 Поэты и писатели встретились с бойцами 503-го ОБМП. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Каждый раз, когда встречаешься с бойцами с передовой, оставляешь в них частичку своего сердца. Они у нас совершенно особые, очень красивые, позитивные и бесстрашные. Знайте, друзья-украинцы, пока они там, врагу ничего не светит. Разве что... суд. Ну, а у меня теперь тех, о ком я волнуюсь - на "дцать" людей больше. Смотрите, ребята, не подведите - берегите себя", - написала мариупольская поэтесса Оксана Стомина.

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Фото: facebook.com/oksana.stomina

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Фото: facebook.com/alekirvan

"Морская пехота, гордость Украины. Почитали ребятам стихи. Спасибо за знакомство", - сообщил харьковский поэт Сергей Жадан.

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