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 Поэты и писатели встретились с бойцами 503-го ОБМП. ФОТОрепортаж

Творцы пообщались с воинами и почитали им свои произведения. Исходя из публикаций в соцсетях, в мероприятии участвовали Сергей Жадан, Александр Ирванец, Григорий Семенчук, Владимир Рафеенко и Оксана Стомина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Каждый раз, когда встречаешься с бойцами с передовой, оставляешь в них частичку своего сердца. Они у нас совершенно особые, очень красивые, позитивные и бесстрашные. Знайте, друзья-украинцы, пока они там, врагу ничего не светит. Разве что... суд. Ну, а у меня теперь тех, о ком я волнуюсь - на "дцать" людей больше. Смотрите, ребята, не подведите - берегите себя", - написала мариупольская поэтесса Оксана Стомина.

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Фото: facebook.com/oksana.stomina

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Фото: facebook.com/alekirvan

"Морская пехота, гордость Украины. Почитали ребятам стихи. Спасибо за знакомство", - сообщил харьковский поэт Сергей Жадан.

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Источник: https://censor.net.ua/p3085229
 
   
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Які у всіх гарні приємні обличча. УКРАЇНА! Поэты и писатели встретились с бойцами 503-го ОБМП - Цензор.НЕТ 1803
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Так, обличчя - щирі та вродливі...
Морпіхи - це наше золото.
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Они у нас совершенно особые, очень красивые, позитивные и бесстрашные. Знайте, друзья-украинцы, пока они там, врагу ничего не светит.Источник: https://censor.net.ua/p308522
Поэты и писатели встретились с бойцами 503-го ОБМП - Цензор.НЕТ 6866
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А где Дмитрук? Сбижала за своим парнем?
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Скiльки правди та щастя в ваший очах. Хай сбудеться. Слава Украиинi! Смерть ворогам!
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