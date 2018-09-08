 У жительницы Луганской области изъяли гранатомет. ФОТОрепортаж

В области проходит общегосударственная операция "Оружие и взрывчатка"
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Луганской области.
Оружие обнаружили во время проведения обыска у 45-летней жительницы села Пивневе Кременского района. Гранатомет лежал в хозяйственном строении. Оружие было спрятано в мешок.
Откуда у женщины гранатомет и зачем он ей понадобился, сейчас выясняет следствие.
Оружие отправили на экспертизу. Полиция начала уголовное производство по ст. 263 Криминального кодекса ("Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами").
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треба ще раз пройтися - може в них ще щось буде - тільки у всіх громадян, тоді буде надійніше!
ШИНИ вже не тренді...
Женщина захищала свою дєвствєнность кака могла!
🤑
у всех соседей есть...а ей нельзя?
а то как бухнуть ..закусить ищуть
Со своей гуманностью Украина докатится. Нужно их вешать. Перед этим собрать ВСЕХ. Долго решают с сепарским отродьем. Нужно их вешать. Да так дабы другие жители домабве видели. заколебали эти лугандоны и бомбас. Биомусор так и прет оттуда.