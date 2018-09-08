 Декоммунизация силами природы: ветер повалил в центре Керчи огромную "красную звезду". ФОТОрепортаж

На площади Ленина в центре Керчи сильный ветер повалил конструкцию в виде красной звезды. Ее оккупационные власти поставили накануне в рамках памятной даты присвоения Керчи звания "город-герой".
Цензор.НЕТ сообщает это со ссылкой на Крым.Реалии.
Фото Крым.Реалии
Фото Крым.Реалии
Порывы ветра протащили звезду, выполненную из металлического каркаса, обтянутого материалом, от центра площади к газону.
Погода обесточила некоторые районы Керчи. На улицах видны следы шквального ветра: поломанные и вырванные деревья, сломанные рекламные щиты, оборванные линии электропередач, разбитые машины.
Спасатели просят горожан без необходимости не выходить из дому.
Это не первый случай, когда ветер вносит коррективы в торжественные мероприятия. Напомним,17 мая 2010 года во время возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату в Киеве на Виктора Януковича упал еловый венок, сорванный со стойки порывом ветра.
https://investigator.org.ua/publication/203537/
Зрадо..оби,особливо ольгінські !!
Не припинете ..йню нести ?
Тут ветер с моря дул - нагонял беду.
боюсь даже предположить.. что и где опять ...вылезет...вспучиться...шмякнется...
и главное - это суровая правда
Пишу с iPad не знаю как "А" в конце подчеркнуть.......
как не камнями с неба, так выхлопом с "титана", если не засухой...так штормом
людина
Вот бы там властям да на бОшки.....Смеху было бы!!!!
"Думаю, в скором времени мы обо всем узнаем. Зарубежные счета, на которых находятся украденные нынешней властью деньги, будут арестованы до выборов. Это я вам гарантирую", - сообщил Наливайченко, отвечая на вопрос о возбуждении в США уголовного дела против президента Петра Порошенко.
Также он сообщил, что в СБУ всем заправляет Порошенко. А нынешний глава СБУ Василий Грицак его беспрекословно слушается. "Все они получают указания от одного человека в одном и том же кабинете", - ответил Наливайченко.
При этом у президента всюду есть свои "смотрящие". "У него есть свои смотрящие. Кононенко - главк, к Луценко заезжает Грановский. Сферы влияния поделены. Когда не занимаешься вопросами страны, остается время на "Укрспирт" и банки", - резюмировал бывший глава СБУ.
На вопрос, что ему известно о том, что в своей книге нардеп Александр Онищенко рассказывает, что в АП есть специальный лифт, по которому из кабинета в АП спускают сумки с кешем, и курирует этот вопрос начальник личной охраны Порошенко, Наливайченко ответил, что это правда.
Але він має дочку...
тому "чия б мукала" )
Ще не "каміння з неба" .але все-таки..
Будемо вважати репетицією )
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В Крыму в Черное море унесло пару из Кирова. По словам осведомленного источника "Интерфакса", отдыхающие, скорее всего, утонули. "Надежд на то, что они спасены, нет. Скорее всего, они утонули. Там скалистый берег и неимоверные волны", - сказал собеседник агентства.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Крыма уточнило, что инцидент произошел в поселке городского типа Новый Свет, в районе Царского пляжа.
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Из-за шторма в Керченском проливе приостановлено движение паромов между Крымом и Кубанью.
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В Судаке всю ночь не мог пришвартоваться прогулочный двухпалубный теплоход, следовавший из Ялты с 152 пассажирами на борту. Волнение моря в это время составляло пять баллов, шел дождь.Судно было вынуждено стать на якорь в бухте поселка городского типа Новый Свет. "Учитывая высоту волн 3-4 метра, выход в море плавсредств для буксировки был невозможен", - сообщила пресс-служба МЧС Крыма. Сигнал SOS не подавался.