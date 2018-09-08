EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Политика Украины, Фоторепортаж
  8678  136
Все про:инвестиции (833) сельское хозяйство (218) Ковалив Юлия (2)

 Немецкая компания Bayer открыла крупнейший в Украине и один из топ-5 в Европе заводов по производству семян, - Ковалив. ФОТОрепортаж

Немецкая компания Bayer открыла в Украине крупнейший в Украине и один из топ-5 в Европе заводов по производству семян сельскохозяйственных культур, инвестировав 200 млн долл.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала глава Офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив, передает Цензор.НЕТ.

"Немецкая компания Bayer открыла крупнейший в Украине и один из топ-5 в Европе заводов по производству семян, инвестировав 200 млн долл. Кроме супер современного оборудования, автоматизированных процессов и просто немецкого порядка, действительно поразил подход к работникам и условиям их труда. Теннисный стол, кинозал, крутая столовая, open-space, мультимедийные доски, настоящий медпункт - и это не офис ИТ компании в Киеве, это все в селе, в котором живет 650 человек. В нем теперь есть дорога, рабочие места, амбулатория, библиотека и компьютерный зал для активных пожилых людей. И когда слышу снова, что нельзя отдать бесценное государственное имущество иностранным компания, потому что они "уволят людей, заберут сверхприбыли и тд", вот вспоминаю тех 20-30 украинских бизнесов, для которых социальная ответственность не является только хайповим словом, которое услышали или прочитали", - рассказала она и опубликовала фото с предприятия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вместо дискуссий вокруг энергетических формул необходимо либерализовать рынки, - Ковалив

Немецкая компания Bayer открыла крупнейший в Украине и один из топ-5 в Европе заводов по производству семян, - Ковалив 01
Немецкая компания Bayer открыла крупнейший в Украине и один из топ-5 в Европе заводов по производству семян, - Ковалив 02
Немецкая компания Bayer открыла крупнейший в Украине и один из топ-5 в Европе заводов по производству семян, - Ковалив 03
Немецкая компания Bayer открыла крупнейший в Украине и один из топ-5 в Европе заводов по производству семян, - Ковалив 04
Немецкая компания Bayer открыла крупнейший в Украине и один из топ-5 в Европе заводов по производству семян, - Ковалив 05
Немецкая компания Bayer открыла крупнейший в Украине и один из топ-5 в Европе заводов по производству семян, - Ковалив 06
Немецкая компания Bayer открыла крупнейший в Украине и один из топ-5 в Европе заводов по производству семян, - Ковалив 07

Источник: https://censor.net.ua/p3085193
 
   
VEhrdlVXMTBReXN3VEV4UmMwNUROekJNYWxGemFVUlJjblJETnpCTWFsSnFlVGgyTUV4cVVYWmtRM2t3VEZoU1oyUkhRekJNYWxKb2RFTTBNRXhvT0RCWlNGRjBaRU0zTUZsNlVtZGtRell3VERkUmRGTkVVbWhrUXlzd1RHWlNhamxETlRCWlNGSm5kRU41TUV3MFBRPT0=
 Топ комментарии
 
Это огромнейший плюс потому что - откроются рабочие места для украинцев и дополнительный налог в казну Украины.
 показать весь комментарий
 
Добре.. Може тепер ціну знизять на своє насіння для українського фермера?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
порошенко пишеться з маленької а Гітлер з великої бо німці були і є понад усе
 показать весь комментарий
 
не проблема у тому ,що Україна буде виробляти насіння.

Проблема у іншому.
1) насіння від Баєр(монсанто) прийдеться купувати ЩОРОКУ.Садити його будуть після обробки "Реднап".Після котрого росте ВИКЛЮЧНО насіння Монсанто.
ПОДВІЙНИЙ ПРОФІТ.
2)подивіться фізичну Карту Землі. Завод ГЕНОМОДИФІКОВАНОГО насіння не просто так побудували "в ямі", де немає протоку рік.ЦЕ ДОЗВОЛИТЬ ДОВШИЙ ЧАС "працювати" без "виносу сміття з хати". ну а за років 10-20 невідомо..
хоча ні..відомо..

 показать весь комментарий
 
 
прі савкє було краще в 10 раз так що витирати треба шоколадних мерзотників загнавших знову українців у Голодомор і Гулаг
 показать весь комментарий
 
 
Ви самі собі прогосували за мерзотників так нема чого.... плакати сьогодні ( за гречку і взятки ....плачти на виборах ,а не в інтернеті.......
 показать весь комментарий
 
мерзотник кравчук мало що здав ЯО кацапам ще й береться повчати сволота така кращий друг Охэндовського що 55% шакалАдному намалював сфальшував
 показать весь комментарий
 
знову матка трілобіта тута зявилась і чого тобі гою тута треба
 показать весь комментарий
 
Тому, что немецкая компания открыла на украинской земле свой завод, радоваться нечего. Потому как вся прибыль от переработки даров нашей земли будет вывезена за рубеж. А налоги, которые немцы будут платить в госбюджет, это ничто в сравнении с полученной ими прибылью. Разве не так? Если нет денег на постройку своего завода, то лучше уж продавать непереработанную сельхозпродукцию за рубеж. Это намного выгоднее для нас. А так немцы фактически по себестоимости получают эту продукцию для себя. Разве не так?
 показать весь комментарий
 
