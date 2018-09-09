 На Дарнице пьяный водитель насмерть сбил женщину и уснул в кустах. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ВартаЕспресо".

В Дарницком районе столицы водитель "Шевроле Лачетти", двигаясь с улицы Ялтинской, на перекрестке улиц Вокзальной и Бориспольской не выбрал ни одной из улиц для маневра, на большой скорости пролетел перекресток и вылетел на тротуар.

В этот момент шла женщина около 50 лет, которую он вместе с железным забором снес на своем пути и пролетел еще около 10 метров, остановившись в "Садовом центре".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельное ДТП в Одессе: опубликовано имя и фотографии виновника трагедии - водителя BMW. ВИДЕО+ФОТО

Свидетели рассказали, что пытались спасти женщину, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Что касается водителя, то он, выйдя из машины, уснул среди туй и после прибытия полицейских, не понимая что случилось, начал искать свое авто.

Медики подтвердили факт смерти женщины, а также забрали в больницу с ушибами пассажирку "Шевроле".











