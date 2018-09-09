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Все про:КНДР (488) парад (418) Ким Чен Ын (106)

 Парад в КНДР: с размахом, но без ракет и выступления Ким Чен Ына. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Впервые за многие годы на торжествах в Пхеньяне не стали показывать ракетное оружие дальнего радиуса действия.

В столице Северной Кореи состоялся военный парад в честь 70-летия со дня образования государства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Парад в КНДР: с размахом, но без ракет и выступления Ким Чен Ына 01

В отличие от многих предыдущих торжеств, на этом параде не стали показывать баллистические ракеты. Это первый военный парад в Пхеньяне с начала переговоров с США о ядерном разоружении.

Парад в КНДР: с размахом, но без ракет и выступления Ким Чен Ына 02

Парад в КНДР: с размахом, но без ракет и выступления Ким Чен Ына 03

Власти Северной Кореи в этот раз постарались, чтобы на параде было больше представителей "мирных" профессий, чем обычно. Так, перед собравшимися прошли не только военные, но и строители, а также медработники. Всего к участию в торжественных мероприятиях было привлечено около 10 тысяч военнослужащих и десятки тысяч гражданских.

Парад в КНДР: с размахом, но без ракет и выступления Ким Чен Ына 04

Парад в КНДР: с размахом, но без ракет и выступления Ким Чен Ына 05

Крупные праздники в КНДР зачастую используются для демонстрации Пхеньяном военной мощи государства. Например, в честь 105-ой годовщины со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена в Пхеньяне прошел военный парад, на котором была продемонстрирована межконтинентальная баллистическая ракета нового типа.

Также в этот раз на параде не стал выступать лидер КНДР Ким Чен Ын. Он посетил торжества, говорить с согражданами не стал.

Парад в КНДР: с размахом, но без ракет и выступления Ким Чен Ына 06

Напомним, 12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.

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Источник: https://censor.net.ua/p3085261
 
