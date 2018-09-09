 Мор живых существ в Роси продолжается месяц, и официальные причины до сих пор не обнародованы, - активисты. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает активистка, директор КП "ТРО "На хвилі Корсуня" Галина Добровольская.

"ТРЕВОГА! Сейчас в районе Стеблева дно Роси устлано полумертвой рыбой. Хилых раков люди собирают невероятно много!!! (...) Люди: будьте осторожны, когда вам предлагают купить раков. Мор живых существ в Роси продолжается МЕСЯЦ!!!, и официальные причины до сих пор не обнародованы", - написала она.

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