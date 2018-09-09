 Мор живых существ в Роси продолжается месяц, и официальные причины до сих пор не обнародованы, - активисты. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает активистка, директор КП "ТРО "На хвилі Корсуня" Галина Добровольская.
"ТРЕВОГА! Сейчас в районе Стеблева дно Роси устлано полумертвой рыбой. Хилых раков люди собирают невероятно много!!! (...) Люди: будьте осторожны, когда вам предлагают купить раков. Мор живых существ в Роси продолжается МЕСЯЦ!!!, и официальные причины до сих пор не обнародованы", - написала она.
Тільки не треба думати, що всі причетні живуть в таких злиднях, що за подачку від власника-отруювача готові залишити своїх дітей та онуків без країни.
Может воспользуемся google переводчиком, а то в беларуском окончание какое-то другое для этого слова?
тобто небайдужі українці....
де вони? де?
в посадках по украине,
как и неукраинцы.
разницы нэт.
понятно какие,
известная защитниса бедных абиженных бизнисменав
александра кужель в раде запретила порверку заводов в течение 5 лет на предмет кто и что там производит.
в результате в енту реку течет красно-зелено-синяя вада с ентих заводов без очистных сооружений.
но зато предприниматили-бизнисмены счастливы - праверак нэт!!