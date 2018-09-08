 Украинские пехотинцы успешно выбили "диверсантов" из засады на учениях "Rapid Trident - 2018". ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, диверсионно-разведывательная группа условного противника, роль которого исполняло украинское подразделение OPFOR, устроило засаду на пути движения колонны. Целью "диверсантов" было уничтожить или существенно задержать украинских пехотинцев.

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Однако наши пехотинцы понимали важность и опасность своего маневра. Поэтому провели ряд противодиверсионных мероприятий. Место засады было вовремя разоблачено разведчиками батальонно-тактической группы, которые предоставили командованию информацию о расположении и ориентировочных силах врага.

Благодаря этому командир украинского подразделения получил время и возможность отработать несколько вариантов разгрома ДРГ противника.

Выбранный вариант, который предусматривал спешивание пехоты вне поля зрения вражеских наблюдателей и глубокий обходной маневр, оказался удачным. Внезапной атакой с тыла враждебные диверсанты были выбиты с подготовленных ими оборонительных рубежей и большая их часть подверглась "кинжальному" гостеприимству импровизированной контрзасады пехотинцев, которые прицельным огнем из штатного автоматического оружия уничтожили противника. Остальную часть условных диверсантов, которая попыталась закрепиться в пустых зданиях и заброшенном бункере, пришлось "зачищать" с применением гранат и тяжелого пехотного вооружения.

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Добавим, что обе стороны условного столкновения использовали систему MILES (Multiple Integrated Laser Engagement System). Эта система предусматривает наличие лазерных приемников и передатчиков на каждом бойце и каждой единице техники, а ее "лазерное" наведение синхронизировано с холостыми выстрелами. Это позволяет максимально правдиво имитировать картину боя. Согласно точке прицеливания, участники игры получают ранения, которые считываются специальным контрольным устройством. Это позволяет понять погрешности бойца во время маскировки или передвижения по полю боя. Важно, что это оборудование установлено не только на пехотное вооружение, но на орудия и другое вооружение боевых машин.









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