 Легковушка врезалась в дерево на Донетчине: двое людей погибли. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте ГосЧС.
На месте происшествия спасатели выяснили, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево.
"В результате аварии два человека погибли, еще два пострадали. Спасатели с помощью бензореза срезали крышу автомобиля и деблокировали тела погибших", – говорится в сообщении.
"...Всього за минулу добу внаслідок бойових дій в районі проведення операції Об'єднаних сил було поранено одного військовослужбовця. Також вчора, близько 18:00, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє військовослужбовців Об'єднаних сил..."
Брифінг представника прес-центру ООС 09.09.2018 р.