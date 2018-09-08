 "Крымский титан" продолжает работать, - глава Херсонской ОГА Гордеев. ФОТО

Об этом сообщил на собственной странице в Facebook глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев, передает Цензор.НЕТ.
"Все-таки работает", - отметил Гордеев.
Вместе с тем руководство предприятия заверило, что все восемь печей крымского завода "Титан", приостановленного из-за выброса вредного вещества, прекратят работу 9 сентября. Сейчас работают пять печей, сообщил директор предприятия - филиала компании "Титановые инвестиции" Андрей Акулов, пишет ТАСС.
Напомним, что в конце августа стало известно об экологическом бедствии в северном Крыму.За одну ночь металлические предметы на балконах местных жителей покрылись липкой ржавчиной, люди стали жаловаться на проблемы со здоровьем. Оккупационные власти Крыма утверждают, что показатели воздуха на полуострове находятся в пределах нормы.
30 августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества.
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Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.
Накануне оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан", расположенный на севере полуострова, будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.
Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области.
Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависмости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан".
По состоянию на 7 сентября, из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины из-за выбросов с "Титана".
Армянск, Крымский Титан, проблемы, состояние, перспективы
https://youtu.be/yaaFrPG9yhk
когда рашу выгонят из Крыма, там (если по-уму) надо ВСЕ сносить и строить заново. начиная с канализации и заканчивая велодорожками. тут только одна проблема - ЗАЧЕМ?
Но властям Украины выгоднее плакать в прямом эфире - так гораздо дешевле для их карманов....
Лицемеры....
Фирташ окончательно потерял Иршанский горно-обогатительный комбинат
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Представитель ФГИУ в суде сообщил, что на основании поручения премьер-министра Арсения Яценюка было принято решение, что после окончания срока аренды имущество комбината будет использоваться для собственных нужд.
Поэтому сегодня комбинат подчиняется в своей работе министерству экономического развития и торговли, а право на его имущество принадлежит государственному предприятию «Объединенная горно-химическая компания».
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Эта компания - олигарх:?
Что в нём непонятно? Могу уточнить - Иршанский горно-обогатительный комбинат, если непонятно о чём разговор...
Или 5 лет им для этого не хватило?
Пока не ответишь на вопрос про работников, судьба которых тебе пох, не собираюсь ничего обсуждать, буду только стебаться...
Что ещё надо было сделать #четырегоданазад?
1. Освободить территории.
2. Победить коррупцию.
3. Найти рынки сбыта.
...
Психиатра, со специализацией - зрада, ещё нет в Украине?
Кто был бы виноват, что они лишились работы #четырегоданазад - Порошенко или Майдан?
К Вашему сведению, разговор идёт о рудниках и Иршанском комбинате.
На этом ты делаешь свои экспертизы?
Я не женщина, чтобы на эмоциях отключиться от обсуждения основного вопроса. Повторю для тебя ещё раз:
"Надо было в 2014 году, с началом агрессии паРаши, выгнать всех работников с предприятий, хоть как-то связанных с паРашей, на улицу?"
Много ещё у тебя великих идей, не баба?
Сколько сотрудников занято на изготовлении оружия?
И плевать на ТЕХНОГЕННУЮ катастрофу, бабло Форевер по-любому.
Кто то не хило наживается на этой страшной беде..............
"Рано вранці в суботу, 8 вересня, в акваторії Керченської протоки зірвало з якоря плавкран, який перебував на якірній стоянці на віддалі від траси в зв'язку зі штормовим попередженням. О 6:20, незважаючи на спроби екіпажу взяти судно під контроль і зупинити рух, його прибило до опори 227 автодорожньої частини моста (це 154 км траси А-290, ділянка між островом Тузла і фарватером)", - йдеться в повідомленні.
Автобус смыло в море в Новороссийске - шокирующие кадры
Видео появилось в сети утром 8 сентября.