 Немецкая компания Bayer открыла крупнейший в Украине и один из топ-5 в Европе заводов по производству семян, - Ковалив. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала глава Офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив, передает Цензор.НЕТ.
"Немецкая компания Bayer открыла крупнейший в Украине и один из топ-5 в Европе заводов по производству семян, инвестировав 200 млн долл. Кроме супер современного оборудования, автоматизированных процессов и просто немецкого порядка, действительно поразил подход к работникам и условиям их труда. Теннисный стол, кинозал, крутая столовая, open-space, мультимедийные доски, настоящий медпункт - и это не офис ИТ компании в Киеве, это все в селе, в котором живет 650 человек. В нем теперь есть дорога, рабочие места, амбулатория, библиотека и компьютерный зал для активных пожилых людей. И когда слышу снова, что нельзя отдать бесценное государственное имущество иностранным компания, потому что они "уволят людей, заберут сверхприбыли и тд", вот вспоминаю тех 20-30 украинских бизнесов, для которых социальная ответственность не является только хайповим словом, которое услышали или прочитали", - рассказала она и опубликовала фото с предприятия.
Проблема у іншому.
1) насіння від Баєр(монсанто) прийдеться купувати ЩОРОКУ.Садити його будуть після обробки "Реднап".Після котрого росте ВИКЛЮЧНО насіння Монсанто.
ПОДВІЙНИЙ ПРОФІТ.
2)подивіться фізичну Карту Землі. Завод ГЕНОМОДИФІКОВАНОГО насіння не просто так побудували "в ямі", де немає протоку рік.ЦЕ ДОЗВОЛИТЬ ДОВШИЙ ЧАС "працювати" без "виносу сміття з хати". ну а за років 10-20 невідомо..
хоча ні..відомо..
Естественно, свои предприятия Европа может и должна защитить своими вооруженными силами. В случаи чаво.
Звичайно, насіння будуть вирощувати і продавати на місці, в Україні. Насіннєвий завод дозволяє отримати насіння найвищої якості, однакового розміру і маси, вільне від шкідників і хвороб, насіння, яке все разом проростає "в один день", і проростає все, а не половина. Посіви не будуть рідкими чи густими... Кожна зернина може мати оболонку, яка містить поживні речовини, " притягує" до насінини вологу чи навпаки, захищає від її надміру...
Все це запорука великих врожаїв, росту експорту тощо.
Перемога тут для всех. На украинском народе побыстрей наживутся и украинские,и иностранные предприниматели. Конечно только те которые работают на экспорт по европейским ценам. На внутренем украинском рынке особо не озолотишся, выплачивая 300 долларов зарплаты завтрашнему покупателю
в германии дизель стоит 45 грн, и работники заправки получают 2000-3000 евро.
что мешает у нас поднять дизель с 30 до 45 грн, и заплатить людям хоть по 1000 евро.
мешает то что и петя, и европа хотят дешевой РАБсилы.
европе нужна война в Украине также как расеи. если войны не будет экономика украины начнет расти, кто то и на донбасс вернется, работы прибавится, заробитчане с польши обратно в Украину поедут, поляки с германии в польшу НЕ поедут, экономика поляков рухнет. оно европе надо? вливать в польшу милиарды????????
весь мир шакалы, а украинцы на него молятся
Немецкая компания Bayer видимо не нуждается ни 30 лет, ни 1 трлн гривен.
У провінції Альберта, де знаходиться нове генконсульство, проживає понад 350 тисяч канадців українського походження.
Про це в суботу, 8 вересня, повідомляє прес-служба МЗС України.