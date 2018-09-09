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 На Дарнице пьяный водитель насмерть сбил женщину и уснул в кустах. ФОТОрепортаж

В Дарницком районе столицы сильно пьяный водитель "Шевроле Лачетти" на большой скорости сбил женщину вместе с железным забором "Садового центра".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ВартаЕспресо".

В Дарницком районе столицы водитель "Шевроле Лачетти", двигаясь с улицы Ялтинской, на перекрестке улиц Вокзальной и Бориспольской не выбрал ни одной из улиц для маневра, на большой скорости пролетел перекресток и вылетел на тротуар.

В этот момент шла женщина около 50 лет, которую он вместе с железным забором снес на своем пути и пролетел еще около 10 метров, остановившись в "Садовом центре".

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Свидетели рассказали, что пытались спасти женщину, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Что касается водителя, то он, выйдя из машины, уснул среди туй и после прибытия полицейских, не понимая что случилось, начал искать свое авто.

Медики подтвердили факт смерти женщины, а также забрали в больницу с ушибами пассажирку "Шевроле".

На Дарнице пьяный водитель насмерть сбил женщину и уснул в кустах 01
На Дарнице пьяный водитель насмерть сбил женщину и уснул в кустах 02
На Дарнице пьяный водитель насмерть сбил женщину и уснул в кустах 03
На Дарнице пьяный водитель насмерть сбил женщину и уснул в кустах 04
На Дарнице пьяный водитель насмерть сбил женщину и уснул в кустах 05
На Дарнице пьяный водитель насмерть сбил женщину и уснул в кустах 06

