 В Киеве прорвало водопроводную магистраль: вода залила улицу Гарматную. ФОТО

В Киеве произошла авария водопровода на углу улицы Гарматной и проспекта Победы. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевводоканала.
Утечка воды произошла в районе проспекта Победы, 56. Информация о прорыве поступила в диспетчерскую Киевводоканала 8 сентября в 5:10 утра.
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Аварийная бригада выяснила, что прорыв произошел на водопроводной магистрали Д-500.
"Из-за вынужденных противоаварийных мероприятий сейчас от водоснабжения временно отключен шестиэтажный жилой дом по адресу проспект Победы, 60", – отметили в водоканале.
Сильный поток воды залил улицу Гарматную. Из-за этого движение транспорта по проезжей части было затруднено. После ликвидации утечки уровень воды начал спадать.
"Аварийная бригада "Киевводоканала" ждет представителей соответствующих коммунальных служб для согласования с ними проведения раскопок на месте аварии", – сообщили "Киевводоканале".
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1.За кого сам-то голосовал в 2010-м?
2.К чему здесь этот флуд?
1. почему юлька не голосовала НИ ЗА ОДИН ключевой по противодействию агрессии кремля (ни за признание ращки оккупантами, ни за санкции против рашки.. вообще - ни за что против рашки).
2. почему юльку так сильно поддерживают все любите путина и януковича?
вывод - на цензоре работают запоребриковые журналисты! ну или подобное тебе - зрадофермо, которой важнее пищать про "технологические катастрофы надприродного масштаба возникшие по халатности"
3. к кому ездит на поклон в москву зять юльки, для согласования каких вопросов и почему после таких поездок юлька начала вещать, повторяя слово в слово кремлевскую пропаганду "мышебратья, нужно остановить войну и договариваться!" ??
4. о чем договаривалась юлька с новинским, бойко в Греции недавно? И почему юлька, какая пассивная в плане голосования против рашки - вчера приперлась в ВР и всем стадом проголосовала ЗА разрешение вывозить из Украины лес-кругляк???
5. какой ценой юлька решила "остановить войну", почему она против плана Волкера и ввода миротворцев ООН на Донбасс? Не та ли цена, как и при договоре по газу - лечь под кремль и расслабиться??
п.с. это так.. лишь малая часть вопросов к юльке ( кстати, если в 2014 году я был за юльку, то прошедшие годы показали ее "делишками" - что сильно (мягко сказано) в ней ошибался: орать она может, только делает все наоборот...)
Кто такой зять юльки - чечёткин?? Оказывается, это такой юный бизнесмен из Бруклина, а до того из Одессы, зовут его Артурчик.У него в Бруклине семь квартир, но «бизнес не задался». Потом он в Одессе открыл коллекторскую (!) контору (легальный бандитизм) при Януковиче, но что-то тоже не очень. И вот судьба смилостивилась над Артурчиком в виде Жужи.А я-то думал, чья эта гениальная идея - сеть ломбардов «Копийка»? Но кабы только это! Г-н Чечёткин-то чуть ли не российский бизнесмен, он то ли был, то ли есть акционер работающего в Крыму московского «Генбанка » (который вроде под санциями же)!
Причем теперь все записано на оффшоры.Теперь понятно откуда это «ни один танк не должен выехать из ангара!»(знаменитая юлькина фраза в 2014 году, многим открывшая глаза на неё) и прочие извивания Жульки перед РФ, постоянная деструктивная деятельность и, в конце концов, альянс с Мертвечуком? Не его же, и не Пихвошика агрессор собирается двигать в президенты тремя ТВ-каналами, хотя Пихвошик, как сообщают, временно дорвался до ласк местного женбатальона.
Итак, пока армия и волонтёры воюют, а народ героически выживает, Жужзять отплясывает чечётку в московских кабинетах…Может, Артурчик еще и коньяк бухает с Сурковым, записывая ценные указания?М-да, дохихикалась Жуля Чечёткина, нечего сказать! И казалось бы, на пустом месте. Но, отдадим должное, начинала она бодро, как и в 2009, и в 2014 годах. Правда, на этот раз из своих избирателей она сделала полных и окончательных лохов.
Как и сейчас - юльки с медведчуком (лохторат-то у них - один и тот же)
коцапездал, вали на срамблер оошен рекламировать,
резко продружила, ага, ага
лучше про порохла, как он шампусик с пыней ковтал
в хутболке со странной надписью, посмотри
хтось підказав йому, що це більше дасть голосів лохотарату),
але ж комунікації, що знаходяться під землею - теж треба міняти!
когда мы перестанем расплюскивать винты с резьбой на 3 в тисках,
шо бы они вкрутились в отверстие с резьбой на 4.
специалисты в курсе...
слесарь -миниатюрщик....
был....
ОТК и нач. цеха на плечах - план давай!
-де гребаные винты?
-сделай
делал - держат, но не долго - слава яйцам ето не были космические ероплaны,
но и там таких умельцев как я до бениной матери....
Построил старшина роту и говорит...Сейчас все идем в местное лесное хозяйство пилить дрова ...
Вопрос из строя...А пилы какие дадут военные или местные рабочие ...
занавес....
Всегда такое было - просто об етом не сообщали, шо бы не волновать неокрепшие умы.
Ребята к зиме всю ерунду проверяют - лучше сейчас, чем зимой..