 "Крымский титан" продолжает работать, - глава Херсонской ОГА Гордеев. ФОТО

Об этом сообщил на собственной странице в Facebook глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев, передает Цензор.НЕТ.

"Все-таки работает", - отметил Гордеев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины из-за выбросов с "Титана", - глава ОГА Гордеев. ФОТО





Вместе с тем руководство предприятия заверило, что все восемь печей крымского завода "Титан", приостановленного из-за выброса вредного вещества, прекратят работу 9 сентября. Сейчас работают пять печей, сообщил директор предприятия - филиала компании "Титановые инвестиции" Андрей Акулов, пишет ТАСС.

Напомним, что в конце августа стало известно об экологическом бедствии в северном Крыму.За одну ночь металлические предметы на балконах местных жителей покрылись липкой ржавчиной, люди стали жаловаться на проблемы со здоровьем. Оккупационные власти Крыма утверждают, что показатели воздуха на полуострове находятся в пределах нормы.

30 августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества.

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Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Накануне оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан", расположенный на севере полуострова, будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области.

Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависмости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан".

По состоянию на 7 сентября, из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины из-за выбросов с "Титана".