 Два человека погибли, пятеро пострадали в результате ДТП в Одессе, - Сарган. ФОТО

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу пресс-секретаря генпрокурора Юрия Луценко Ларисы Сарган, оба автомобиля от столкновения отбросило в разные стороны обочины.
"BMW вылетел через трамвайные рельсы, задев людей на остановке. В результате ДТП погибли два человека, один - в очень тяжелом состоянии, еще четверо пострадали", - сообщила она.
Следственное управление ГУНП в Одесской области внесло информацию о происшествии в ЕРДР по признакам ч.3 ст.286 УК Украины.
"Вероятный виновник ДТП, 27-летний водитель BMW, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется прокуратурой Одесской области", - информирует Сарган.
...а мы ж Бавария! -- чего уж там...?
https://www.youtube.com/watch?v=zle36zvrHkk
и дрифтует
https://www.youtube.com/watch?v=s8vHTnCVTAs
https://vk.com/id14270373