один - окопного разрыва и более двух килограммов тротила", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Нацполиции.

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По предварительным данным, хозяин дома находится на временно оккупированной территории. Получив оперативную информацию, что он хранит боеприпасы, полицейские провели ряд неотложных мер.

Схрон находился в хозяйственной постройке.