 
 Топ комментарии
 
А мы должны на северную корею должны ориентироваться?
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Незнаю.Пока не победили ,парады не уместны.Деньги есть куда потратить.Лучше пару систем пво купить или сделать самим.
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у него на глобусе только Воронеж
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Чекаю завивання зради що КНДР найбідніша країна і що парад не потрібен, і гроші більше нікуди дівати.
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А мы должны на северную корею должны ориентироваться?
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А може вони орієнтуються на нас побачивши що і ми провели парад.
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Незнаю.Пока не победили ,парады не уместны.Деньги есть куда потратить.Лучше пару систем пво купить или сделать самим.
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Приказывают только таким как вы.Я свое мнение высказываю.
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а где ты приказ увидел? ))) или ты всё сказанное считаешь приказом?
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Дивна людина... Куди, куди, а на північну корею рівнятися?)
А парад дійсно не варто проводити. Принаймні до моменту наявності достойних зарплат і пенсій.
А то живем як гопніки... Хороший понт (парад) дороже денег....
А в цей час солдатам знову прострочені харчі дають... І не сьогодні завтра знову це в пресу просочиться... Знову показово когось накажуть... І знову все по кругу... Парад - гнила їжа бійцям... І так доки не набридне...
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В Мире есть только 3 парада. Первый конечно "в стране победителе раше", второй в КНДР, а третий у нас"стране "иловайскогокотла".
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??? А сколько стран на твоем глобусе? Про Канаду, США, Китай, Францию и другие страны ты конечно же ничего не слышал))).
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На моем глобусе примернр 200 стран. Назви столицы хоть половины? Ты дуб и центр вселенной в тебя на Банковой.
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В перечисленных мной странах проводятся военные парады (И еще пару десятков стран точно наберется). У тебя же парады проводятся только в 3-х. Так что дуб здесь явно не я.
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Ну конечно, а Франция, Китай, Индия, Саудовская Аравия.
И весь пост совок включая Эстонию, Польша. Воздух испортил высером. Клоун.
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В Эстонии около 2 миллионов , а в Киеве вместе с вами лугандонами 5 минимум.
А с вами Алексами здесь вообще жизни не будет. ШАХТЕРЫ БЛИН!
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Совок, блин!
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Смотри "блюхер" ! А в КНДР армия сильней и ракеты у их есть с атомными головками.
А У ТЕБЯ ЧТО ЕСТЬ? Конец на хрене?
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Страшно дивитися на північних корейців, худі та заморені, як з концтабору, жалюгідне видовище.
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Мумии хорошо сохраняются тысячелетиями!
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юнаки з півночі менші на зріст за своїх однолітків на півдні приблизно на 10 см..
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Какой же парад без баллистических ракет... Хотя бы "Точка- У" могла проехаться...
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оригінал відео на Ютюбі подивіться, там досить ракет, у т.ч. балістичних.
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)) кым был в ядах новичок. и не надев озк открыл личное письмо от хуйла, шо ему привезла валюха стаканяра,
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это как путешествие во времени - совок 40 лет назад
жуть
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юридически, совок сдох на 74 году жисти своей задрипанной. у корейцев спереди года 4 тоже есть ))
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Страна сумасшедших. Украина не лучше. Деньги на ветер.
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Нормальная страна Игорь, правители дебилы и воры.
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Для воров,нормальная. А для нормальных,помойная яма.Без выхода и просвета.
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Ты прав. Только один способ остался ВЕШАТЬ. Но тоже не поможет. Если 54% после смертей Майдана вешать начали? Кого бы они повесили? ДУМАЕШЬ ПОРОШЕНКА?
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Пи"дуй из помойной ямы, нормальный. В расею , например. Здесь воздух чище станет.
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Да не надо так уже духом падать. Ты занимайся любимым делом, имей -хобби.
Только не лежи на диване. Труд продлит нашу жизнь друг.
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Кто же их выбрал в правители? Инопланетяне?
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Они узурпировали СМИ.Богатство страны. И этого достаточно,чтобы выбирать себя самих.
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Имелось ввиду богатство материальное - заводы,недра и т.д. И подкрепленное своим телевидением ,радио и газетами. Чтобы вводить в заблуждение.
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Игорь! По конституции это все НАШЕ. Пррмышленность мы уже приватизировали(помнишь сертификаты которые десять гривен на базаре брать не хотели). Но у них еще есть надежда отобрать землю наших дедов и прадедов.
Говорят , что она уже украдена у лбюдей....
При нормальной власти это все и можно возвратить по нормальным законам.
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Совершенно верно. Произошла масштабная афера бывших партработников ,объединившихся с криминалом. Так как милиция после распада совка потеряла былое влияние и стала работать на побегушках у них. То есть,произошла грубейшая ошибка - не была проведена люстрация коммунистов бывших раннее у власти. Этим они и воспользовались. Захватив все и перекрасились.
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по ходу, вєлічайший геостратег всєх врємьон і народов Владімір Ботоксноє Солнишко й КНДР просрав піндозам
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Фубля! Совок,проплачений хуйлом!Голодні зомбаки! Це саме чекає на раіську...
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а что чучхейцы празднуют? может высадку кимирсена на солнце?
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Наверно! Можно дажже сказать хасиды.
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хасиды это в смысли особи щироукраинской реформаторско винницкой национальности?
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Винница-винница, дрипта-дтрипта, таам ца-ца! На трретьем месте после Умаи онаа!!
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Все корейцы худенькие, и только Ким чен ын толстенький.
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Я к вам голубым и лесбиянкам отношусь равнодушно. Вы итам СЕБЕ МУТИТЕ, ЧТО ХОТИТЕ! А уже как-то по старинке эбюаться буду.
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Мне лесбиянок жалко. Есть красивые а хренотенью щзанимаются. А эхтих шампанзе пидаров не жалко.
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Кто это слева? На южного корейца, вроде, не похож.
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Добре... Це все зрозуміло.
Скажи одне... Якого біса північні корейці бодували стадіони до чемпіонату світу з футболу в рашці, при цьому жили в бараках по 25 чоловік в вагончику і працювали по 12-14 годин... При зарплаті в 300 баксів в місяць... При чому на руки отримували лише їжу.. чому?
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Хоча ні .. не так... (Дочитав до середини тексту) знудило... В спам мишебрат.
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Нещасні люди і придурок чин пин сунь минь.
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В попередньому затертому коментарі було ".....На фоне улучшения уровня жизни удалось добиться полного исключения потребления человеческого мяса". .... і балістичні ракети на попередньому параді, а зараз немає. З"їли разом з ракетчиками? ЖААААХ. Йой, мамо рідна....
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомПарад в КНДР: с размахом, но без ракет и выступления Ким Чен Ына. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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