Источник: https://censor.net.ua/p3085240
 
 
 Топ комментарии
 
Какой-то нефарт. Столько резонансных ДТП и как назло ни одной тебе евробляхи
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Пока не будет закона что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного(наркотического) опьянения лишать пожизненно прав и штраф так тысяч 70 а при гибели других лиц сажать не год .два а на пятнадцать лет с конфискацией ТС то толку не будет
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Скільки зараз баранів за кермом На Дарнице пьяный водитель насмерть сбил женщину и уснул в кустах - Цензор.НЕТ 6408
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Я удивляюсь сатанизму наших депутатов, которые это все наблюдают каждый день и тем не менее не ужесточают законы по пьянству за рулем. Просто это выходит уже за все рамки. Кровожадность депутатов сравнима с кровожадностью Путина. Их просто нужно уже выносить из Рады и прямо в тюрьму как минимум.
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Проезжал с утра в 6-30 эту аварию. Женщине очень сильно не повезло, что скажешь. Прохожих на улице практически не было. Снес, идиот аж 2 забора, выглядит все ужасно.
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Какой-то нефарт. Столько резонансных ДТП и как назло ни одной тебе евробляхи
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гугл в помощь.. а если сравнить % евроблях с законными, то статистика будет не меньше, ато и больше
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Та да, Вольцман. Ехал бы этот готовый в жопу синелоб на еврономерах, то не заснув, канешна, а утик бы аки заец на олимпийских играх
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"неопытный"- у бляхеров "опыта" побольше..
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Брехня! Реформы идут, экономика растет, инфляции нема. Гривна крепка как никогда. Нефиг тут агенто-кремлевски зрадофильствовать
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шкода, що перехожі не добили алкота на біологічні відходи
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посмотрел бы я на тебя - как бы ты его "убивал"-бы! в интернетах все такие смелые
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его даже на органы продать не получиться, разве что перемолоть на собачий корм
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Похмілля буде жорстким. В таких випадках жалкуєш що не вбився сам один.
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Ну это в зависимости у кого... Когда-то смотрел ролик, где судьица насмерть сбила человека на пешеходном переходе... Так она спокойно вышла и стала бампер салфеткой протирать от выделений простолюдина... Так что, как говорит Эль Кравчук, хто на що вчився...
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Пока не будет закона что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного(наркотического) опьянения лишать пожизненно прав и штраф так тысяч 70 а при гибели других лиц сажать не год .два а на пятнадцать лет с конфискацией ТС то толку не будет
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как самих себя пузатым пидорасам в количестве 450 штук посадить?
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самые правильные законе не действуют в стране где отсутствует правосудие..
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Пока эта сраная элита у власти такого закона не будет, ибо она вся пьяная и их охрана часто за рулём.
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будут ловить водителей жигулей и москвичей для показателей, бо мажоров ловить стремно
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питання риторичне, але ж - Коли ви вже понажираєтеся???!!!
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Этой стране поможет сухой закон. До сраки все эти штрафы и лишения.
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Этой стране поможет не сухой закон, а жесткое наказание всяких продажных судей, ментов, прокуроров и всех тех кто должен блюсти Закон. Почему эти твари садятся за руль в таком состоянии? Да потому, что нет наказания за это! А что мы видим? Ну убил, ну арестуют, ну посижу пару дней пока богатые родственнички бабла не занесут продажным ментам, прокурорам и судьям. И на этом все закончится. Причина то в нас самих, мы терпим этот беспредел и ничего не делаем.
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Этой стране поможет только мадам петля и мадам гильотина для всех власть имущих без исключения. А байки про то, что выборы что-то поменяют - хрень это.
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Все будетпо шаблону-стало плохо,выпил лекарство спиртосодержащей,и вообше окажется что человек очень больной и ехал в больницу
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Мозаичная эпилепсия, не исключающая вождение автомобиля...
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Кстати да, место аварии как раз доказывает, что чел ехал на Красный хутор в больничку)))
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Нужны реальные сроки,и не только за аварии, сел пьяным за руль-получи..
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Людина випила з горя, не витримавши наруги Лоліти над Україною...
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Але ж мізків коли немає, то ні за які гроші не купиш. Можливо те, що піднявши першу чарку, додому чолов'яга повинен був на таксі їхати. Але, коли грамів 500 - 700 закинув за ворот, то мізок (глумлива частинка його) вимикається зовсім і працюють фізичні інстинкти. От тут саме страшне; воно стає абсолютно не кероване. Може на ключ, та летіти на автопілоті. Ну а далі, результат скоріш за все одинаковий.
Як з такими боротись? Такі по перше не мають права мати водійських посвідчень, по друге - примусове обслідування.
Як показали результати одного приватного роботодавця, то саме вірне перевірити людину, це дати йому випити стакан горілки і наглядати за його хмільною поведінкою. Зачасте буває, що тверезий, просто янголок, а перехиливши чарку - звіріє.
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Довічне позбавлення права кермування за алкоголь + мінімум декілька років тюрми автоматично.
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Эта мразь должна сидеть пожизненно, а не несколько лет тюрьмы.
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Это вроде Здолбунивская. Забить, сука, уепка ногами
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После всех, - каждодневных - новостей - понимаешь: в стране таки война по всей территории. Жертв становиться всё больше с каждым днём.
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Никакие штрафы не помогут! Потому что у половины нации кацапский менталитет после серсерсер и голодоморов 30х...
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когда после пьяного ДТП (даже без жертв) начнут без всяких оправданий-родственников-лап-валюты отправлять в СИЗО и через день после подтверждающей экспертизы на наличие алкоголя в... ЛТП - ждать решение суда (ну так положено) и на спец.зону до скону, а все его майно с молотка продать в пользу государства (и того, кому был нанесен ущерб) - тогда начнут задумываться, что ...просто даже дешевле...поехать на такси
а пока такое пьяное быдло будет знать что можно откупиться-договориться-ничегонебудет.. - это бесконечная песня акына... с жертвами невинными
узаконить - пьянь села за руль - нах права, в жопу ключи от тачки и в ЛТП на год!!!
сил просто нет видеть эту бойню!!!
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Рецепт простой: сел за руль пьяным - лишение прав пожизненно. Штраф только, как дополнительное наказание. Сел за руль после лишения прав за пьянку - 1 (3) года тюрьмы. То же в исполнении работника правоохранительных органов - с коэффициентом 2. За попытку должностных лиц замять дело - 3 (5) лет тюрьмы. В противном случае ничего не изменится.
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Сел за руль пьяным в третий раз - отрубают кисть и стопу.
Вручают именную палку (костыли) и проезной.
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Проездной - это негуманно... Продается его корыто и на вырученные деньги покупается инвалидка... Нехай на ней дрифтует...

