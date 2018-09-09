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 Легковушка врезалась в дерево на Донетчине: двое людей погибли. ФОТО

Вблизи села Малиновка Донецкой области автомобиль влетел в дерево, в результате чего погибли два человека и еще два получили травмы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте ГосЧС.

На месте происшествия спасатели выяснили, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево.

"В результате аварии два человека погибли, еще два пострадали. Спасатели с помощью бензореза срезали крышу автомобиля и деблокировали тела погибших", – говорится в сообщении.

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Легковушка врезалась в дерево на Донетчине: двое людей погибли 01

Источник: https://censor.net.ua/p3085249
 
 
 Топ комментарии
 
Водитель, помни, правой ногой ты жмёшь на крышку своего гроба.-Старо, но актуально.
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Водитель не тот,кто любит скорость а тот кто любит жизнь.
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Проклятие президента Сирии Асада, не успел признать Абхазию, как: Глава правительства самопровозглашенной республики Абхазии погиб, возвращаясь из Сирии
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бензорізом розрізати машину? а що гідравлічних ножниць не було? Вони б ще померлих порізали на частини щоб витягнути! Зо це за ДСНС якщо в них немає гідравлічних інструментів? А Аваков замість спорядження для ДСНС купляє французькі вживані гелікоптери - ідіот!
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А откуда ты знаешь, что у них не было гидравлических инструментов?
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Проклятие президента Сирии Асада, не успел признать Абхазию, как: Глава правительства самопровозглашенной республики Абхазии погиб, возвращаясь из Сирии
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Водитель, помни, правой ногой ты жмёшь на крышку своего гроба.-Старо, но актуально.
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опять евробляхеры виноваты. Они дерево на дороге с еврономерами поставили. Правильно соевые?
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Дурнику, не правильно. Не соєві і не євробляхи тому виною. А МИ самі, тому, що виховали таке покоління водятлів.
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Водитель не тот,кто любит скорость а тот кто любит жизнь.
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не ці, часом, воїни?
"...Всього за минулу добу внаслідок бойових дій в районі проведення операції Об'єднаних сил було поранено одного військовослужбовця. Також вчора, близько 18:00, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє військовослужбовців Об'єднаних сил..."

Брифінг представника прес-центру ООС 09.09.2018 р.
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Росло одно чахлое дерево в степи и то на него наехали.От судьбы не уйдешь.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЛегковушка врезалась в дерево на Донетчине: двое людей погибли. ФОТО
 
 
 
 
 
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