 Парад в КНДР: с размахом, но без ракет и выступления Ким Чен Ына. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столице Северной Кореи состоялся военный парад в честь 70-летия со дня образования государства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В отличие от многих предыдущих торжеств, на этом параде не стали показывать баллистические ракеты. Это первый военный парад в Пхеньяне с начала переговоров с США о ядерном разоружении.

Власти Северной Кореи в этот раз постарались, чтобы на параде было больше представителей "мирных" профессий, чем обычно. Так, перед собравшимися прошли не только военные, но и строители, а также медработники. Всего к участию в торжественных мероприятиях было привлечено около 10 тысяч военнослужащих и десятки тысяч гражданских.

Крупные праздники в КНДР зачастую используются для демонстрации Пхеньяном военной мощи государства. Например, в честь 105-ой годовщины со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена в Пхеньяне прошел военный парад, на котором была продемонстрирована межконтинентальная баллистическая ракета нового типа.

Также в этот раз на параде не стал выступать лидер КНДР Ким Чен Ын. Он посетил торжества, говорить с согражданами не стал.

Напомним, 12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.

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