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Так за рулём этого корыта алкодрайверы ещё больше бухать будут, т.к постоянно будут ее с друганами ремонтировать😂😂😂😂
Сейчас если ввести как в скандинавских странах, когда полиция тупо блокирует движение и всех на алкотестер пускает, начнется вопль про ущемление прав алководятлов.
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Ясен перец, ущемление прав... Поэтому и видеокамеры на дорогах устанавливать не очень спешат - ведь камеры они тупые, в кадр могут попасть "уважаемые люди"... Хотя чего им бояться, если в решальне такие видеоматериалы могут на раз-два не признать вещдоками...
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Дело в том что у нас самые гуманные наказание за выпивку за рулем. В большинстве случаев даже права не отбирают. Не понимаю какие могут быть компромисы если у нас наказание от 9000грн до 30000грн штрафа и в некоторых случаях изьятие прав если водитель не позолотил ручку судье. Наказание должно быть четкое и конкретное дабы не было манипуляций и коррупции. Поймали пьяным за рулем- штраф 30000, конфискация прав на 5 лет. А ничего страшнее для водителя нет как стать на 5 лет пешеходом.
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каждый добропорядочный гражданин при себе постоянно должен иметь пакет правосудия: 0,5л. бензина и зажигалку. И в подобных случаях решать вопрос на месте. Иначе ничего не поменяется
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Не надо этого, потом с этим жить и мучаться. Надо, что бы виновник мучался
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Вы сильно мучаетесь, когда опрыскиваете растения от вредителей или травите тараканов?
А насчет мучений виновника - это непринципиально, главное, чтобы он никого больше не убил...
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Сказать по-нашему, мы выпили немного, Не вру, ей-Богу, скажи, Серега! И если б водку гнать не из опилок, То что б нам было с пять бутылок. Вторую пили близ прилавка в закуточке, Но это были еще цветочки, Потом в скверу, где детские грибочки, Потом... Не помню, дошел до точки. Еще б, я пил из горлышка с устатку и не емши, Но я, как стекло был, то есть, остекленевший. Ну а когда коляска подкатила, Тогда в нас было семьсот на рыло.Вот он проснется и, конечно, скажет, Пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет. Так отпустите, вам же легче будет. Ну, что вам возиться, коль жизнь осудит. Вы не глядите, что Сережа все кивает. Он соображает, все понимает, А что молчит, так это от волненья, От осознанья и просветленья.
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По идее, проснувшись, он должен был искать свою голову.
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Да уж..Очередной дегенерат.И сколько их ещё "кермує"...Да уж,умудритьтся превратится в территорию полного п....ца за 27 лет это нужно постараться.И вопрос даже не в минимальной зарплате(понятно что и на неё при ценах выше чем в Европе не проживешь),а в том донесет ли так называемую зарплату обычный пересичный человек домой.Или будет сбит/покалечен очередным дебилом за рулём.Безнаказанность порождает хаос.Людей жалко, бывая в Украине и видя как люди ездят(не пристегиваясь,разговаривая по телефону,быдло умудряется лузгать насiння,как же без него!!!) реально ох...офигеваешь.
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Ну у нас же за такое штраф 10тыс. грн. Да и машина на укробляхах походу иначе в первую же очередь жирным написали про евробляхера и 3 страницы минимум соевых жлобов, которые визжат что бляхеры сбивают им цены на автомобили на цензоре срали бы.
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введи пожизненное за пьянство ! хватит административности !
и прецедентом всех туда !
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Дарнице пьяный водитель насмерть сбил женщину и уснул в кустах. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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