 Не только блины на лопате: в Томске в толпу выбросили 150 кг пирожных "картошка". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ко Дню томича представители фабрики кондитерских изделий "Антонов двор" раскидали в толпу в качестве угощения 150 кг пирожного "картошка". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТВ2.
Происходящее заснял на видео оператор РИА Томск.
На этих кадрах видно, как под музыку несколько женщин в темных очках набирают в руки пирожные и горстями бросают их в толпу людей. Собравшиеся пытаются поймать эти пирожные. В толпе много подростков, некоторые из них держат воздушные шарики, а некоторые хлопают. На видеозапись также попал баннер с надписью "Хочу ведро картошки".
Пирожными решили не ограничиться. Помимо "картошки", организаторы праздника удивили горожан трехметровой пиццей и огромным протеиновым батончиком. Традиционные для российских праздников блины в этот раз не стали подавать на лопате. Вместо этого из них выложили двухметровый герб города.
Общая тема праздника звучала как "Город, в котором хочется жить".
Всего в праздники приняли участие более 30 компаний-производителей продуктов питания, сообщают в пресс-службе мэрии Томска.
Напомним, ранее в российском Ставрополе участников фестиваля "Русское достоинство" угощали блинами с лопаты.
касаются отношения к хлебу насущному КОГО БЫ -ТО НИ БЫЛО. Это от Бога.
" Господи,дай нам хлеб насущный на сегодня... " . Продуктами нельзя разбрасываться,
за них надо благодарить Господа.
Народ тот же что и раньше.
Почитайте, офуеть можно.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Давка_на_Ходынском_поле
Ходы́нка, Ходынская катастрофа - массовая давка, происшедшая ранним утром 18 (30) мая 1896 года на Ходынском поле (северо-западная часть Москвы, начало современного Ленинградского проспекта) на окраине Москвы в дни торжеств по случаю коронации 14 (26) мая императора Николая II, в которой погибли 3000-4000 человек и были покалечены более 20000.
Начало гуляния было назначено на 10 часов утра 18 мая, но уже с вечера 17 (29) мая на поле стали прибывать со всей Москвы и окрестностей люди (зачастую семьями), привлечённые слухами о подарках и раздаче ценных монет.
В 5 часов утра 18 мая на Ходынском поле в общей сложности насчитывалось не менее 500 тысяч человек.
Когда по толпе прокатился слух, что буфетчики раздают подарки среди «своих», и потому на всех подарков не хватит, народ ринулся к временным деревянным строениям. 1800 полицейских, специально отряжённых для соблюдения порядка во время празднеств, не смогли сдержать натиск толпы. Подкрепление прибыло лишь к следующему утру.
Тьфубля...