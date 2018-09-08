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 В Киеве прорвало водопроводную магистраль: вода залила улицу Гарматную. ФОТО

Прорыв произошел на водопроводной магистрали Д-500

В Киеве произошла авария водопровода на углу улицы Гарматной и проспекта Победы. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевводоканала.

Утечка воды произошла в районе проспекта Победы, 56. Информация о прорыве поступила в диспетчерскую Киевводоканала 8 сентября в 5:10 утра.

В Киеве прорвало водопроводную магистраль: вода залила улицу Гарматную 01

В Киеве прорвало водопроводную магистраль: вода залила улицу Гарматную 02

Также на Цензор.НЕТ: В центре Киева прорвало трубу: горячая вода залила площадь и припаркованный автомобиль. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Аварийная бригада выяснила, что прорыв произошел на водопроводной магистрали Д-500.

"Из-за вынужденных противоаварийных мероприятий сейчас от водоснабжения временно отключен шестиэтажный жилой дом по адресу проспект Победы, 60", – отметили в водоканале.

Сильный поток воды залил улицу Гарматную. Из-за этого движение транспорта по проезжей части было затруднено. После ликвидации утечки уровень воды начал спадать.

В Киеве прорвало водопроводную магистраль: вода залила улицу Гарматную 03

"Аварийная бригада "Киевводоканала" ждет представителей соответствующих коммунальных служб для согласования с ними проведения раскопок на месте аварии", – сообщили "Киевводоканале".

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Источник: https://censor.net.ua/p3085170
 
 
 Топ комментарии
 
Порохобот, у меня к тебе 2 вопроса
1.За кого сам-то голосовал в 2010-м?
2.К чему здесь этот флуд?
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Прикольно наблюдать,как у порохоботов пукан подгорает ближе к выборам.А ничего не сделать-пропукало ваше соевое ничтожество 54% доверия украинцев.
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головне, що віталько - все асфальтом заливає - ремонтує дороги !
хтось підказав йому, що це більше дасть голосів лохотарату),
але ж комунікації, що знаходяться під землею - теж треба міняти! В Киеве прорвало водопроводную магистраль: вода залила улицу Гарматную - Цензор.НЕТ 1765
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Как раз там, где Педалик планировал объезд Шулявского моста. Улица даже без нагрузки гавкается
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Порохобот, у меня к тебе 2 вопроса
1.За кого сам-то голосовал в 2010-м?
2.К чему здесь этот флуд?
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подстилка кремлевская, к тебе два вопроса:
1. почему юлька не голосовала НИ ЗА ОДИН ключевой по противодействию агрессии кремля (ни за признание ращки оккупантами, ни за санкции против рашки.. вообще - ни за что против рашки).
2. почему юльку так сильно поддерживают все любите путина и януковича?
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Походу на цензоре киевлян = 0! Потому что на фото нет никакой улицы Гарматной
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судя по тому, что люди спокойно выходят из подземного перехода - там сухо! ну или, по крайней мере, воды не настолько много, чтобы невозможно было пройти, а значит вытесть с противоположного выхода подземного перехода она не может!! и если внимательно присмотреться к встречной полосе - то там тоже сухо!
вывод - на цензоре работают запоребриковые журналисты! ну или подобное тебе - зрадофермо, которой важнее пищать про "технологические катастрофы надприродного масштаба возникшие по халатности"
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На первом фото - здание завода Киевприбор, на втором фото - как раз начало Гарматной, между торговым центром Большевик и Киевприбором. Там сильный уклон по Гарматной вниз, наверное такой сильный поток воды, что не было возможности сделать фото.
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и ряд других вопросов:
3. к кому ездит на поклон в москву зять юльки, для согласования каких вопросов и почему после таких поездок юлька начала вещать, повторяя слово в слово кремлевскую пропаганду "мышебратья, нужно остановить войну и договариваться!" ??
4. о чем договаривалась юлька с новинским, бойко в Греции недавно? И почему юлька, какая пассивная в плане голосования против рашки - вчера приперлась в ВР и всем стадом проголосовала ЗА разрешение вывозить из Украины лес-кругляк???
5. какой ценой юлька решила "остановить войну", почему она против плана Волкера и ввода миротворцев ООН на Донбасс? Не та ли цена, как и при договоре по газу - лечь под кремль и расслабиться??

