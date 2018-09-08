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Все про:Керчь (300) непогода (401)

 Декоммунизация силами природы: ветер повалил в центре Керчи огромную "красную звезду". ФОТОрепортаж

Оккупационные власти установили декорацию в честь празднования Дня города. Часть мероприятий пришлось отменить.

На площади Ленина в центре Керчи сильный ветер повалил конструкцию в виде красной звезды. Ее оккупационные власти поставили накануне в рамках памятной даты присвоения Керчи звания "город-герой".

Цензор.НЕТ сообщает это со ссылкой на Крым.Реалии.

Декоммунизация силами природы: ветер повалил в центре Керчи огромную красную звезду 01

Фото Крым.Реалии

Декоммунизация силами природы: ветер повалил в центре Керчи огромную красную звезду 02

Фото Крым.Реалии

Порывы ветра протащили звезду, выполненную из металлического каркаса, обтянутого материалом, от центра площади к газону.

Погода обесточила некоторые районы Керчи. На улицах видны следы шквального ветра: поломанные и вырванные деревья, сломанные рекламные щиты, оборванные линии электропередач, разбитые машины.

Декоммунизация силами природы: ветер повалил в центре Керчи огромную красную звезду 03

Декоммунизация силами природы: ветер повалил в центре Керчи огромную красную звезду 04

Декоммунизация силами природы: ветер повалил в центре Керчи огромную красную звезду 05

Спасатели просят горожан без необходимости не выходить из дому.

Это не первый случай, когда ветер вносит коррективы в торжественные мероприятия. Напомним,17 мая 2010 года во время возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату в Киеве на Виктора Януковича упал еловый венок, сорванный со стойки порывом ветра.

Источник: https://censor.net.ua/p3085207
 
   
 Топ комментарии
 
вот бяда то кокая. крысную звязду то ветром свалило. Хотя по виду она сатанинскую пентаграмму напоминает.
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Так и хочется написать: центр Керчи накрылся "красной п........"😊
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Я ж и говорю, что кацапам "поперло" не по-детски...........
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вот бяда то кокая. крысную звязду то ветром свалило. Хотя по виду она сатанинскую пентаграмму напоминает.
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Міфи про бендерівців складають кацапи і самі бендерівці. Правда ж дивно?
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Оце падло колись було моїм корешем, їб.......... мат.......!


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Люди вдячні полеглим бандерівцям.У кожнім селі Зах.України є символічна могила героїв.А кацапи до 2014-го терпіли криваву "красния зьвізьду"!
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когда патриоты только пердят в диваны, и стоит надется на природу.. что ты сделал для Родины, кроме просмотра сводки о погоде???
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а що керівництво Держави зробило, щоб повернути Крим? Може, припинили постачання електроенергії? Декоммунизация силами природы: ветер повалил в центре Керчи огромную "красную звезду" - Цензор.НЕТ 6794 А форс-мажору вся ця гібридність, договорняки та збільшення обсягів торгівлі з рашкою набридли, камні з неба так камні з неба.
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У відповідь на інформаційний запит Центру журналістських розслідувань директор з комунікацій та міжнародного співробітництва «Укренерго» М. Бно-Айріян повідомив, що постачання електроенергії до Криму було припинене 1 січня 2016 року.

https://investigator.org.ua/publication/203537/


Зрадо..оби,особливо ольгінські !!
Не припинете ..йню нести ?
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не вовсем так.

