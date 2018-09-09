 Легковушка врезалась в дерево на Донетчине: двое людей погибли. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте ГосЧС.

На месте происшествия спасатели выяснили, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево.

"В результате аварии два человека погибли, еще два пострадали. Спасатели с помощью бензореза срезали крышу автомобиля и деблокировали тела погибших", – говорится в сообщении.

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