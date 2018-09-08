 Декоммунизация силами природы: ветер повалил в центре Керчи огромную "красную звезду". ФОТОрепортаж

На площади Ленина в центре Керчи сильный ветер повалил конструкцию в виде красной звезды. Ее оккупационные власти поставили накануне в рамках памятной даты присвоения Керчи звания "город-герой".

Цензор.НЕТ сообщает это со ссылкой на Крым.Реалии.

Фото Крым.Реалии

Фото Крым.Реалии

Порывы ветра протащили звезду, выполненную из металлического каркаса, обтянутого материалом, от центра площади к газону.

Погода обесточила некоторые районы Керчи. На улицах видны следы шквального ветра: поломанные и вырванные деревья, сломанные рекламные щиты, оборванные линии электропередач, разбитые машины.

Спасатели просят горожан без необходимости не выходить из дому.

Это не первый случай, когда ветер вносит коррективы в торжественные мероприятия. Напомним,17 мая 2010 года во время возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату в Киеве на Виктора Януковича упал еловый венок, сорванный со стойки порывом ветра.