 Битва сильнейших: в Днепре на День города устроили чемпионат мира по стронгмену. ФОТО

"Я рад, что в" железном городе" собрались действительно "железные" люди. Пусть победит лучший", - сказал мэр Днепра Борис Филатов, пишет Обозреватель.
Обладатели первого и второго мест чемпионата получат квалификацию на турнир Арнольда Шварценеггера, который следующей весной будут проводить в США.
Сейчас же представители Украины, Румынии, Эстонии, Беларуси, Молдовы, Словакии и Польши демонстрируют физическую мощь в пяти силовых упражнениях. Стронгменам необходимо осилить снаряды весом от 150 кг. Еще одна задача - сдвинуть с места грузовик весом 15 тонн.
"В Днепре происходит чрезвычайный праздник. Поэтому всем сегодня хорошего дня и ярких эмоций", - сказал главный судья чемпионата, самый сильный человек мира Василий Вирастюк.
В облегченной версии некоторых богатырских упражнений себя смогут испытать и зрители чемпионата. Также ожидают показательное выступление украинского атлета, президента Федерации стронгмена Украины Сергея Конюшка.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил Винницу, Житомир, Луцк, Луганск и Николаев с Днем города. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Винница, Житомир, Луцк, Луганск и Николаев - сегодня пять прекрасных и самобытных украинских городов отмечают день рождения. От Запада и до Востока, от Севера и до Юга - Украина единая!», - подчеркнул Порошенко.
Днепр...не поздравил...
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Днепр с Днем города фотографией Киева.
Так, глава правительства опубликовал в Facebook поздравление Днепра с Днем города, но на фото изображена украинская столица. На картинке показан левый берег Киева и мост Патона
Тут гораздо более важная причина... бабки ))
Три года не была в Днепре. К сожалению, не получалось. А белок в сосновом парке надо бы проведать) Да, все еще будет...)
Ночной Днепр с высоты - это феерично. Киберпанк в чистом виде.
Хороший саундтрек для прогулок в центре Днепра в тёмное время: VNV Nation - Electronaut
И вживую "Электронавт" особо эпичен, жаль они не сыграли его в Киеве в 2012:
версия с DVD
версия с фестиваля M'era Luna 2016
FUTURE - ELECTRICITY - PERCEPTION - TRANSPORT - PEOPLE - IMAGINATION - ARCHITECTURE - TRANSITION!
http://dpchas.com.ua/dnepropetrovskaya-solyanka/neveroyatnoe-zrelishche-v-centre-dnepra-proshel-grandioznyy-karnaval