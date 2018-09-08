 Битва сильнейших: в Днепре на День города устроили чемпионат мира по стронгмену. ФОТО

"Я рад, что в" железном городе" собрались действительно "железные" люди. Пусть победит лучший", - сказал мэр Днепра Борис Филатов, пишет Обозреватель.

Обладатели первого и второго мест чемпионата получат квалификацию на турнир Арнольда Шварценеггера, который следующей весной будут проводить в США.

Сейчас же представители Украины, Румынии, Эстонии, Беларуси, Молдовы, Словакии и Польши демонстрируют физическую мощь в пяти силовых упражнениях. Стронгменам необходимо осилить снаряды весом от 150 кг. Еще одна задача - сдвинуть с места грузовик весом 15 тонн.

"В Днепре происходит чрезвычайный праздник. Поэтому всем сегодня хорошего дня и ярких эмоций", - сказал главный судья чемпионата, самый сильный человек мира Василий Вирастюк.

В облегченной версии некоторых богатырских упражнений себя смогут испытать и зрители чемпионата. Также ожидают показательное выступление украинского атлета, президента Федерации стронгмена Украины Сергея Конюшка.