 В Киеве прорвало водопроводную магистраль: вода залила улицу Гарматную. ФОТО

В Киеве произошла авария водопровода на углу улицы Гарматной и проспекта Победы. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевводоканала.

Утечка воды произошла в районе проспекта Победы, 56. Информация о прорыве поступила в диспетчерскую Киевводоканала 8 сентября в 5:10 утра.

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Аварийная бригада выяснила, что прорыв произошел на водопроводной магистрали Д-500.

"Из-за вынужденных противоаварийных мероприятий сейчас от водоснабжения временно отключен шестиэтажный жилой дом по адресу проспект Победы, 60", – отметили в водоканале.

Сильный поток воды залил улицу Гарматную. Из-за этого движение транспорта по проезжей части было затруднено. После ликвидации утечки уровень воды начал спадать.

"Аварийная бригада "Киевводоканала" ждет представителей соответствующих коммунальных служб для согласования с ними проведения раскопок на месте аварии", – сообщили "Киевводоканале".

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