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Все про:взрывчатка (612) Нацполиция (8125) Донецкая область (4065)

 Схрон взрывоопасных предметов обнаружен в частном домохозяйстве на Донетчине, его владелец находится в ОРДЛО, - Нацполиция. ФОТО

В рамках спецмероприятий по противодействию незаконному обороту оружия и взрывчатки полицейские провели обыск в доме 52-летнего жителя Красногоровки Донецкой области.

"Изъято два реактивных противотанковых гранатомета РПГ-22, два выстрела к ручному противотанкового гранатомету РПГ-7, восемь осколочных гранат с запалами к ним, три вышибных заряда, один - окопного разрыва и более двух килограммов тротила", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Нацполиции.

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По предварительным данным, хозяин дома находится на временно оккупированной территории. Получив оперативную информацию, что он хранит боеприпасы, полицейские провели ряд неотложных мер.

Схрон находился в хозяйственной постройке.

Схрон взрывоопасных предметов обнаружен в частном домохозяйстве на Донетчине, его владелец находится в ОРДЛО, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/p3085284
 
   
 Топ комментарии
 
Мабуть в окупантів зарплатню вже набоями видають...Вислав "валюту" жінці на комуналку...
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интересно живем владелиц лугандонит , а владения хунта забрать не спешит? Тешит себя Петиными маразмами .... что они же наши ? Схрон взрывоопасных предметов обнаружен в частном домохозяйстве на Донетчине, его владелец находится в ОРДЛО, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2537
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чего палиция оружием к жителей донецка не идёт
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Мабуть в окупантів зарплатню вже набоями видають...Вислав "валюту" жінці на комуналку...
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интересно живем владелиц лугандонит , а владения хунта забрать не спешит? Тешит себя Петиными маразмами .... что они же наши ? Схрон взрывоопасных предметов обнаружен в частном домохозяйстве на Донетчине, его владелец находится в ОРДЛО, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2537
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Нет у него уже никакого домохозяйства... Тюрьма...
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Вот зачем публиковать инфу, если хозяин сего барахла выехал? Чтобы соседи позвонили ему по телефону и сказали, чтобы он не приезжал? Сначала нужно задерживать, а уж потом публиковать.
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И шахтерскую пенсию ему выплатить своевременно. Украин же ему должна!
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А может мальчика и не было ???? Очень часто спецслужбы используют такие приемы в разных целях.
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навіть якщо не знайшли, все одно напишуть, що знайшли. Такий наказ головного редактора.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСхрон взрывоопасных предметов обнаружен в частном домохозяйстве на Донетчине, его владелец находится в ОРДЛО, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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