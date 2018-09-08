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Темы дня: Ликвидация террориста Захарченко Выборы-2019 Отравление в Армянске
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 "Крымский титан" продолжает работать, - глава Херсонской ОГА Гордеев. ФОТО

Несмотря на то, что выбросы с расположенного в оккупированном Россией Крыму завода "Титан" повлекли резкое ухудшение здоровья людей в населенных пунктах вблизи предприятия, он и дальше продолжает работать.

Об этом сообщил на собственной странице в Facebook глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев, передает Цензор.НЕТ.

"Все-таки работает", - отметил Гордеев. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины из-за выбросов с "Титана", - глава ОГА Гордеев. ФОТО

Крымский титан продолжает работать, - глава Херсонской ОГА Гордеев 01
Крымский титан продолжает работать, - глава Херсонской ОГА Гордеев 02

Вместе с тем руководство предприятия заверило, что все восемь печей крымского завода "Титан", приостановленного из-за выброса вредного вещества, прекратят работу 9 сентября. Сейчас работают пять печей, сообщил директор предприятия - филиала компании "Титановые инвестиции" Андрей Акулов, пишет ТАСС.

Напомним, что в конце августа стало известно об экологическом бедствии в северном Крыму.За одну ночь металлические предметы на балконах местных жителей покрылись липкой ржавчиной, люди стали жаловаться на проблемы со здоровьем. Оккупационные власти Крыма утверждают, что показатели воздуха на полуострове находятся в пределах нормы.

30 августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обстановка очень угнетающая. Улицы малолюдны, обильно усыпаны опавшими листьями, - правозащитник Джеппаров о ситуации с выбросами в оккупированном Армянске. ФОТО

Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Накануне оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан", расположенный на севере полуострова, будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области.

Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависмости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан".

По состоянию на 7 сентября, из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины из-за выбросов с "Титана".

Источник: https://censor.net.ua/p3085169
 
 
 Топ комментарии
 
если Украина перестанет его снабжать минералами, то он перестанет работать потому что он под них только и заточен....
Но властям Украины выгоднее плакать в прямом эфире - так гораздо дешевле для их карманов....
Лицемеры....
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Поскольку поставки украинского ильменита не прекратились, он и дальше будет продолжать работать... Фирташу скыглення крысчан до одного места... Да что там, ему и скыглення украинцев до того же места....
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дело даже не в руже. дело в электрике и газе которые лола кокорина на протяжении этих лет туда поставляет.
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сепаратизму смерть - посмотри....

Армянск, Крымский Титан, проблемы, состояние, перспективы

https://youtu.be/yaaFrPG9yhk
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Я что то не понял - там же нет дыма.. как он написал что работает ?
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На первых двух башнях вроде видны испарения
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та я не виже ничего)) хоть бы сделали в фотошопе)) та я верю что русня там мутит.. для них бабки .. вся Челяба в таких трубах.. ещё хуже чем Армянск
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xepня там, а не бархатный сезон. я, старый дурак, как-то поехал в сентябре еще ДО всего. полный отстой. все закрывается, сервис - никакой, инфраструктура - убитая. в общем, туда я больше не ездец. в декабре отдохну на Канарах, там всегда сезон.

когда рашу выгонят из Крыма, там (если по-уму) надо ВСЕ сносить и строить заново. начиная с канализации и заканчивая велодорожками. тут только одна проблема - ЗАЧЕМ?
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если Украина перестанет его снабжать минералами, то он перестанет работать потому что он под них только и заточен....
Но властям Украины выгоднее плакать в прямом эфире - так гораздо дешевле для их карманов....
Лицемеры....
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Дешевле для их карманов?

Фирташ окончательно потерял Иршанский горно-обогатительный комбинат

Читать полностью на http://news.enovosty.com/news_economy/full/118-firtash-okonchatelno-poteryal-irshanskij-gorno-obogatitelnyj-kombinat

Представитель ФГИУ в суде сообщил, что на основании поручения премьер-министра Арсения Яценюка было принято решение, что после окончания срока аренды имущество комбината будет использоваться для собственных нужд.
Поэтому сегодня комбинат подчиняется в своей работе министерству экономического развития и торговли, а право на его имущество принадлежит государственному предприятию «Объединенная горно-химическая компания».

Читать полностью на http://news.enovosty.com/news_economy/full/118-firtash-okonchatelno-poteryal-irshanskij-gorno-obogatitelnyj-kombinat
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дело даже не в руже. дело в электрике и газе которые лола кокорина на протяжении этих лет туда поставляет.
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У предприятия Фирташа забрали право пользования Лемненским и Междуречным месторождениями титановых руд в Житомирской области площадью более 6 тысяч га, полученное им в декабре 2004 года.

