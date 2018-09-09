EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Фоторепортаж, Технологии
  8837  43
Все про:рыба (141) Черкасщина (531) экология (998)

 Мор живых существ в Роси продолжается месяц, и официальные причины до сих пор не обнародованы, - активисты. ФОТОрепортаж

В районе Стеблева в Черкасской области дно реки Рось устлано полумертвой рыбой и раками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает активистка, директор КП "ТРО "На хвилі Корсуня" Галина Добровольская. 

"ТРЕВОГА! Сейчас в районе Стеблева дно Роси устлано полумертвой рыбой. Хилых раков люди собирают невероятно много!!! (...) Люди: будьте осторожны, когда вам предлагают купить раков. Мор живых существ в Роси продолжается МЕСЯЦ!!!, и официальные причины до сих пор не обнародованы", - написала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Массовый мор рыбы наблюдается в Ладыжинском водохранилище на Южном Буге. Из воды убегают даже раки. ВИДЕО

Мор живых существ в Роси продолжается месяц, и официальные причины до сих пор не обнародованы, - активисты 01
Мор живых существ в Роси продолжается месяц, и официальные причины до сих пор не обнародованы, - активисты 02
Мор живых существ в Роси продолжается месяц, и официальные причины до сих пор не обнародованы, - активисты 03
Мор живых существ в Роси продолжается месяц, и официальные причины до сих пор не обнародованы, - активисты 04
Мор живых существ в Роси продолжается месяц, и официальные причины до сих пор не обнародованы, - активисты 05
Мор живых существ в Роси продолжается месяц, и официальные причины до сих пор не обнародованы, - активисты 06
Мор живых существ в Роси продолжается месяц, и официальные причины до сих пор не обнародованы, - активисты 07

Источник: https://censor.net.ua/p3085245
 
 
 Топ комментарии
 
Щось злили падлюки у річку. Раки зовсім не живуть у брудній воді. Так само, як і йоржі. А от окуні, густирки тощо - більш витривалі.
 показать весь комментарий
 
это покращення от Петра Порошенко .............
 показать весь комментарий
 
Всім по.., бо на цьому баригам грошей не заробити, а лише втратити, оскільки вони самі винні у викидах. Відпочивають вони не в Україні та й не бачать для своїх дітей тут майбутнього.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Щось злили падлюки у річку. Раки зовсім не живуть у брудній воді. Так само, як і йоржі. А от окуні, густирки тощо - більш витривалі.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
это покращення от Петра Порошенко .............
 показать весь комментарий
 
 
............. та від тих, хо працює на якомусь підприємстві, яке скидає відходи в річку. Це ж не олігарх власноруч робить! Це - ті, кому олігарх платить.
Тільки не треба думати, що всі причетні живуть в таких злиднях, що за подачку від власника-отруювача готові залишити своїх дітей та онуків без країни.
 показать весь комментарий
 
 
Ну смешно рассуждаете - не олигарх делает... Олигарх главный и он за все должен отвечать на своем предприятии и за все нести наказание,если нет контроля и идет такой вред экологии. Олигархия -это главный бич Украины,потому что олигарх это не просто бизнесмен - это денежный мешок, который лезет в политику, покупает ее и через нее имеет себе выгоду, а на страну и народ ему наср-ть. Как можно такое не понимать?
 показать весь комментарий
 
 
Я как раз про то, как могут такого не понимать люди, работающие на олигарха! Их устраивает, что на олигархе главная ответственность, а деньги не пахнут?
 показать весь комментарий
 
 
О чём разговор!? "Пеця" вообще универсальный зонтик. Зрада может говорить о том, что Рада у Порошенко карманная и тут же у них зрада, что Порошенко уговаривает, шантажирует, подкупает Раду...
 показать весь комментарий
 
Да, кстати Пэдря равнодушно относится к экологии Украины ( и не только). При Пэдре прекратились практически проверки воздуха, воды, продуктов и вот результат- вымирает вся живность и люди.
 показать весь комментарий
 
 
Всім по.., бо на цьому баригам грошей не заробити, а лише втратити, оскільки вони самі винні у викидах. Відпочивають вони не в Україні та й не бачать для своїх дітей тут майбутнього.
 показать весь комментарий
 
 
А звичайні люди на виробництвах-забруднювачах хіба не працюють?! Чому їм по...? Туди приймають на роботу лише тих, у кого немає нащадків?
 показать весь комментарий
 
 
Треба не чекати, а збирати гроші на екологічну експертизу.
 показать весь комментарий
 
 
Барыжным экспертам ВЕРЫ НЕТ. Такие же лгуны, как и Вальцман.
 показать весь комментарий
 
