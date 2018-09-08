 У жительницы Луганской области изъяли гранатомет. ФОТОрепортаж

В области проходит общегосударственная операция "Оружие и взрывчатка"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Луганской области.

Оружие обнаружили во время проведения обыска у 45-летней жительницы села Пивневе Кременского района. Гранатомет лежал в хозяйственном строении. Оружие было спрятано в мешок.

Откуда у женщины гранатомет и зачем он ей понадобился, сейчас выясняет следствие.

Оружие отправили на экспертизу. Полиция начала уголовное производство по ст. 263 Криминального кодекса ("Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами").

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