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 Смертельное ДТП в Одессе: СМИ назвали виновником трагедии Олега Семиренко. ВИДЕО+ФОТО

Опубликованы фотографии задержанного водителя BMW, устроившего смертельное ДТП в Одессе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный сайт 048, BMW М5 с госномером ВН 1735 НІ принадлежит 27-летнему Олегу Семиренко, постоянному участнику противозаконных гонок Одессы. Отмечается, что участник ночных заездов регулярно публикует фото- и видеоотчеты в соцсетях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три человека погибли, четверо пострадали в результате ДТП в Одессе, - Сарган. ФОТО (обновлено)

Смертельное ДТП в Одессе: СМИ назвали виновником трагедии Олега Семиренко 01
Смертельное ДТП в Одессе: СМИ назвали виновником трагедии Олега Семиренко 02

Источник: https://censor.net.ua/p3085239
 
 
 Топ комментарии
 
лучше бы об стену
жаль людей невинных, оказавшихся не в тот час и не в том месте
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ну у меня на Черемушках Одесса вроде как не самая главная улица будет дом стоит в третьем ряду от дороги и вот вечером после 23 и до ночи слышно как эти идиоты дрифтят и дрифтят да еще двухколесные дебилы на перегонки.. гоняются.. и никому никакой реакции скоростной режим превышен как минимум в 2 раза а то все 3... ау!! а где полиция!!?? а им до бени.. а проблема андреналина могла быть решена как во всем мире, частный-коммунальный платный закрытй автодром по Формуле 1 плати бери авто вплоть до боллида и сгоняй свой андреналин до усрачки (пардон) там вот так накатался сбросил эмоции, а потом культурно так сел в авто и едешь по правилам, знакам, разметке..
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Відморозки є всюди, в усіх державах. Але для захисту суспільства від таких тварюк в нормальних державах є поліція. В нас її нема, точніше, є імпотентна і потішна її копія.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСмертельное ДТП в Одессе: СМИ назвали виновником трагедии Олега Семиренко. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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