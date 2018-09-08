 Прощание с бойцом 36-й ОБМП Максимом Авдиенко, погибшем 5 сентября на Донбассе, прошло на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Черниговского областного военного комиссариата.

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Отметим, что Максим Александрович Авдиенко родился 29 января 1998 года. В 2013-м окончил 9 классов Горской средней школы и поступил в Щорское высшее профессиональное училище лесного хозяйства, которое окончил в 2016 году по специальности "озеленитель, лесник, егерь". В июле 2016-го подписал с ВСУ контракт. После учебного центра был доставлен в свое подразделение.

Служил старшим матросом, номером расчета зенитно-артиллерийского взвода роты огневой поддержки 36-й отдельной бригады морской пехоты. Погиб 5 сентября в 18:45 вблизи села Водяное Волновахского района Донецкой области в результате осколочного ранения, которое получил во время обстрела нашего опорного пункта из противотанковых гранатометов. У него остались родители, брат и жена.

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