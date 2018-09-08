 Не только блины на лопате: в Томске в толпу выбросили 150 кг пирожных "картошка". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ко Дню томича представители фабрики кондитерских изделий "Антонов двор" раскидали в толпу в качестве угощения 150 кг пирожного "картошка". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТВ2.

Происходящее заснял на видео оператор РИА Томск.

На этих кадрах видно, как под музыку несколько женщин в темных очках набирают в руки пирожные и горстями бросают их в толпу людей. Собравшиеся пытаются поймать эти пирожные. В толпе много подростков, некоторые из них держат воздушные шарики, а некоторые хлопают. На видеозапись также попал баннер с надписью "Хочу ведро картошки".

Пирожными решили не ограничиться. Помимо "картошки", организаторы праздника удивили горожан трехметровой пиццей и огромным протеиновым батончиком. Традиционные для российских праздников блины в этот раз не стали подавать на лопате. Вместо этого из них выложили двухметровый герб города.

Общая тема праздника звучала как "Город, в котором хочется жить".

Всего в праздники приняли участие более 30 компаний-производителей продуктов питания, сообщают в пресс-службе мэрии Томска.

Напомним, ранее в российском Ставрополе участников фестиваля "Русское достоинство" угощали блинами с лопаты.