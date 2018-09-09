 Смертельное ДТП в Одессе: СМИ назвали виновником трагедии Олега Семиренко. ВИДЕО+ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный сайт 048, BMW М5 с госномером ВН 1735 НІ принадлежит 27-летнему Олегу Семиренко, постоянному участнику противозаконных гонок Одессы. Отмечается, что участник ночных заездов регулярно публикует фото- и видеоотчеты в соцсетях.





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