Читать полностью на http://news.enovosty.com/news_economy/full/534-irshanskij-gorno-obogatitelnyj-kombinat-snova-zabrali-u-firtasha
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если Украина перестанет снабжать окупантов минералами и рудой то Петя перестанет получать от Фирташа и Хуйла откаты. А Петя етого не допустит. Он лучше еще несколько десятков тысяч людей на фронте сгноит чтобы не осталось активистов шатающих Петину будку.
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Так перестаньте им поставлять ильменит, сволочи! Или боитесь что путинг из-за этого нападёт?
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Сколько сотрудников работает на рудниках и комбинате связанных с ильменитом?
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вот как. это дает повод снабжать мордовских оккупантов на крысме энергоносителями?
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Конечно, убытков украинским олигархам быть не должно.... А оккупация, санкции, гибридная война - это все разводки для пересичных...
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право на его имущество принадлежит государственному предприятию «Объединенная горно-химическая компания»

Эта компания - олигарх:?
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То есть, государственное предприятие Украины спокойно работает в оккупированном Крыму? Или вы предприятие-поставщика ильменита имели в виду?
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То есть вопрос простой - "Сколько сотрудников работает на рудниках и комбинате связанных с ильменитом?"

Что в нём непонятно? Могу уточнить - Иршанский горно-обогатительный комбинат, если непонятно о чём разговор...
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Тем лучше... Значит, государственное предприятие выполняет решение про санкции и переориентируется с Крыма на другие рынки... А процесс переориентации обеспечивают клерки с Министерства экономики, которые для этого там и сидят...
Или 5 лет им для этого не хватило?
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Ты собираешся ответить на вопрос или будешь демонстрировать патриотичность в своём понимании?
Пока не ответишь на вопрос про работников, судьба которых тебе пох, не собираюсь ничего обсуждать, буду только стебаться...
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Тогда, как говорится в таких случаях - твой слив засчитан....
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Слив это вопрос о судьбе работников?

Что ещё надо было сделать #четырегоданазад?
1. Освободить территории.
2. Победить коррупцию.
3. Найти рынки сбыта.
...

Психиатра, со специализацией - зрада, ещё нет в Украине?
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Да уж, Вас послушать и решить, что в 1942-1943 гг. СССР должны были открыть Харьковский тракторный завод и снабжать его комплектующими, потому что харьковчанам нужно было где работать.
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Идиотская ситуация, Житомир продает ильменит туркам, предлагаете вообще никому не продавать, ведь завтра могут быть покупатели из Уругвая или Тимора, как их различить?
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Тогда вообще о чем спор? Турки становятся собственниками ильменита и соблюдение санкционных требований относительно Крыма становится их проблемой...
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Ну тут надо смотреть, в курсе ли Житомир на счет конечного покупателя, с другой стороны есть рудник и надо искать покупателя, типа Крым напрямую выкинули и ищут другого, как обезопаситься от фирташевских прокладок?
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В курсе или не в курсе - это лирика... А вот если Житомир в принципе может дополнительно оговорить в контракте круг потенциальных конечных потребителей сырья - это другое...
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Вот вот, таким образом мы переходим к государственной политике по указанию конечного покупателя, это уже значительно ближе к хунте, но не забываем что таким же образом можно указывать кому нам продавать зерно, олию, яйца и т д. "Кримський титан" продовжує працювати, - голова Херсонської ОДА Гордєєв - Цензор.НЕТ 1533
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Если конечным потребителем указанных продуктов являются территории под санкциями - то почему бы и нет?
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Да? А ничего что наши уроды даже ЗСВ не отменили, не говоря уже о том, что мы не знаем про условия поставок.
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Значит, уроды эти и есть всему первопричиной.... И пока они есть, все санкции со стороны Украины будут ограничиваться гневными заявлениями и осторожным раздиранием вышиванки на грудях...
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Тогда встречный вопрос. Подпадают или нет под военные преступления действия кокориной по поставке электроэнергии и газа на оккупированную территорию, стране агрессору?
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И вот что прикольно. Соевые шныри как то быстро забыли караваны фур которыве шли с юга украины на крысм, весь 14-16 годы. И вот тогда действительно крымские татары это дело приостановили. А отмороженная шыкаладная мразота тихонько молчала и продолжала свой гешефт с русней. Если сейчас их об этом спросить они отморозятся и проблеют по мордовски вывсеврети.
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Так если бы люди не начали тупо жечь кацапские фуры, то они до сих спокойно шли бы через запад Украины, что кстати не мешает сотням их вагонов идти, потому что в той маркировке голову можно сломать.
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это может на дамбасе поезда шастают. На юге на крысм тогда же татары ветку на титан перекрыли. Она была там одна и шла из херсона на армянское. Сейчас по этим путям ничего не ходит. Могу сфотать ржавые рельсы.
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Не поезда, там хитрее, ватаны типа в рамках контрактов с ЕС свои вагоны впихивают в наши эшелоны, достаточно посмотреть вход на восточной границе и выход хотя бы у нас в Вадул Сирете, в основном везут лес.
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Тогда встречный вопрос. "Сколько сотрудников работает на рудниках и комбинате связанных с ильменитом?"

