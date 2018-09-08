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 Украинские пехотинцы успешно выбили "диверсантов" из засады на учениях "Rapid Trident - 2018". ФОТОрепортаж

В рамках многонациональных учений "Rapid Trident - 2018" среди многочисленных задач, которые выполняли военные подразделения стран-участниц 8 сентября, самым масштабным мероприятием была отработка задачи по выдвижению механизированного подразделения в определенный район.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, диверсионно-разведывательная группа условного противника, роль которого исполняло украинское подразделение OPFOR, устроило засаду на пути движения колонны. Целью "диверсантов" было уничтожить или существенно задержать украинских пехотинцев.

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Однако наши пехотинцы понимали важность и опасность своего маневра. Поэтому провели ряд противодиверсионных мероприятий. Место засады было вовремя разоблачено разведчиками батальонно-тактической группы, которые предоставили командованию информацию о расположении и ориентировочных силах врага.

Благодаря этому командир украинского подразделения получил время и возможность отработать несколько вариантов разгрома ДРГ противника.

Выбранный вариант, который предусматривал спешивание пехоты вне поля зрения вражеских наблюдателей и глубокий обходной маневр, оказался удачным. Внезапной атакой с тыла враждебные диверсанты были выбиты с подготовленных ими оборонительных рубежей и большая их часть подверглась "кинжальному" гостеприимству импровизированной контрзасады пехотинцев, которые прицельным огнем из штатного автоматического оружия уничтожили противника. Остальную часть условных диверсантов, которая попыталась закрепиться в пустых зданиях и заброшенном бункере, пришлось "зачищать" с применением гранат и тяжелого пехотного вооружения.

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Добавим, что обе стороны условного столкновения использовали систему MILES (Multiple Integrated Laser Engagement System). Эта система предусматривает наличие лазерных приемников и передатчиков на каждом бойце и каждой единице техники, а ее "лазерное" наведение синхронизировано с холостыми выстрелами. Это позволяет максимально правдиво имитировать картину боя. Согласно точке прицеливания, участники игры получают ранения, которые считываются специальным контрольным устройством. Это позволяет понять погрешности бойца во время маскировки или передвижения по полю боя. Важно, что это оборудование установлено не только на пехотное вооружение, но на орудия и другое вооружение боевых машин.

Украинские пехотинцы успешно выбили диверсантов из засады на учениях Rapid Trident - 2018 01
Украинские пехотинцы успешно выбили диверсантов из засады на учениях Rapid Trident - 2018 02
Украинские пехотинцы успешно выбили диверсантов из засады на учениях Rapid Trident - 2018 03
Украинские пехотинцы успешно выбили диверсантов из засады на учениях Rapid Trident - 2018 04

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Украинские пехотинцы успешно выбили диверсантов из засады на учениях Rapid Trident - 2018 05
Украинские пехотинцы успешно выбили диверсантов из засады на учениях Rapid Trident - 2018 06
Украинские пехотинцы успешно выбили диверсантов из засады на учениях Rapid Trident - 2018 07

Источник: https://censor.net.ua/p3085226
 
   
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Угу. Я тоже умею хорошо в танчики играть
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Если проводите тренировки и игры то хоть так пафосно не хвастайтесь. Ето совком воняет. На фронте все совсем по другому. Где были ети пехотинцы когда 23 августа враг атаковал и захватил наши позиции?
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Теперь бойцам надо давить путинообразных приматов !
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Подрабатывал я в НАТО когда-то -- водилой автобуса... -- лет с 20 тому назад. На военной базе...
...там, основная масса ремнём яйца поддерживала...
Но спецы работали люто! ...взяли и меня как-то в заложники -- аж упрів...*)
Если сейчас всё наоборот -- значит я не зря налоги плачу. -- я про основную массу бойцов.
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Цензор.НЕТФотоОбществоУкраинские пехотинцы успешно выбили "диверсантов" из засады на учениях "Rapid Trident - 2018". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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