 
А провести анализ рыбы и воды уже некому на Украине?!
 показать весь комментарий
 
 
Кажуть (дивись попередій пост), треба гроші збирати.
 показать весь комментарий
 
 
Звичайно, що треба гроші на незалежну експертизу. А вам треба брехню Мор живих істот у Росі триває місяць, і офіційні причини досі не оприлюднено, - активісти - Цензор.НЕТ 1093
 показать весь комментарий
 
 
Барыжным экспертам ВЕРЫ НЕТ. Такие же лгуны, как и Вальцман.
 показать весь комментарий
 
 
Я может неправильно понял слово "незалежну"?
Может воспользуемся google переводчиком, а то в беларуском окончание какое-то другое для этого слова?
 показать весь комментарий
 
В том то и проблема, что без денег сейчас уже никло и не почешется.
 показать весь комментарий
 
Точно також як і у Вінницької області на ладижінськом водосховищі ..І всім пох
 показать весь комментарий
 
Это все лирика... Пусть активисты определят, какие предприятия находятся выше по течению реки - это же явно не единичный слив...
 показать весь комментарий
 
 
Может, эти предприятия десятилетиями работают - и ничего не было. И вдруг такой мор! Слава богу и людям, в Азовском море уже ни хера нет, так что такие эксцессы просто невозможны! Зато памятник поставлен бычку не зря, при жизни, а теперь, оказывается, и посмертно. А предприятия 30 и более лет назад работали, еще как работали! А бычок и не только бычок был и еще как был!
 показать весь комментарий
 
Выловили, отбраконьерили и сожрали. А там хоть трава не расти.
 показать весь комментарий
 
 
В Ладижині те ж саме. .... А цим ублюдкам пофігу все. Вони червону рибу і омарів жеруть.
 показать весь комментарий
 
 
Пора начинать поить этой водой ублюдков, сбросивших отходы в реку!
 показать весь комментарий
 
причина та же что и мор рыбы в Ладыжинском водохранилище -деятельность компании МИРОНОВСКИЙ ХЛЕБОПРОДУКТ владельцем которой является партнер Вальцмана по дерибану бюджета Юра Косюк. Два года назад в Гайсыне на сахарном заводе принадлежащем херанту помыли оборудование и слили химикалии в речку Собь. тогда тоже вся рыба сдохла.
 показать весь комментарий
 
 
Белоцерковский шинный завод - кто ж ещё. И я уверен чемодан с взяткой уже ушёл на Банковую к потрошиной гниде, поэтому реакцию властей не ждите.
 показать весь комментарий
 
ну да в Черкассах и вы не догадываетесь что же это могло быть ???
 показать весь комментарий
 
Так Рада ж разрешила уже "дрова" продавать за бугор. Скоро сами без Карпат останемся.
 показать весь комментарий
 
При таком беспределе и безнаказанности будет не удивительно, если Украина останется не только без Крыма и Донбасса, но и без Карпат тоже.
 показать весь комментарий
 
какая то мразь типа Фирташа уничтожает природу.
 показать весь комментарий
 
а де ж це, так звані, "активісти"?
тобто небайдужі українці....
де вони? де?
 показать весь комментарий
 
 
А вы видели украинцев среди активистов? Там же одни евреи.
 показать весь комментарий
 
Save Ukraine же намекает ниже, что, чтобы стать активистом, необходимо удостоверение получить, а это из-за велосипедистов невозможно...
 показать весь комментарий
 
Это потому что украинцев - титульной нации в управлении Украиной нет. На всех руководящих постах исключительно евреи. Израиль 2.0 Патриотов, любящих свою Родину к управлению Украиной не подпускают. А тем,кто в любой момент готов сбежать в Израиль, тем только деньги нужны. Что им природа?
 показать весь комментарий
 
украинцы во львовах-закарпатиях точно так же вывозят лес и развозят-сваливают мусор
в посадках по украине,
как и неукраинцы.

разницы нэт.
 показать весь комментарий
 
А ты их видел? Сомневаюсь. Украинцев становится все меньше, их мало. Зато поганые морды - при власти и везде.
 показать весь комментарий
 
какие причины???
понятно какие,
известная защитниса бедных абиженных бизнисменав
александра кужель в раде запретила порверку заводов в течение 5 лет на предмет кто и что там производит.

в результате в енту реку течет красно-зелено-синяя вада с ентих заводов без очистных сооружений.

но зато предприниматили-бизнисмены счастливы - праверак нэт!!
 показать весь комментарий
 
Правлячий кагал постановив, щоби територія України скрізь стала схожою на Йорданську пустелю. Нічого живого, окрім тарганів, не повинно бути. Їм так подобається. Тому ліси вирубують, в річки ллють усе, що завгодно.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоФоторепортажМор живых существ в Роси продолжается месяц, и официальные причины до сих пор не обнародованы, - активисты. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх