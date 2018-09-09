 Парад в КНДР: с размахом, но без ракет и выступления Ким Чен Ына. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столице Северной Кореи состоялся военный парад в честь 70-летия со дня образования государства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
В отличие от многих предыдущих торжеств, на этом параде не стали показывать баллистические ракеты. Это первый военный парад в Пхеньяне с начала переговоров с США о ядерном разоружении.
Власти Северной Кореи в этот раз постарались, чтобы на параде было больше представителей "мирных" профессий, чем обычно. Так, перед собравшимися прошли не только военные, но и строители, а также медработники. Всего к участию в торжественных мероприятиях было привлечено около 10 тысяч военнослужащих и десятки тысяч гражданских.
Крупные праздники в КНДР зачастую используются для демонстрации Пхеньяном военной мощи государства. Например, в честь 105-ой годовщины со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена в Пхеньяне прошел военный парад, на котором была продемонстрирована межконтинентальная баллистическая ракета нового типа.
Также в этот раз на параде не стал выступать лидер КНДР Ким Чен Ын. Он посетил торжества, говорить с согражданами не стал.
Напомним, 12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.
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А парад дійсно не варто проводити. Принаймні до моменту наявності достойних зарплат і пенсій.
А то живем як гопніки... Хороший понт (парад) дороже денег....
А в цей час солдатам знову прострочені харчі дають... І не сьогодні завтра знову це в пресу просочиться... Знову показово когось накажуть... І знову все по кругу... Парад - гнила їжа бійцям... І так доки не набридне...
И весь пост совок включая Эстонию, Польша. Воздух испортил высером. Клоун.
А с вами Алексами здесь вообще жизни не будет. ШАХТЕРЫ БЛИН!
А У ТЕБЯ ЧТО ЕСТЬ? Конец на хрене?
жуть
Только не лежи на диване. Труд продлит нашу жизнь друг.
Говорят , что она уже украдена у лбюдей....
При нормальной власти это все и можно возвратить по нормальным законам.
Скажи одне... Якого біса північні корейці бодували стадіони до чемпіонату світу з футболу в рашці, при цьому жили в бараках по 25 чоловік в вагончику і працювали по 12-14 годин... При зарплаті в 300 баксів в місяць... При чому на руки отримували лише їжу.. чому?