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А это не имеет значения, есть понятие прямой поставки оккупанту, есть понятие косвенной, чтобы ее избежать можно продавать с условием непоставки в Крым.
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Имеет значение то, что они не уехали в Польшу или паРашу...
Кто был бы виноват, что они лишились работы #четырегоданазад - Порошенко или Майдан?
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Так себе аргумент, тогда можно им и движки для вертолетов продавать и оружие для убийства, абы хлопцы в Польшу не уехали.
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Не надо перевирать, разговор вовсе не идёт о такой критической отрасли в которой неважно - в какой цвет будут покрашены казармы оккупанта...
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нам насрать сколько их работает. Этот вопрос нужно адресовать в кабмин. И он похожий вна вопрос , сколько сотрудников автозаза придется уволись если понизить ввозные пошлины на иномарки. Так что мимо. К стати эти работники карьеров так же попадапют под действие ук как пособники оккупанта.
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Я так и сказал, что вам на украинцев насрать, давай всех выгоним на улицу #четырегоданазад...
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Причем, когда госклерки действительно хотят закрыть какое-либо госпредприятие, это делается на раз-два и никто судьбами сотрудников не заморачивается... Разве что могут сказать "Это рыночная экономика, детка"...
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Милейший белорусский друг, к Вашему сведению: владелец Крымского титана - олигарх Фирташ, поручитель Порошенко и Кличко, а ныне "европейский беженец".
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Если уж мы начали снабжать друг друга сведениями то...

