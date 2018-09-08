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 КПВВ "Станица Луганская" открыли после реконструкции. ФОТОрепортаж

"Станица Луганская будет работать в осеннем режиме, с 07:00 до 18:30.

Единственный в Луганской области контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" по решению командующего Объединенными силами возобновил работу после проведения работ по реконструкции. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Луганской области.

КПВВ Станица Луганская открыли после реконструкции 01

Обновленный КПВВ открыли председатель Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз, временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции в Луганской области Виктор Радак, начальник ГУ ГСЧС в Луганской области Михаил Пшик, руководство районной администрации.

КПВВ Станица Луганская открыли после реконструкции 02

КПВВ Станица Луганская открыли после реконструкции 03

Сотрудники Станично-Луганского отдела полиции вместе с бойцами батальона "Луганск-1" будут ежесуточно обеспечивать общественный порядок и публичную безопасность на КПВВ.

КПВВ Станица Луганская открыли после реконструкции 04

В рамках дорожного коридора увеличили количество автоматизированных рабочих мест по проверке документов и штат подразделения, которое обеспечивает пропускные операции. Ожидают, что теперь линию разграничения смогут с комфортом и безопасность пересекать 10-12 тысяч граждан.

КПВВ Станица Луганская открыли после реконструкции 05

Обновленный КПВВ оборудован системой видеонаблюдение.

Напомним, КПВВ "Станица Луганская" закрылся на ремонт 2 сентября. Планировалось смонтировать новые модули для проведения паспортного и фискального контроля, построить укрытия и навесы-накопители для лиц, пересекающих линию разграничения.

Источник: https://censor.net.ua/p3085199
 
   
 Топ комментарии
 
обустраивать надо всё это дело всерьёз и надолго отрезать нах этот лугандон
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Погано їм (лугандонцям) жилося, трясця їх матері! Ну, стійте тепер у клітці, доки черги дочекаєтесь, щоб "бЕндеравци" пропустили! І в головах же у переважної більшості нічогісінько, на жаль, не змінилось.
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Такой КПВВ - это ворота между будущим и прошлым, между Европой и отсталой во всех отношениях ордой.
Кто не понимает что ЭТО НЕОБХОДИМО - тот не дорос своим умишком до Европы.
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мало, мало уроды ненавидят Украину!..... КПВВ "Станица Луганская" открыли после реконструкции - Цензор.НЕТ 7582
надо, Больше!... глядишь и ништяков, получат больше и жирнее....
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Мабуть так. Любить Україна викидати гроші для всякої прокацапської наволочі.

P.S. Треба не "сепаратизму смерть", а "колабораціонізму смерть". Бо вся та зомбасівська наволоч ніякі не сепаратисти, а колабораціоністи.
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Людей ще можна зрозуміти. Але автомобілі потрібно було б ставити на паркінг за огорожею і хто хоче кудись їхати по Україні нехай арендують авто або сідають на громадський транспорт.
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это украинские авто. там только пешеходный пункт
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обустраивать надо всё это дело всерьёз и надолго отрезать нах этот лугандон
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"відрізати" трохи різкувато. "локалізовувати".
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уже локализовали, сейчас растёт процент людей, которые рассуждают в духе "умерла так умерла", я сам из них, с годами их всё больше и больше будет. Даже если завтра мордор будет передавать этот заповедник безоговорочно и безусловно, безособостатусно, надо крепко подумать надо ли оно Украине.
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Сама така. Кричала, та і зараз ще (не так вже часто) кричу, що Донбас-це Україна. Але вже дуже часто думаю, чи потрібні Україні ці метостази? Прикро і гірко, але...
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Погано їм (лугандонцям) жилося, трясця їх матері! Ну, стійте тепер у клітці, доки черги дочекаєтесь, щоб "бЕндеравци" пропустили! І в головах же у переважної більшості нічогісінько, на жаль, не змінилось.
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Судячи з усього. звіринець. існуватиме ще довго....
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Петя мы так рады что пиzдец что теперь тамженашилюди смогут комфортно ездить к нам за пенсиями и кормить своих простостоялнаблокпосту. Особенно порадовали полицаи-хряки которые явно с автоматом по грязи в окопах не лазили.
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Східний Донбас - українська територія анексована Росією 16 жовтня 1925 КПВВ "Станица Луганская" открыли после реконструкции - Цензор.НЕТ 7787
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Давай Петя уже ставь пограничников как на границе с крымом и говори что война кончилась официально не начавшись, как и АТО, сделал что мог, просраные территории не вернуть, пошли будки строить и кредит от МВФ деребанить.
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То Шо территория до сих пор оккупированная не только от пЄті залежить. Треба трохи соображать...
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Это очередь из тамженашилюдей за украинскими пенсиями, а потом обратно в молодые республики платить коммуналку по местым тарифам?
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Как интересно. Всего пару сот метров до линии фронта а ходят спокойно не пригибаясь без бронежилетов, видать твари договорились с врагом. Тут перемирие, а в пару километрах идут бои. Кому все ето надо театр?
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Такой КПВВ - это ворота между будущим и прошлым, между Европой и отсталой во всех отношениях ордой.
Кто не понимает что ЭТО НЕОБХОДИМО - тот не дорос своим умишком до Европы.
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Идите нахрен умники с комментариями "закрыть и забыть".
Донбасс ЭТО УКРАИНА!!!!
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Должен быть противотанковый ров и минное поле ... КПВВ "Станиця Луганська" відкрили після реконструкції - Цензор.НЕТ 6379 удобства кремлевским подстилкам - ну это мазохизм.
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Каркас сделали и ничем не накрыли, сепарам на головы будет дождь капать.
КПВВ "Станиця Луганська" відкрили після реконструкції - Цензор.НЕТ 1962
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почему пеца не приехал ленточку перерезать?
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Так когда уже демаркация границ с молодыми республиками?
И с Крымом почему пограничные столбы не устанавливают?
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Побеждают не только оружием. Если бы только оружием, то Украина бы против России не устояла. Побеждают силой духа и деморализацией противника.
Махатма Ганди по этому поводу говорил:"Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь."
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все таки надо было и авто переход добавить, чтобы снизить нагрузку на Майорске. А так все прилично сделано, спасибо ВГА Луганской обл
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Цензор.НЕТФотоОбществоКПВВ "Станица Луганская" открыли после реконструкции. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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