Тут ветер с моря дул - нагонял беду.
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Та то только начало с небес. Божья кара за гордыню, за сигаретки гуньдяевские только начинаются. Иисус с храма выгнал торговцев за помыслы о прибыли. Тут ждать стоит гнева.
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Я ж и говорю, что кацапам "поперло" не по-детски...........
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от просто - поперло!!! Декоммунизация силами природы: ветер повалил в центре Керчи огромную "красную звезду" - Цензор.НЕТ 5362
боюсь даже предположить.. что и где опять ...вылезет...вспучиться...шмякнется...
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Керчь... Как у нас, моряков, их всегда называли- каменюшники. Странный городок. Туда очень редко вызывали жен, бо было неудобно, а потому- жрали водку по-взрослому, в в двух кабаках. Гостиница "Керчь" и "Дельфин". Там тоже хотелось быстрее нажраться, снять кого-то не очень страшную, что редко удавалось, почему-то... Ну и шо? Далее- главное было без приключений,- деятельно переночевать, миновать ментов, ВОХР порта... Да, самое главное!!! Не намотать, на конец, что удавалось не всегда... Потому, падение звезды- это мелочевка...
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Ну, типо того... И шоп судовой врач был не гнидой. И запас бициллина был правильный. И- не просроченный! Чес слово- не вру.
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Андрюх, тебе жена не сказала, что пока ты был в Гане, она зарегилась на ЦН? Декомунізація силами природи: вітер звалив у центрі Керчі величезну "червону зірку" - Цензор.НЕТ 3274
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Не! Она понятия не имеет! А то бы... мои самокатные травмы были бы цветочками.
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Сурово однако сухогрузники вспомнили. Даже очень. По пас-флоту таких бицилиновых вариантов и не было. Само слово бицилин скажи сегодня---молодые сразу за ширку подумают.
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Придурок озабоченный, ты каждый раз на цензоре несешь свою пошлятину про проституток. Тебе больше никто не дает? Я работал в кабаке и наши придворные проститутки жаловались, что их услугами на 99 процентов пользуются дебилы, извращенцы и импотенты для самоутверждения. Еще есть категория потных дальнобойщиков с плечевыми шлюхами и любителей отсоса на трассе за три рубля. Выбирай себя из этого списка. Для своих пошлых историй ищи себе не политический сайт, а общение с такими извращенцами. Я тебе уже писал об этом, но ты продолжаешь дрочишь на цензоре. Проститутки лучше, чем ты, хотя бы потому, что не любят рассказывать о больных на голову клиентах.
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Так и хочется написать: центр Керчи накрылся "красной п........"😊
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Не здивуюся,що Василь ще й поет .З таким прізвищем.
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И ты будешь таки прав, бро! Пешы ещо! )))))))))))))))))))))))))))))))))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ух тыж!, ёж тыж! Я ж не в курсах жыж! Как говорят коренные американцы : "Скво, всегда права!" Гы )))))))))))))))))))))))) :
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Я это к тому, что я - женщина, т.е. женского рода.......😊
Пишу с iPad не знаю как "А" в конце подчеркнуть.......
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Я это к тому, что я - женщина ... В этом нет твоей вины ... женщчына - ана тожа чалавек! )))))):Декомунізація силами природи: вітер звалив у центрі Керчі величезну "червону зірку" - Цензор.НЕТ 1652
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Неееееее........ Рифма: звезда -...........
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Может лобковыми? А давайти будем честными перед всеми и перед собой прежде всего! А давайти называть вещи своими именами! А давайти жить, без микширования ,как нас учит нас гигант мысли и демократии, гы ))))))))))))))))))))))))) :Декомунізація силами природи: вітер звалив у центрі Керчі величезну "червону зірку" - Цензор.НЕТ 9414
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адназначна, піндоси іспользовалі HAARP шоб сдєлать погоду русофобской
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накажет-накажет...не переживай!
как не камнями с неба, так выхлопом с "титана", если не засухой...так штормом
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жаль что ни одного "вежливого" издевателя над котами не прихлопнуло!... Декоммунизация силами природы: ветер повалил в центре Керчи огромную "красную звезду" - Цензор.НЕТ 2819
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Вчився я з однією жителькою Керчі Декоммунизация силами природы: ветер повалил в центре Керчи огромную "красную звезду" - Цензор.НЕТ 3470 Дійсно, що там особливі люди.
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Чого ви хотіли від кацапів?Це тварюки,що вміють "вапіть".А ще вони ліниві варвари,п"яниці,вбивці,грабіжники,злодюги-"аджіматєлє",брехуни,мародери,заздрісники і ненависники.
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Керченский мост чуть не разрушил кран, пирожки с лопаты, звезда упала.... Сегодня прям перемога за перемогой.
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А перед тим воно ,вЯлікає азійське,ричало:"Ввідіваїска!","камнє сь нєби"...
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Ее оккупационные власти поставили наканунеИсточник:https://censor.net.ua/p3085207