п.с. это так.. лишь малая часть вопросов к юльке ( кстати, если в 2014 году я был за юльку, то прошедшие годы показали ее "делишками" - что сильно (мягко сказано) в ней ошибался: орать она может, только делает все наоборот...)
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почему только в этом году семь раз любимый зять Юлии Владимировны господин Чечеткин (забавная фамилия.. клановая))) летал в Москву? И второй вопрос: о чем он там общался с эмиссарами Путина
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Та ты шо?Сам придумал?Или куратор в методичке написал?А сколько раз соевый к Фирташу летал?На поклон.И сколько раз со своим газовым партнером-мертвечуком встречался,чтобы обсудить,как лучше Украину слить?
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дык, мертвечук - партнер юльки)) дятел, смени методичку))
Кто такой зять юльки - чечёткин?? Оказывается, это такой юный бизнесмен из Бруклина, а до того из Одессы, зовут его Артурчик.У него в Бруклине семь квартир, но «бизнес не задался». Потом он в Одессе открыл коллекторскую (!) контору (легальный бандитизм) при Януковиче, но что-то тоже не очень. И вот судьба смилостивилась над Артурчиком в виде Жужи.А я-то думал, чья эта гениальная идея - сеть ломбардов «Копийка»? Но кабы только это! Г-н Чечёткин-то чуть ли не российский бизнесмен, он то ли был, то ли есть акционер работающего в Крыму московского «Генбанка » (который вроде под санциями же)!
Причем теперь все записано на оффшоры.Теперь понятно откуда это «ни один танк не должен выехать из ангара!»(знаменитая юлькина фраза в 2014 году, многим открывшая глаза на неё) и прочие извивания Жульки перед РФ, постоянная деструктивная деятельность и, в конце концов, альянс с Мертвечуком? Не его же, и не Пихвошика агрессор собирается двигать в президенты тремя ТВ-каналами, хотя Пихвошик, как сообщают, временно дорвался до ласк местного женбатальона.
Итак, пока армия и волонтёры воюют, а народ героически выживает, Жужзять отплясывает чечётку в московских кабинетах…Может, Артурчик еще и коньяк бухает с Сурковым, записывая ценные указания?М-да, дохихикалась Жуля Чечёткина, нечего сказать! И казалось бы, на пустом месте. Но, отдадим должное, начинала она бодро, как и в 2009, и в 2014 годах. Правда, на этот раз из своих избирателей она сделала полных и окончательных лохов.
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можно еще вспомнить как юлька резко подружилась с януковичем. Да, то потом её кинул.. но ведь дружба-то была)
Как и сейчас - юльки с медведчуком (лохторат-то у них - один и тот же)
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дык дык дык
коцапездал, вали на срамблер оошен рекламировать,
резко продружила, ага, ага
лучше про порохла, как он шампусик с пыней ковтал
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Та да-Юлька вместе с яныком ПР основали,гадина такая.У Києві прорвало водопровідну магістраль - вода залила вулицю Гарматну - Цензор.НЕТ 9639У Києві прорвало водопровідну магістраль - вода залила вулицю Гарматну - Цензор.НЕТ 476
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У сепаров донецких погоняла "чебурашка" и "гена крокодил" проверено не раз. Чебурашка даже сидел в кафе "сепар" где грохнули Захарченко.
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А что у тебя за дебильная манера,писать всякую хрень там,где это совершенно не к месту?Или настолько подгорает от одного вспоминания Юльты,что не можешь,чтобы не нагадить в ее сторону?Для дебилов напомню-тема о затопленной в Киеве улицы.К чему ты Юльку приплел,порохобот?
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Кто такой зять юльки - чечёткин?? Оказывается, это такой юный бизнесмен из Бруклина, а до того из Одессы, зовут его Артурчик.У него в Бруклине семь квартир, но «бизнес не задался». Потом он в Одессе открыл коллекторскую (!) контору (легальный бандитизм) при Януковиче, но что-то тоже не очень. И вот судьба смилостивилась над Артурчиком в виде Жужи.А я-то думал, чья эта гениальная идея - сеть ломбардов «Копийка»? Но кабы только это! Г-н Чечёткин-то чуть ли не российский бизнесмен, он то ли был, то ли есть акционер работающего в Крыму московского «Генбанка » (который вроде под санциями же)! Причем теперь все записано на оффшоры.Теперь понятно откуда это «ни один танк не должен выехать из ангара!»(знаменитая юлькина фраза в 2014 году, многим открывшая глаза на неё) и прочие извивания Жульки перед РФ, постоянная деструктивная деятельность и, в конце концов, альянс с Мертвечуком? Не его же, и не Пихвошика агрессор собирается двигать в президенты тремя ТВ-каналами, хотя Пихвошик, как сообщают, временно дорвался до ласк местного женбатальона.Итак, пока армия и волонтёры воюют, а народ героически выживает, Жужзять отплясывает чечётку в московских кабинетах…Может, Артурчик еще и коньяк бухает с Сурковым, записывая ценные указания?М-да, дохихикалась Жуля Чечёткина, нечего сказать! И казалось бы, на пустом месте. Но, отдадим должное, начинала она бодро, как и в 2009, и в 2014 годах. Правда, на этот раз из своих избирателей она сделала полных и окончательных лохов.
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тебе выше картинку с сынком порохла ответили,