 
Нет, не так. Сначала надо научиться отличать сельдерей от селёдки, а потом умничать на данную тему.
 показать весь комментарий
 
 
Чем больше таких предприятий в Украине, тем скорее Украина будет в Европе.
Естественно, свои предприятия Европа может и должна защитить своими вооруженными силами. В случаи чаво. Німецька компанія Bayer відкрила найбільший в Україні та один із топ-5 в Європі заводів із виробництва насіння, - Ковалів - Цензор.НЕТ 1918
 показать весь комментарий
 
 
в "случає чаво" Гнила Європа з Пуйлом домовиться.
 показать весь комментарий
 
вы в Европе хоть раз, хоть где-нибудь не по телевизору, а лично были?
 показать весь комментарий
 
 
Наші бджоли дуже "раді" баєрам кернелам і т.п....
 показать весь комментарий
 
шизофренік параноїдальний бачить зраду там де її не має. Іноземні інвестиції, німецький стандарт якості продукуії, організація праці, логістика ~ то зрада такі ж дурні прорали видобуток сланцевого газу в Україні і Шеврон видавили з українського ринку, а потім зрада що газ подорожчав.
 показать весь комментарий
 
 
Для України це стратегічне підприємтво.
Звичайно, насіння будуть вирощувати і продавати на місці, в Україні. Насіннєвий завод дозволяє отримати насіння найвищої якості, однакового розміру і маси, вільне від шкідників і хвороб, насіння, яке все разом проростає "в один день", і проростає все, а не половина. Посіви не будуть рідкими чи густими... Кожна зернина може мати оболонку, яка містить поживні речовини, " притягує" до насінини вологу чи навпаки, захищає від її надміру...
Все це запорука великих врожаїв, росту експорту тощо.
 показать весь комментарий
 
 
Чем больше иностранных предприятий, тем больше им гарантий что зарплата и стоимость сырья будет низкой чтобы инвестиции быстрей окупились. Ведь при равных уровнях зарплаты у инвестора для инвестиций есть и своя родная страна.
Перемога тут для всех. На украинском народе побыстрей наживутся и украинские,и иностранные предприниматели. Конечно только те которые работают на экспорт по европейским ценам. На внутренем украинском рынке особо не озолотишся, выплачивая 300 долларов зарплаты завтрашнему покупателю
 показать весь комментарий
 
так шо, закрывать? уже не надо? или вы своим Ахметовым с Мураевыми все это передать хотите? они вам такой вроттедам через попенгаген сделают, что никакой BAYER рядом не валялся.
 показать весь комментарий
 
нужно бастовать всей страной, и даже убивать, ежедневно пока от страха барыги зарплату не поднимут хотя бы до 1000 евро.
в германии дизель стоит 45 грн, и работники заправки получают 2000-3000 евро.
что мешает у нас поднять дизель с 30 до 45 грн, и заплатить людям хоть по 1000 евро.

мешает то что и петя, и европа хотят дешевой РАБсилы.
европе нужна война в Украине также как расеи. если войны не будет экономика украины начнет расти, кто то и на донбасс вернется, работы прибавится, заробитчане с польши обратно в Украину поедут, поляки с германии в польшу НЕ поедут, экономика поляков рухнет. оно европе надо? вливать в польшу милиарды????????

весь мир шакалы, а украинцы на него молятся
 показать весь комментарий
 
ну не знаю, по телику Йуля кажа шо всим хана як шо не Вона.
 показать весь комментарий
 
Не зрозумів лише, до чого тут пара лесбійок (на фото)
 показать весь комментарий
 
Завод - это хорошо.Но мало.Надо брать пример с Китая.Там заводов с иностранными инвестициями и технологиями дохерища.Враг,не враг,деды воевали,не воевали,а японских,американских и европейских предприятий и банков хоть пруд пруди.А все потому,что законы работают,инвестиции и инвесторы в безопастности.Да и китайские люди трудолюбивые.Большинство работают без выходных.
 показать весь комментарий
 
 
На решение проблем "Укрзалізниці" нужно 30 лет и 1 трлн гривен, - топ-менеджер перевозчика Рязанцев

Немецкая компания Bayer видимо не нуждается ни 30 лет, ни 1 трлн гривен.
 показать весь комментарий
 
Україна відкрила генеральне консульство в Едмонтоні Канада.

У провінції Альберта, де знаходиться нове генконсульство, проживає понад 350 тисяч канадців українського походження.
Про це в суботу, 8 вересня, повідомляє прес-служба МЗС України.

 показать весь комментарий
 
Та нє,шуцмани,кукурудза і соя -то американці.Від баєра хіба шо гербіцид...Насіннєвий кукурудзяний завод в Житомирській області від Баєра,це як зборка Джилі чи Амулета.
 показать весь комментарий
 
в якому живе 650 людей...- зверхність, що межує з рабовласництвом. Наче 650 голів худоби.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНемецкая компания Bayer открыла крупнейший в Украине и один из топ-5 в Европе заводов по производству семян, - Ковалив. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх