 На Дарнице пьяный водитель насмерть сбил женщину и уснул в кустах. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ВартаЕспресо".
В Дарницком районе столицы водитель "Шевроле Лачетти", двигаясь с улицы Ялтинской, на перекрестке улиц Вокзальной и Бориспольской не выбрал ни одной из улиц для маневра, на большой скорости пролетел перекресток и вылетел на тротуар.
В этот момент шла женщина около 50 лет, которую он вместе с железным забором снес на своем пути и пролетел еще около 10 метров, остановившись в "Садовом центре".
Свидетели рассказали, что пытались спасти женщину, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Что касается водителя, то он, выйдя из машины, уснул среди туй и после прибытия полицейских, не понимая что случилось, начал искать свое авто.
Медики подтвердили факт смерти женщины, а также забрали в больницу с ушибами пассажирку "Шевроле".
Як з такими боротись? Такі по перше не мають права мати водійських посвідчень, по друге - примусове обслідування.
Як показали результати одного приватного роботодавця, то саме вірне перевірити людину, це дати йому випити стакан горілки і наглядати за його хмільною поведінкою. Зачасте буває, що тверезий, просто янголок, а перехиливши чарку - звіріє.
а пока такое пьяное быдло будет знать что можно откупиться-договориться-ничегонебудет.. - это бесконечная песня акына... с жертвами невинными
узаконить - пьянь села за руль - нах права, в жопу ключи от тачки и в ЛТП на год!!!
сил просто нет видеть эту бойню!!!
Вручают именную палку (костыли) и проезной.
Сейчас если ввести как в скандинавских странах, когда полиция тупо блокирует движение и всех на алкотестер пускает, начнется вопль про ущемление прав алководятлов.
А насчет мучений виновника - это непринципиально, главное, чтобы он никого больше не убил...
и прецедентом всех туда !