К Вашему сведению, разговор идёт о рудниках и Иршанском комбинате.
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Вопрос понятен или пугает следующий вопрос, на который лозунгами непросто ответить?
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Для твоих хозяев жизни Украинцев ничто, по сравнению с деньгами. Титан работает на страну окупанта, которая в свою очередь убила десятки тысяч Украинцев, и продолжает убивать. К тому же титан является стратегическим металлом, используемым в военной промышленности страны агрессора. Так понятно, порохоботик?
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Производит титан?...
На этом ты делаешь свои экспертизы?
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Мне нас рать, что они там производят, титан или диоксид титана. Вопрос в том, что твои хозяева сотрудничают с окупантом ценой жизни граждан Украины.
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Начни нас ирать на свои выводы, которые ты вплетаешь в лозунги ничего не зная...
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А это не совет, это туалетная бумага, подтирающая твои посты...
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Нужно было в 1941 году сдаться немцам. Столько рабочих мест было бы. И господин Гитлер был лучшим руководителем страны.
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Надо было в 2014 году, с началом агрессии паРаши, выгнать всех работников с предприятий, хоть как-то связанных с паРашей, на улицу?
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Логика у тебя офигеть... Десятки тысяч людей погибли на войне отдали свои жизни и стали инвалидами, а другие боятся потерять работу. Тебя бы падлу взять за жабры и отвезти в киевский военный госпиталь где лежат десятки солдат с оторванными руками и ногами, кусками черепа, без половины внутренних органов под трубками и капельницами, а над ними плачут матери дети и жоны. Если бы ты оказался на фронте тебя бы гниду пристрелили свои же за такое мышление. И поверь такие случаи были и не редко. Хотя что с тебя взять сепарка из БелаРашки. Кстати ты не ответил, нужно было сдаться немцам в 1941 году? не было бы столько жертв и поверь жили бы не хуже чем сейчас.
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Без балабольства ответить на вопрос можешь?
Я не женщина, чтобы на эмоциях отключиться от обсуждения основного вопроса. Повторю для тебя ещё раз:
"Надо было в 2014 году, с началом агрессии паРаши, выгнать всех работников с предприятий, хоть как-то связанных с паРашей, на улицу?"
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Ты троль кремлевский так как не отвечаешь на вопросы. Ну я тебе бабе отвечу. В 2014 нужно было всех работников бросить на заводы по производству оружия так как если окупант захватит страну то все остальное ни економика ни другие заводы уже не имеет смысла. Ето как если гангрена ноги а ты продолжаешь красить педикюр
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Может догнать и перегнать Америку по производству чугуна, как в Китае, и тогда #четырегоданазад дойти до Кремля? Может #четырегоданазад всем вместе взяться и вёдрами наполнить казну?
Много ещё у тебя великих идей, не баба?
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Может давайте на донбасс сепарам оружие поставлять?
Сколько сотрудников занято на изготовлении оружия?
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Может начнём мозги включать, что в этой области сотрудничество прекратилось в первую очередь?
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и к томуже на дамбасе онижыдети - тамжынашилюди - переместители грузов.
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Поскольку поставки украинского ильменита не прекратились, он и дальше будет продолжать работать... Фирташу скыглення крысчан до одного места... Да что там, ему и скыглення украинцев до того же места....
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А т.к. педро его деловой партнер - развязка очевидна
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отравление крыма под окупациией - мы за "Крымский титан" продолжает работать, - глава Херсонской ОГА Гордеев - Цензор.НЕТ 6164
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Какая там природа? Вот лес кругляк с Карпат толкать на запад, это природа.
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там нету никакой природа. там голая степь с чахлыми посадками вдоль дороги. Побережье ( залив) засраны давно. Но точно знаю что северный крым умрет без пресной воды. Там будут шастать только одинокие зайцы хуйла в противогазах и с флягами воды. люди оттуда уйдут, часть на юг крысма часть на херсонщину.
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Да и пох. Если бы херсончанам что то беспокоило они бы вышли на улицу и требовали прекратить торговлю и поставку руды и електроенергии в окупированный крым. А так пускай нюхают. На всякий случай с/х продукцию их Херсона покупать не буду.
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херсонцам до крысма далеко там 100 км. расстояние.
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А чего ему не работать. Петя електроенергию поставляет. Руду из Житомира поставляет. Рабочие через КПП ездят свободно. А вы дураки сидите в окопах АТОпутиннападэ
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Истину глаголишь. Барыги патриоты по праздникам, когда одевают вышиванки.
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Так в принципе правильно, только мой комент за "торговых партнеров" удалили ...
И плевать на ТЕХНОГЕННУЮ катастрофу, бабло Форевер по-любому.
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Ясно что продолжает работать, так как ему добросовестно поставляют сырье с Украины.
Кто то не хило наживается на этой страшной беде..............
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Надо плавить титан. Фирташ ждет денег . Роза ветров на Херсон.
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Давайте напишем петицию правительству Австрии. Там томится Фирташ и страдает от ностальгии. Как известно, дым отечества и сладок и приятен. Пускай возьмут выбросы из туб фирташевского Титана и наполнят ими помещение, где содержат Фирташа. И скоро всем станет лучше.
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Процвітає вільна економічна зона "Крим" на п'ятому році анексії Криму.. Потужно!
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не сэз крым а сэз сиваш. Но за это нужно благодарить двух поддонков, о которых ни в коем случае нельзя забывать из шыкаладного цеха - гниду емца и мразь проданшу. Именно они сваяли эту бумажку, которую вершнее шапито с удовольствием приняло. А саму сэз еще при сучме организовали как черную дыру крымские коммунякин во главе с негодяем куницыным.
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Сырье для Титана, Фирташ возит из Житомирской области, а откуда титан электроэнергию получает
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С херсонщины. Но сейчас мой пост шыкаладные шныри сотрут.
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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Плавучий кран зіткнувся вранці 8 вересня з автодорожньою частиною Керченського мосту до окупованого Криму ы пошкодив бар'єрну огорожу і щоглу освітлення транспортного переходу. Про це з посиланням на російське управління доріг "Тамань" повідомляє Крим.Реалії, передає УНН.
"Рано вранці в суботу, 8 вересня, в акваторії Керченської протоки зірвало з якоря плавкран, який перебував на якірній стоянці на віддалі від траси в зв'язку зі штормовим попередженням. О 6:20, незважаючи на спроби екіпажу взяти судно під контроль і зупинити рух, його прибило до опори 227 автодорожньої частини моста (це 154 км траси А-290, ділянка між островом Тузла і фарватером)", - йдеться в повідомленні.
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погуглите..
Автобус смыло в море в Новороссийске - шокирующие кадры
Видео появилось в сети утром 8 сентября.
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Фанаты таки смогли попасть на концерт хора Александрова...
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слава Пєці, який допомагає - постачанням електроенергії на "Титан" - кацапам засирати не лише Крим, а й Херсонщину. Акції з оздоровленням хай засуне собі у одне місце, бо через пару тижнів ті діти та вагітні повернуться до своїх домівок та продожуватимуть вдихати забруднене повітря.
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Титан работает потому, что ублюдки и циничные барыги потрох и гройсман поставляют туда сырьё.
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Кнопка "Стоп" в руках у "шоколадного". Нажал и Титан стал, но он этого не сделает. Надеется, что Фирташ еще раз его президентом сделает.
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Крымский титан" продолжает работать, - глава Херсонской ОГА Гордеев. ФОТО
 
 
 
 
 
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