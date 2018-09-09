Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный сайт 048, BMW М5 с госномером ВН 1735 НІ принадлежит 27-летнему Олегу Семиренко, постоянному участнику противозаконных гонок Одессы. Отмечается, что участник ночных заездов регулярно публикует фото- и видеоотчеты в соцсетях.
Смертельное ДТП в Одессе: СМИ назвали виновником трагедии Олега Семиренко. ВИДЕО+ФОТО
Опубликованы фотографии задержанного водителя BMW, устроившего смертельное ДТП в Одессе.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный сайт 048, BMW М5 с госномером ВН 1735 НІ принадлежит 27-летнему Олегу Семиренко, постоянному участнику противозаконных гонок Одессы. Отмечается, что участник ночных заездов регулярно публикует фото- и видеоотчеты в соцсетях.
жаль людей невинных, оказавшихся не в тот час и не в том месте