 Немецкая компания Bayer открыла крупнейший в Украине и один из топ-5 в Европе заводов по производству семян, - Ковалив. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала глава Офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив, передает Цензор.НЕТ.

"Немецкая компания Bayer открыла крупнейший в Украине и один из топ-5 в Европе заводов по производству семян, инвестировав 200 млн долл. Кроме супер современного оборудования, автоматизированных процессов и просто немецкого порядка, действительно поразил подход к работникам и условиям их труда. Теннисный стол, кинозал, крутая столовая, open-space, мультимедийные доски, настоящий медпункт - и это не офис ИТ компании в Киеве, это все в селе, в котором живет 650 человек. В нем теперь есть дорога, рабочие места, амбулатория, библиотека и компьютерный зал для активных пожилых людей. И когда слышу снова, что нельзя отдать бесценное государственное имущество иностранным компания, потому что они "уволят людей, заберут сверхприбыли и тд", вот вспоминаю тех 20-30 украинских бизнесов, для которых социальная ответственность не является только хайповим словом, которое услышали или прочитали", - рассказала она и опубликовала фото с предприятия.

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