в хутболке со странной надписью, посмотри
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Та ты шо?????Так это Юлька виновата в росте доллара от 8 до 29?Виновата в том что 7 миллионов выехали из Украины?Виновата в том что не расследуются преступления против Майдана?Виновата в том что супервоевода мусор гелетей завел армию в котлы?Виновата в том что жкх в разы подорожало и разваливается,несмотря на ротердамы+ и прочие дамы????Виновата в том что на фронте некомплект по 50%???Виновата в том,что Украина последние места по всем рейтингам занимает? Это все злобная Юлька?А чем тогда соевый ушлепок пятый год занимается?Туалеты и дороги открывает?У Києві прорвало водопровідну магістраль - вода залила вулицю Гарматну - Цензор.НЕТ 7036
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конечно ж этот зять Тимошенко! а рядом с ним же и ее дочь Евгения! У Києві прорвало водопровідну магістраль - вода залила вулицю Гарматну - Цензор.НЕТ 2948
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Прикольно наблюдать,как у порохоботов пукан подгорает ближе к выборам.А ничего не сделать-пропукало ваше соевое ничтожество 54% доверия украинцев.
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головне, що віталько - все асфальтом заливає - ремонтує дороги !
хтось підказав йому, що це більше дасть голосів лохотарату),
але ж комунікації, що знаходяться під землею - теж треба міняти! В Киеве прорвало водопроводную магистраль: вода залила улицу Гарматную - Цензор.НЕТ 1765
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Кстати да! Всего два рочкы как закончился капитальный ремонт так называемого проспекта Побьеды с потужной заменой всех коммуникаций
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Когда же наконец у нас терпение прорвется? Уже давно пора не люстрировать, а вешать.
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Так ты там прочно и надолго обосновался,занял все места
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И тебя тем же концом и по тому же месту, добрый человек.
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Гарматная - это Гарматная. По ней отремонтированные гарматы с завода катили на Брест-Литовский.
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Чтобы воду не прорвало, надо ее пускать трубой. ( Кличко).
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а знаете когда все поменяется?
когда мы перестанем расплюскивать винты с резьбой на 3 в тисках,
шо бы они вкрутились в отверстие с резьбой на 4.
специалисты в курсе...
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Это новость. Я всю жизнь с металлом дело имею , а такого не знал. ПОПРОБУЮ на досуге.
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попробуй, влазит - главное шо бы не понравилось
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ты как вроде с союзе со всеми не жил... - елементарно, Ватсон.
ОТК и нач. цеха на плечах - план давай!
-де гребаные винты?
-сделай
делал - держат, но не долго - слава яйцам ето не были космические ероплaны,
но и там таких умельцев как я до бениной матери....
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А так же откручивать гайки отверткой и молотком + ебтвою мать
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Не байка и не анекдот, слышал лично
Построил старшина роту и говорит...Сейчас все идем в местное лесное хозяйство пилить дрова ...
Вопрос из строя...А пилы какие дадут военные или местные рабочие ...
занавес....
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Український економічний прорив (черговий)
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Киев пора в новую Венецию переименовать. Или в Винницию.
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Не спешите за Киев.
Всегда такое было - просто об етом не сообщали, шо бы не волновать неокрепшие умы.
Ребята к зиме всю ерунду проверяют - лучше сейчас, чем зимой..
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Та я за Киев спокойный, шо Дюк за цены на цветмет. Меня беспокоит за тех, кто виноват не найдут))
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Кияни самі винні...Замість хліба вибрали видовища...Мости падають,вулиці заливає,каналізіцію прориває,комунікаціі руйнуються - але є мер-спортсмен,дебілізм якого досяг такого рівня.що ним можна гордитись...І кияни гордяться,з лагідною усмішкою оповідають про його чергові ляпи і твердять,що оберуть його ще...І це добре,нехай тримають,бо інакше він рвоне на президента і тоді ми всі посивієм...
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В Киеве прорвало трубу, а порохосрань видевшая Киев разве что на картинке снова развела флуд на тему ни имеющую к этому никакого отношения. Тут можно практически всю ветку комментов зачистить.
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прорвало магистраль с горячей водой и кипяток затопил весь город, что после этого нужно сделать? поднять цену на горячюю воду, услуги жкг и на газ, патамучто кридит.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киеве прорвало водопроводную магистраль: вода залила улицу Гарматную. ФОТО
 
 
 
 
 
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