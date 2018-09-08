 КПВВ "Станица Луганская" открыли после реконструкции. ФОТОрепортаж

Единственный в Луганской области контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" по решению командующего Объединенными силами возобновил работу после проведения работ по реконструкции. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Луганской области.

Обновленный КПВВ открыли председатель Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз, временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции в Луганской области Виктор Радак, начальник ГУ ГСЧС в Луганской области Михаил Пшик, руководство районной администрации.

Сотрудники Станично-Луганского отдела полиции вместе с бойцами батальона "Луганск-1" будут ежесуточно обеспечивать общественный порядок и публичную безопасность на КПВВ.

В рамках дорожного коридора увеличили количество автоматизированных рабочих мест по проверке документов и штат подразделения, которое обеспечивает пропускные операции. Ожидают, что теперь линию разграничения смогут с комфортом и безопасность пересекать 10-12 тысяч граждан.

Обновленный КПВВ оборудован системой видеонаблюдение.

Напомним, КПВВ "Станица Луганская" закрылся на ремонт 2 сентября. Планировалось смонтировать новые модули для проведения паспортного и фискального контроля, построить укрытия и навесы-накопители для лиц, пересекающих линию разграничения.