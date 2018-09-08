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Все про:конфискация (389) Луганщина (3885) оружие (3528)

 У жительницы Луганской области изъяли гранатомет. ФОТОрепортаж

Женщина хранила оружие в мешке.

В области проходит общегосударственная операция "Оружие и взрывчатка"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Луганской области.

Оружие обнаружили во время проведения обыска у 45-летней жительницы села Пивневе Кременского района. Гранатомет лежал в хозяйственном строении. Оружие было спрятано в мешок.

Откуда у женщины гранатомет и зачем он ей понадобился, сейчас выясняет следствие.

Оружие отправили на экспертизу. Полиция начала уголовное производство по ст. 263 Криминального кодекса ("Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами").

У жительницы Луганской области изъяли гранатомет 01

У жительницы Луганской области изъяли гранатомет 02

У жительницы Луганской области изъяли гранатомет 03

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Источник: https://censor.net.ua/p3085209
 
 
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 Топ комментарии
 
можна б було Медведчука люструвати
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От правасекаф защищатся,чтоб не изнасиловали...
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танків і рсзо) в городах "українців" в Луганській області не знайшли?!
треба ще раз пройтися - може в них ще щось буде - тільки у всіх громадян, тоді буде надійніше!
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А Украина - гуманная страна, скрывает лица всех злодиев, тем самым, способствуя их размножение.
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Таканєшна ДА!
ШИНИ вже не тренді...
Женщина захищала свою дєвствєнность кака могла!
🤑
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такие странные
у всех соседей есть...а ей нельзя?
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И как ей теперь жить без гранатомета с такими ценами?
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шоба свои Агірочки от алкашей дворовіх охранять...
а то как бухнуть ..закусить ищуть
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У пашинского есть наградное для "самообороньі", а у одинокой женщиньі нет. А вдруг насильник?
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ахренеть !!!! а может посадить ее на "МЕТЛУ" пущяй полетает ????!!
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Вот хранила сука гранатомет. Для кого? Убило бы молодых бойцов Украины. Кто будет виноват? никто. Может пора этим старым тварям давать адекватные сроки? 15-25 лет? ОНО хронило. ОНО ведь не дэбил, оно знало для чего используют.
Со своей гуманностью Украина докатится. Нужно их вешать. Перед этим собрать ВСЕХ. Долго решают с сепарским отродьем. Нужно их вешать. Да так дабы другие жители домабве видели. заколебали эти лугандоны и бомбас. Биомусор так и прет оттуда.
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Она купила его не в "Военторге", а в Секс-шопе. Ее размер.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУ жительницы Луганской области изъяли гранатомет. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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