Вот бы там властям да на бОшки.....Смеху было бы!!!!
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Скоро хуйло издохнет, это знак, а тимошонка поедет досиживать срок😂
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Экс-глава СБУ Наливайченко анонсировал скорый арест счетов Порошенко. "
"Думаю, в скором времени мы обо всем узнаем. Зарубежные счета, на которых находятся украденные нынешней властью деньги, будут арестованы до выборов. Это я вам гарантирую", - сообщил Наливайченко, отвечая на вопрос о возбуждении в США уголовного дела против президента Петра Порошенко.
Также он сообщил, что в СБУ всем заправляет Порошенко. А нынешний глава СБУ Василий Грицак его беспрекословно слушается. "Все они получают указания от одного человека в одном и том же кабинете", - ответил Наливайченко.
При этом у президента всюду есть свои "смотрящие". "У него есть свои смотрящие. Кононенко - главк, к Луценко заезжает Грановский. Сферы влияния поделены. Когда не занимаешься вопросами страны, остается время на "Укрспирт" и банки", - резюмировал бывший глава СБУ.
На вопрос, что ему известно о том, что в своей книге нардеп Александр Онищенко рассказывает, что в АП есть специальный лифт, по которому из кабинета в АП спускают сумки с кешем, и курирует этот вопрос начальник личной охраны Порошенко, Наливайченко ответил, что это правда.
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чи має пан Наливайченко бізнес..Звичайно ,ні..
Але він має дочку...

тому "чия б мукала" )
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Надо послать туда Монте-Кристо. Он после 28 лет копки тонеля до выборов управится запростяк! Точно тогда узнаем. А может пусть сразу роет под палату №-6.
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Во! Вспомнил! Там, рядом, были Аджимушкайские каменоломни... Это- отдельная песня жизни. Я там побывал. Внутри, понятно- тоже. Сам!!! Никакой экскурсии, с нашим судовым электриком. Общие впечатления, а это был август, с его жуткой жарой: я не знаю, как они там воевали??? А ещё я не понял- зачем??? Это- чертов кошмар. Там мощная экспозиция, на эту тему, с реальными макетами бомб, которыми из взрывали. Короче, даже тогда, в 1985-м, я загрустил. Бо воин, как я понял- из меня- никакой. Это я- коротко. А впечатления- жуткие.
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Ох тяжёл колхознай труд, на меня весь день орут, предатель и парторг, хоть живьём ложися в морг, ох тяжёл колзозный труд от него и кони мрут..был в Керчи - нет, так молчи.,) и не залолбали ж ещё эти звёзды и ленины их.
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ВЕРНЫЙ ЗНАК СВЫШЕ - ВЛАСТИ КРАСНЫХ ЗВЕЗД В КРЫМУ НЕ БУДЕТ!
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Дуже шкодуємо, що не впала на путіна, як вінок на Яника.
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Погода знеструмила деякі райони Керчі. На вулицях видно сліди шквального вітру: поламані і вирвані дерева, зламані рекламні щити, обірвані лінії електропередач, розбиті машини.

Ще не "каміння з неба" .але все-таки..
Будемо вважати репетицією )
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кроме всего вышеперечисленного еще малая добавочка (только констатация) ...поперло
***
В Крыму в Черное море унесло пару из Кирова. По словам осведомленного источника "Интерфакса", отдыхающие, скорее всего, утонули. "Надежд на то, что они спасены, нет. Скорее всего, они утонули. Там скалистый берег и неимоверные волны", - сказал собеседник агентства.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Крыма уточнило, что инцидент произошел в поселке городского типа Новый Свет, в районе Царского пляжа.
***
Из-за шторма в Керченском проливе приостановлено движение паромов между Крымом и Кубанью.
***
В Судаке всю ночь не мог пришвартоваться прогулочный двухпалубный теплоход, следовавший из Ялты с 152 пассажирами на борту. Волнение моря в это время составляло пять баллов, шел дождь.Судно было вынуждено стать на якорь в бухте поселка городского типа Новый Свет. "Учитывая высоту волн 3-4 метра, выход в море плавсредств для буксировки был невозможен", - сообщила пресс-служба МЧС Крыма. Сигнал SOS не подавался.
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Звезда города-героя. Уроды, какое это имеет отношение к декоммунизации?
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Капепць скоро Криму наступить, капець навіть на військових базах Кацапландії - Брехляндії)
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Янукович с венком это классика - клип на века!
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Цензор.НЕТФотоКурьезыДекоммунизация силами природы: ветер повалил в центре Керчи огромную "красную звезду". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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