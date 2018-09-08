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 Не только блины на лопате: в Томске в толпу выбросили 150 кг пирожных "картошка". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сладостями сорили в рамках празднования Дня томича.

Не только блины на лопате: в Томске в толпу выбросили 150 кг пирожных картошка 01

Ко Дню томича представители фабрики кондитерских изделий "Антонов двор" раскидали в толпу в качестве угощения 150 кг пирожного "картошка". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТВ2.

Происходящее заснял на видео оператор РИА Томск.

На этих кадрах видно, как под музыку несколько женщин в темных очках набирают в руки пирожные и горстями бросают их в толпу людей. Собравшиеся пытаются поймать эти пирожные. В толпе много подростков, некоторые из них держат воздушные шарики, а некоторые хлопают. На видеозапись также попал баннер с надписью "Хочу ведро картошки".

Пирожными решили не ограничиться. Помимо "картошки", организаторы праздника удивили горожан трехметровой пиццей и огромным протеиновым батончиком. Традиционные для российских праздников блины в этот раз не стали подавать на лопате. Вместо этого из них выложили двухметровый герб города.

Не только блины на лопате: в Томске в толпу выбросили 150 кг пирожных картошка 02

Общая тема праздника звучала как "Город, в котором хочется жить".

Всего в праздники приняли участие более 30 компаний-производителей продуктов питания, сообщают в пресс-службе мэрии Томска.

Не только блины на лопате: в Томске в толпу выбросили 150 кг пирожных картошка 03

Напомним, ранее в российском Ставрополе участников фестиваля "Русское достоинство" угощали блинами с лопаты.

Источник: https://censor.net.ua/p3085197
 
   
 Топ комментарии
 
Россия - очень богатая страна... Особенно - дураками...
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Читал как в90 -е кандидат в депутаты в Думу с самолёта кидал пакеты с колбасой,жители Мухосранска за три дня знали информацию о высадке груза,вы представляете что там творилосьНе только блины на лопате: в Томске в толпу выбросили 150 кг пирожных "картошка" - Цензор.НЕТ 3912 Не только блины на лопате: в Томске в толпу выбросили 150 кг пирожных "картошка" - Цензор.НЕТ 6096
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Ты бы видел это "взять"......Потери были бы больше, чем на Востоке..
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Я знаю историю и полностью с Вами согласна. Но стихотворение и мой коммент
касаются отношения к хлебу насущному КОГО БЫ -ТО НИ БЫЛО. Это от Бога.
" Господи,дай нам хлеб насущный на сегодня... " . Продуктами нельзя разбрасываться,
за них надо благодарить Господа.
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Это очень рискованно бросать в толпу пирожные.
Народ тот же что и раньше.
Почитайте, офуеть можно.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Давка_на_Ходынском_поле



Ходы́нка, Ходынская катастрофа - массовая давка, происшедшая ранним утром 18 (30) мая 1896 года на Ходынском поле (северо-западная часть Москвы, начало современного Ленинградского проспекта) на окраине Москвы в дни торжеств по случаю коронации 14 (26) мая императора Николая II, в которой погибли 3000-4000 человек и были покалечены более 20000.

Начало гуляния было назначено на 10 часов утра 18 мая, но уже с вечера 17 (29) мая на поле стали прибывать со всей Москвы и окрестностей люди (зачастую семьями), привлечённые слухами о подарках и раздаче ценных монет.

В 5 часов утра 18 мая на Ходынском поле в общей сложности насчитывалось не менее 500 тысяч человек.
Когда по толпе прокатился слух, что буфетчики раздают подарки среди «своих», и потому на всех подарков не хватит, народ ринулся к временным деревянным строениям. 1800 полицейских, специально отряжённых для соблюдения порядка во время празднеств, не смогли сдержать натиск толпы. Подкрепление прибыло лишь к следующему утру.
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Дааа не хрена не скажешь великая страна , крутые скрепы . Это вам не загнивающая гейропа , тут все по серьезному.
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кормить животных, как это благородно...
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Можливо у когось є фото, як службові собаки однієї з скандинавських країн стоять в черзі за їжею, тримаючи в зубах кожна свою миску? В таких новинах потрібно добавляти його, для контрасту.
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"Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека-он имеет такую слабую мозговую систему,что не способен воспринимать действительность как таковую.Для него существуют только слова.Его условные рефлексы координированы не с действиями,а со словами"...Академик Иван Павлов. "О русском уме".1932 год.
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пл.ть да когда же уже вяликие нажрутся?
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на кацапии это норма.там рабский скот так часто кормят Не тільки млинці на лопаті: в Томську в натовп кинули 150 кг тістечок "картопля" - Цензор.НЕТ 103
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Если вместо лица Ли Куан Лю на фото Doctor Solt подставить толстую пейсатую ряху винницкого маланца , то сразу становится ясна его политическая платформа ...
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«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!»
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В Томске, тем временем, вновь кормили свиней. На этот раз не с лопаты, а просто швыряли в толпу пирожные "картошка". Свиньям это нравилось. Визжа от удовольствия, они в прыжке пытались словить подачку, а не сумев - поднимали с земли и ели невиданное чудо-лакомство.
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Цензор.НЕТФотоКурьезыНе только блины на лопате: в Томске в толпу выбросили 150 кг пирожных "картошка". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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