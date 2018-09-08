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Все про:Вирастюк (12) День города (15) Днепр_город (2484) праздник (1439) Филатов (241)

 Битва сильнейших: в Днепре на День города устроили чемпионат мира по стронгмену. ФОТО

Самый сильные люди из разных стран мира съехались в Днепр, чтобы 8 сентября принять участие в мировом чемпионате Arnold Amateur Srongman World Championship-2019 (USA). Такая "битва" силачей в Украине происходит впервые. Это - абсолютная весовая категория.

"Я рад, что в" железном городе" собрались действительно "железные" люди. Пусть победит лучший", - сказал мэр Днепра Борис Филатов, пишет Обозреватель.

Битва сильнейших: в Днепре на День города устроили чемпионат мира по стронгмену 01

Обладатели первого и второго мест чемпионата получат квалификацию на турнир Арнольда Шварценеггера, который следующей весной будут проводить в США.

Битва сильнейших: в Днепре на День города устроили чемпионат мира по стронгмену 02

Сейчас же представители Украины, Румынии, Эстонии, Беларуси, Молдовы, Словакии и Польши демонстрируют физическую мощь в пяти силовых упражнениях. Стронгменам необходимо осилить снаряды весом от 150 кг. Еще одна задача - сдвинуть с места грузовик весом 15 тонн.

Битва сильнейших: в Днепре на День города устроили чемпионат мира по стронгмену 03

"В Днепре происходит чрезвычайный праздник. Поэтому всем сегодня хорошего дня и ярких эмоций", - сказал главный судья чемпионата, самый сильный человек мира Василий Вирастюк.

В облегченной версии некоторых богатырских упражнений себя смогут испытать и зрители чемпионата. Также ожидают показательное выступление украинского атлета, президента Федерации стронгмена Украины Сергея Конюшка.

Битва сильнейших: в Днепре на День города устроили чемпионат мира по стронгмену 04

Источник: https://censor.net.ua/p3085192
 
   
 Топ комментарии
 
Чомусь петя до сих пір не поздоровив Дніпро.. Ялту - поздоровляв, Донецьк - теж поздоровив.. А Дніпро - ніяк, а я вважав, що він всі міста і села поздоровляє..
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Це недобудова готелю "Парус" ( "Вітрило" українською), Ларисо.. В 2014 році - і ця недобудова зіграла свою роль в захисті України..
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Филатов судя по фото на посту мера стал сам строгменом, по крайней мере по объемам)
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Да, с объемами у филатова все в порядке - строгменам там делать нечего, а вот крайний слева. случайно не прокугогский строгмен югик? Каким ветром этого алкаша туда занесло или я ошибаюсь?
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Чомусь петя до сих пір не поздоровив Дніпро.. Ялту - поздоровляв, Донецьк - теж поздоровив.. А Дніпро - ніяк, а я вважав, що він всі міста і села поздоровляє..
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**
Президент Украины Петр Порошенко поздравил Винницу, Житомир, Луцк, Луганск и Николаев с Днем города. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Винница, Житомир, Луцк, Луганск и Николаев - сегодня пять прекрасных и самобытных украинских городов отмечают день рождения. От Запада и до Востока, от Севера и до Юга - Украина единая!», - подчеркнул Порошенко.

Днепр...не поздравил...
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Днепр с Днем города фотографией Киева.
Так, глава правительства опубликовал в Facebook поздравление Днепра с Днем города, но на фото изображена украинская столица. На картинке показан левый берег Киева и мост Патона
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Через 2 часа отдельно поздравил Днепр
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Петя обижен на Днепр --- Днепр форпост Народа Украины остановил кацапскую чуму и шеколадки неособо жалуем Битва сильнейших: в Днепре на День города устроили чемпионат мира по стронгмену - Цензор.НЕТ 2067
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это не так. Просто у Пети очень сильные терки с Беней. И кацапы тут вообще не причем.
Тут гораздо более важная причина... бабки ))
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Це у нас Фестивальний причал такий.. На набережній Перемоги, неподалік від Монастирського острова..
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Граница между набережными по ж/д мосту через Монастырский остров. Фестивальный причал на Сичеславской
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Филатов нормальный мэр, в городе движение, обновление, стройки, дороги непрерывно делают, с мостом правда вышел нереальный затык, но это потому вчастности, что это советское говно разлазится просто под руками... и пришлось там в десять раз больше делать, чем планировали. Но мэр хороший, главное не прокацапский. От того его вся вата, сепарня и прочие паскуды люто ненавидят )
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Помощник Филатова? Зачем Филатов магазины посносил в городе, рынки: он их строил? Если людям так удобно было, то может нужно было их спросить прежде? Может он вообще что-либо построил? Где его семья покупает продукты, в ле Сильпо? Зачем лавочки на Монастырском озере убрали, кому они мешали, люди там годами одыхали, на Днепр и на волейбол смотрели. Что такое сейчас Филатов на остановках городского транспорта делает? Это чистое отмываение денег, также как и реконструкция Нового моста. Те лавочки продержатся не больше месяца, вы видели как их "прочно" прикручивают, из какого материала сделаны? Кому нужна такая "работа"?
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Це недобудова готелю "Парус" ( "Вітрило" українською), Ларисо.. В 2014 році - і ця недобудова зіграла свою роль в захисті України..
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...Стеклянный шар на набережной не восстановили? Жаль, что он в каком-то году исчез. Люблю бывать и на набережной, и в парках. В Днепре много красивых мест. Когда-то на День города организовывался просто шикарный "праздник цветов". И многие в День города - вышиванках. Очень красиво! Люблю Днепр!
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Скляна куля є.. Все у нас добре.. Та й прохолодніше стало дещо..
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Хорошо, что на месте)
Три года не была в Днепре. К сожалению, не получалось. А белок в сосновом парке надо бы проведать) Да, все еще будет...)
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Будете в Дніпрі - дайте знати..Може чим допоможу.. Ми з дружиною гостям завжди раді..
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До речі , під час передвиборчої компанії мера Дніпра, колишній мер Дніпропетровська а нині депутат від бпп Ваня Куліченко відкрито агітував за вишкребка санька вілкула.. Ролики крутили як по місцевих каналах, так і на моніторах в транспорті.. Отака муйня, малята..
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С Днём Нашего Города!
Ночной Днепр с высоты - это феерично. Киберпанк в чистом виде.
Хороший саундтрек для прогулок в центре Днепра в тёмное время: VNV Nation - Electronaut
И вживую "Электронавт" особо эпичен, жаль они не сыграли его в Киеве в 2012:
версия с DVD
версия с фестиваля M'era Luna 2016

FUTURE - ELECTRICITY - PERCEPTION - TRANSPORT - PEOPLE - IMAGINATION - ARCHITECTURE - TRANSITION!



Битва найсильніших: у Дніпрі на День міста влаштували чемпіонат світу зі стронгмену - Цензор.НЕТ 667

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Цензор.НЕТФотоСпортБитва сильнейших: в Днепре на День города устроили чемпионат мира по стронгмену. ФОТО
 
 
 
 
 
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